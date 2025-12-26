'নোবেলের জন্য মোদীর ভোট মিলবে না, তাই ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নষ্ট করেছেন ট্রাম্প', বিস্ফোরক অভিযোগ
ভারত নীতির জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আক্রমণ শানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ, লেখক এবং অধ্যাপক ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা। তিনি অভিযোগ করেন, ট্রাম্প তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়ের জন্য আমেরিকার স্বার্থকে একপাশে রেখেছেন।
ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মাসছয়েক ধরে আহামরি জায়গায় নেই। অপারেশন সিঁদুরের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জোর করে সংঘর্ষবিরতির ক্রেডিট নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভারত সেই ক্রেডিট দেয়নি। পাকিস্তান অবশ্য ট্রাম্পের সামনে মাথা নীচু করে নেয়। সেই আবহে পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে ফেলেন ট্রাম্পরা। যে নীতির সমালোচনা করেন অনেক মার্কিন নাগরিকরাও। আর এবার এই নীতির জন্য ট্রাম্পকে আক্রমণ শানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ, লেখক ও অধ্যাপক ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা। তিনি বলেন, ট্রাম্প তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়ের জন্য আমেরিকার স্বার্থকে একপাশে রেখেছেন।
তিনি বলেন, ট্রাম্পের বৈশ্বিক নীতি ব্যক্তিগত লাভের ওপর ভিত্তি নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, গত ২০-৩০ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাঁরাই সরকারে ছিলেন, তাঁরা ভারতের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। কারণ দক্ষিণ এশিয়ায় চিনকে মোকাবিলা করতে চায় আমেরিকা। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য তাঁকে সমর্থন না করায় ট্রাম্প ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছেন।
তিনি বলেন, ‘ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আপনি পুরোপুরি বুঝতে পারবেন যে কীভাবে তিনি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আমেরিকান স্বার্থকে একপাশে সরিয়ে রেখেছেন। এমন পরিস্থিতিতে কেউ যদি মনে করেন যে ট্রাম্প প্রশাসনের বৈশ্বিক নীতি থাকবে, তাহলে তিনি বকাশ হবেন।'
উল্লেখ্য, চলতি বছরের জানুয়ারিতে যখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় এসেছিলেন, তখন ভারতের জনগণের মতামত ছিল ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক ভালো হবে। ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর মধ্যে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব দুই দেশের মধ্যে একটি শক্তিশালী অংশীদারিত্বের ভিত্তি তৈরি করবে। প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু মে মাসে সবকিছু বদলে যায়। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর ভারত যে অপারেশন সিঁদুরের চালিয়েছিল, তা নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের মন্তব্য বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না।
ভারত সরকারের ঘোষণার আগেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন ট্রাম্প। এটি ভারত সরকারের জন্য একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি ছিল। এরপরও ট্রাম্প বলতে থাকেন যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হয়েছে, অন্যদিকে ভারত শুরু থেকেই বলেছে যে পাকিস্তানের ডিজিএমও থেকে যুদ্ধবিরতির জন্য একটি ফোন এসেছিল। দুই দেশের মধ্যে এই অবনতিশীল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এই যুদ্ধবিরতির জন্য ট্রাম্পকে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্যও তাঁকে সমর্থন করেছেন। এই গোটা ঘটনার পর ভারত ও আমেরিকার সম্পর্কের ক্রমাগত অবনতি হতে থাকে।