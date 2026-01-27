UAE to USA on Iran: ইরানের পাশে দাঁড়িয়ে বড় ঘোষণা ভারতের বন্ধুর, জোর ধাক্কা খেল আমেরিকা

UAE to USA on Iran: ইরানের পাশে দাঁড়িয়ে বড় ঘোষণা ভারতের বন্ধুর, জোর ধাক্কা খেল আমেরিকা
ইরানের সঙ্গে ক্রমেই উত্তেজনা বাড়ছে আমেরিকার। আর এরই মাঝে সংযুক্ত আরব আমিরাত বড় ঘোষণা দিল ইরানের পক্ষে। এই আবহে জোর ধাক্কা খেয়েছে আমেরিকা। জানা গেল, সংযুক্ত আরব আমিরাত বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঘোষণা দিয়েছে, ইরানের বিরুদ্ধে তাদের আকাশসীমা কিংবা জলসীমা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
উল্লেখ্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতিনিয়ত ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের হুমকি দিয়ে আসছেন। এরই মাঝে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোমবার জানিয়েছে, তারা ইরানের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের সামরিক পদক্ষেপের জন্য তাদের আকাশসীমা, ভূখণ্ড বা আঞ্চলিক জলসীমা ব্যবহার করতে দেবে না। ইরানের সাথে বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। আমিরাতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশ নিজের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত সপ্তাহে বলেছিলেন যে আমেরিকার একটি বিমানবাহী রণতরী ইরানের দিকে এগোচ্ছে। ইরানে সামরিক পদক্ষেপের প্রয়োজন পড়লে আমেরিকা সেটা করবে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে অবশ্য তিনি এমনও আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে আমেরিকাকে হয়ত বল প্রয়োগ করতে হবে না। উল্লেখ্য, মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন ও তার সঙ্গে তিনটি যুদ্ধজাহাজ পশ্চিম এশিয়ায় পৌঁছেছে। এরপরই আবারও যুদ্ধের আশঙ্কা বাড়ছে সেখানে। মনে করা হচ্ছে, বিক্ষোভকারীদের ওপর ইরানের পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে বিমান হামলার আদেশ দিতে পারেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।
এই আবহে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড সোমবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়েছে, আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য তিনটি ডেস্ট্রয়ার সহ বিমানবাহী রণতরী বর্তমানে পশ্চিম এশিয়ায় মোতায়েন করা হচ্ছে। এরই মাঝে সংযুক্ত আরব আমিরাতের এই সিদ্ধান্ত আমেরিকার জন্য 'ধাক্কা'। কারণ, খাতায় কলমে সংযুক্ত আরব আমিরাত আমেরিকার বন্ধু। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সৌদির সঙ্গে আমিরাতের সম্পর্কে তিক্ততা বেড়েছে। এই আবহে আমিরাতি প্রেসিডেন্ট ঝটিকা সফরে ভারতে এসে গুরুত্বপূর্ণ সব চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এদিকে ইরান ইস্যুতে ভারতও ইসলামি শাসকদের পক্ষেই আছে। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের ভোটাভুটিতে তা স্পষ্ট। এহেন পরিস্থিতিতে ইরানে হামলার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বেশ কিছু শক্তি যে আমেরিকাকে সাহায্য করবে না, তা স্পষ্ট।