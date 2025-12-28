'কেউ কী জানেন সোমালিল্যান্ড...,' ইজরায়েলের স্বীকৃতিকে কটাক্ষ ট্রাম্পের, নিন্দায়...

'কেউ কী জানেন সোমালিল্যান্ড...,' ইজরায়েলের স্বীকৃতিকে কটাক্ষ ট্রাম্পের, নিন্দায়...
আফ্রিকান ইউনিয়ন বলেছে, তারা ইজরায়েলের এই পদক্ষেপকে 'দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান' করছে।
আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া ভেঙে তৈরি হওয়া সোমালিল্যান্ডকে ‘স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র’ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। ইজরায়েলই বিশ্বের প্রথম দেশ যারা সোমালিল্যান্ডকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিল। আর এরপরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, সোমালিয়ার বিচ্ছিন্ন অঞ্চল সোমালিল্যান্ডকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ইজরায়েলকে অনুসরণ করতে চান না।
শুক্রবার নিউ ইয়র্ক পোস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প কটাক্ষের সুরে বলেন, 'কেউ কী সত্যিই জানেন সোমালিল্যান্ড আসলে কী?' তিনি বলেন, 'সবকিছুই অধ্যয়নাধীন। আমি অনেক কিছু অধ্যয়ন করি, সর্বদা দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত নিই এবং সেগুলি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।' সোমালিল্যান্ড কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এডেন উপসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি বন্দরে প্রবেশাধিকার দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। এ বিষয়ে ট্রাম্প উপহাস করে বলেন, 'বড় ব্যাপার!' ১৯৯১ সালে সোমালিল্যান্ড একতরফা ভাবে সোমালিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে ক্ষমতাসীন সরকারের নিরবচ্ছিন্ন সামরিক ও কূটনৈতিক চাপ সত্ত্বেও গত তিন দশক ধরে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে সোমালিল্যান্ড। রাজধানী হারগেইসায় অসামরিক প্রশাসনিক সদর দফতর স্থাপনের পাশাপাশি নিজস্ব ও সশস্ত্র বাহিনী, মুদ্রা এবং সমান্তরাল কূটনৈতিক যোগাযোগ ব্যবস্থাও গড়ে তুলেছে।
সোমালিয়া থেকে সোমালিল্যান্ডের বিচ্ছিন্নতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম দেশ হল ইজরায়েল। কূটনৈতিক পদক্ষেপ উপলক্ষে সোমালিল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আব্দিরহমান মহম্মদ আব্দুল্লাহির সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেই সময় নেতানিয়াহু বলেন, তিনি ট্রাম্পকে 'আব্রাহাম চুক্তিতে' যোগদানের বিষয়ে সোমালিল্যান্ডের আগ্রহের কথা জানাবেন। তবে ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি এই প্রস্তাবে প্রভাবিত নন। নেতানিয়াহুর সঙ্গে আসন্ন আলোচনায় গাজা উপত্যকা সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে- বিশেষ করে অক্টোবরে তার মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি এবং রাষ্ট্রসংঘ-অনুমোদিত কাঠামোর অধীনে চলমান পুনর্গঠন প্রচেষ্টা। অন্যদিকে, সোমালিয়ার বিদেশ মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে সতর্ক করে বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্তটি তাদের সার্বভৌমত্বের উপর একটি 'ইচ্ছাকৃত আক্রমণ' এবং এটি এই অঞ্চলের শান্তিকে ক্ষুণ্ণ করবে। আরও কয়েকটি দেশও ইজরায়েলের এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছে। আফ্রিকান ইউনিয়ন বলেছে যে তারা ইজরায়েলের এই পদক্ষেপকে 'দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান' করছে। তারা সতর্ক করে বলেছে, 'সোমালিয়ার ঐক্য, সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে ক্ষুন্ন করার যে কোনও প্রচেষ্টা... একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করার ঝুঁকি তৈরি করে, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সমগ্র মহাদেশজুড়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপর পড়বে।'
প্যান-আফ্রিকান সংস্থার প্রধান মাহমুদ আলী ইউসুফ বলেন, সোমালিল্যান্ড 'ফেডারেল রিপাবলিক অফ সোমালিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ', যা আফ্রিকান ইউনিয়নের সদস্য। এর আগে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় জানিয়েছে, তিনি 'সোমালিল্যান্ড প্রজাতন্ত্রকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির' ঘোষণা করেছেন, যার ফলে ইজরায়েলই প্রথম দেশ হিসেবে এই স্বীকৃতি দিল। নেতানিয়াহুর কার্যালয় বলেছে, 'এই ঘোষণাটি আব্রাহাম চুক্তির চেতনায় করা হয়েছে,' যা ইজরায়েল এবং আরব দেশগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি চুক্তিকে নির্দেশ করে, যা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর প্রথম মেয়াদে ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য মধ্যস্থতা করেছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে নেতানিয়াহু আবদুল্লাহিকে ইজরায়েল সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এদিকে, ইজরায়েলের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে আবদুল্লাহি এক্স পোস্টে বলেন, এটি 'কৌশলগত অংশীদারিত্বের' সূচনা। তিনি আরও বলেন, 'এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, আমরা এটিকে স্বাগত জানাই।' তিনি 'আব্রাহাম চুক্তিতে যোগদানের জন্য সোমালিল্যান্ডের প্রস্তুতির' কথা নিশ্চিত করেছেন। সূত্রের খবর, সোমালিল্যান্ডের রাজধানী হারগেইসাতে বিপুল সংখ্যক মানুষ উদযাপনের জন্য রাস্তায় নেমে আসেন এবং তাদের অনেকের হাতেই ছিল এই বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্রের পতাকা।
সোমালিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র তুরস্কও এই পদক্ষেপের নিন্দা করেছে। তুরস্কের বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'ইজরায়েলের এই উদ্যোগ, যা তাদের সম্প্রসারণবাদী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ... সোমালিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে একটি প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ।' মিশরের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, তাদের শীর্ষ কূটনীতিক তুরস্ক, সোমালিয়া এবং জিবুতির বিদেশ মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন, যারা সম্মিলিতভাবে এই পদক্ষেপের নিন্দা করেছেন এবং 'সোমালিয়ার ঐক্য, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ সমর্থনের' ওপর জোর দিয়েছেন।