    ক্যারিবিয়ানে দুই মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজে সংঘর্ষ, নেপথ্যে কারণ কী?

    মার্কিন নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজের সংঘর্ষে জড়ানোর ঘটনা খুবই বিরল।

    Published on: Feb 13, 2026 10:40 PM IST
    By Sahara Islam
    ক্যারিবীয় অঞ্চলে জ্বালানি ভরার সময় মার্কিন নৌবাহিনীর দুটি জাহাজে মুখোমুখি সংঘর্ষে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। যার জেরে আহত হয়েছেন দুই কর্মী। এমনটাই জানিয়েছেন মার্কিন সাউদার্ন কমান্ডের মুখপাত্র কর্নেল ইমানুয়েল অরতিজ।

    দুই মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজে সংঘর্ষ (সৌজন্যে টুইটার)
    সূত্রের খবর, বুধবার আর্লে বার্ক-শ্রেণির গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস ট্রক্সটান (ডিডিজি-১০৩) এবং সাপ্লাই-শ্রেণির ফাস্ট কমব্যাট সাপোর্ট শিপ ইউএসএনএস সাপ্লাই (টি-এওই-৬) নিয়মিত জ্বালানি সরবরাহ মহড়া পরিচালনা করার সময় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।আহত দুই নাবিকের অবস্থাই স্থিতিশীল, যুদ্ধজাহাজ দুটির কোনটিরই বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি না হওয়ায় নিজস্ব অভিযানেও কোনও ধরনের বিঘ্ন ঘটছে না। তবে এখনও পর্যন্ত সংঘর্ষের কারণ নিশ্চিত করা যায়নি। ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন অরতিজ।

    ক্যারিবিয়ানের ঠিক কোথায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে তাও জানানো হয়নি। যদিও এক সামরিক কর্মকর্তা বলেছেন, সাউদার্ন কমান্ডের অন্তর্ভুক্তভুক্ত এলাকাতেই এই সংঘর্ষ হয়েছে। মার্কিন বাহিনীর এ কমান্ডের আওতায় ক্যারিবীয় অঞ্চলের পাশাপাশি দক্ষিণ আটলান্টিক ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু অংশও রয়েছে। নির্দিষ্ট এক জায়গায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে ইউএসএস ট্রাক্সটান গত ৬ ফেব্রুয়ারি ভার্জিনিয়ার নরফোক ছেড়েছিল; ইউএসএনএস সাপ্লাই ক্যারিবিয়ানেই ব্যস্ত ছিল। অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে, ট্রক্সটান জাহাজটিকে সাপ্লাই জাহাজের সংস্পর্শে আসতে দেখা গেছে। সংঘর্ষের সুনির্দিষ্ট স্থান প্রকাশ করা হয়নি। যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। মার্কিন নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজের সংঘর্ষে জড়ানোর ঘটনা খুবই বিরল। সর্বশেষ গত বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি ভূমধ্যসাগরে বিমানবাহী রণতরী হ্যারি এস ট্রুম্যান মিশরের পোর্ট সাইদের কাছে একটি বাণিজ্যিক নৌযানকে ধাক্কা দিয়েছিল। ওই সংঘর্ষের পর ক্ষতিগ্রস্ত রণতরীটিকে মেরামতের পাঠাতে হয়েছিল। সেবার কেউ হতাহত না হলেও পরে মার্কিন নৌবাহিনীর এক তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, দুই জাহাজের যে কোনও একটির যাত্রাপথে যদি যৎসামান্য পরিবর্তনও হতো তাহলে বড় দুর্ঘটনা ও ব্যাপক প্রাণহানি হতে পারতো।

