    UAE Exits Pakistan Airport Deal: চুক্তিকে 'টাটা বাইবাই', ভারত সফরের পরই পাকিস্তানকে বড় ধাক্কা দিল UAE

    ইসলামাবাদকে বড় ধাক্কা দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তি থেকে বেরিয়ে এল আবুধাবি। ২০২৫ সালের অগস্ট থেকে ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পরিচালনা সংক্রান্ত চুক্তি নিয়ে কথা হচ্ছিল আবুধাবি এবং পাকিস্তানের। সেই চুক্তি থেকেই এবার সরল আবুধাবি।

    Published on: Jan 26, 2026 11:13 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান সম্প্রতি ঝটিকা সফরে ভারতে এসেছিলেন। আর তার পরপরই ভারতীয় উপমহাদেশের ভূরাজনৈতিক সমীকরণ বদলেছে। এই আবহে ইসলামাবাদকে বড় ধাক্কা দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তি থেকে বেরিয়ে এল আবুধাবি। ২০২৫ সালের অগস্ট থেকে ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পরিচালনা সংক্রান্ত চুক্তি নিয়ে কথা হচ্ছিল আবুধাবি এবং পাকিস্তানের। সেই চুক্তি থেকেই এবার সরল আবুধাবি।

    ইসলামাবাদকে বড় ধাক্কা দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তি থেকে বেরিয়ে এল আবুধাবি। (AFP)
    চুক্তি অনুযায়ী, পাকিস্তানি এক সংস্থার সঙ্গে মিলে ইসলামাবাদের বিমাবন্দর পরিচালনা করার কথা ছিল আবুধাবির। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সেই প্রকল্প নিয়ে নাকি আগ্রহ হারিয়েছে আবুধাবি। এমনকী তারা পাকিস্তানি পার্টনারও বাছাই করেনি। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি আরবের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সম্পর্কে চিড় ধরেছে। এদিকে দুই প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাতে পিষছে পাকিস্তান। সব মিলিয়ে সৌদি আরব এবং পাকিস্তানের কপালে হঠাৎ করেই চিন্তার গভীর ভাঁজ পড়েছে।

    এর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান ১৯ জানুয়ারি ঝটিকা সফরে ভারতে এসেছিলেন। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা, খাদ্য সুরক্ষা, বাণিজ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে একে অপরের সঙ্গে চুক্তিতে সই করেছে ভারত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে ‘ভাই’ বলে সম্বোধন করেন মোদী। একই গাড়িতে হাসি মুখে উভয় রাষ্ট্রনেতার সফর করার ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে। সব মিলিয়ে ইউএই প্রেসিডেন্টের সফর সংক্ষিপ্ত হলেও কূটনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আর তার পরপরই ইসলামাবাদ বিমানবন্দরের চুক্তি থেকে সরল আবুধাবি। এদিকে সম্প্রতি আবার সংযুক্ত আরব আমিরাত পাকিস্তানের ফৌজি ফাউন্ডেশনের শেয়ারের বদলে টাকা দেওয়রা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ইসলামাবাদকে। এই পরিস্থিতিতে সৌদি-আমিরাতের এই সংঘাতের প্রভাব সেই চুক্তিতেও পড়বে কি না, সেদিকেই নজর থাকবে সবার। প্রসঙ্গত, এই ফৌজি ফাউন্ডেশন আদতে পাকিস্তানি সেনার পরিচালিত একটি কর্পোরেট সংস্থা। যারা কি না, পাচার থেকে শুরু করে খাবার বিক্রির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছে।

