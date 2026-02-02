Edit Profile
    UGC-NET Results: এই সপ্তাহেই UGC NET-র ফলপ্রকাশ! কতদিনের মধ্যে? কীভাবে রেজাল্ট দেখতে হবে?

    এই সপ্তাহের মধ্যেই ইউজিসি-নেট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে। ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রার্থীরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে তাদের স্কোরকার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। যে পরীক্ষা ইউজিসি-নেট পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ৩১ ডিসেম্বর থেকে।

    Published on: Feb 02, 2026 11:58 AM IST
    By Ayan Das
    আগামী বুধবারের মধ্যে ইউজিসি-নেট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে। আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (এনটিএ) তরফে জানানো হয়েছে, ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফলপ্রকাশ করা হবে। ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রার্থীরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে তাদের স্কোরকার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। যে পরীক্ষা ইউজিসি-নেট পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ৩১ ডিসেম্বর থেকে। আর ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত হয়েছিল পরীক্ষা। কম্পিউটার-ভিত্তিক মোডে পরীক্ষা হয়েছিল। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল।

    এই সপ্তাহের মধ্যেই ইউজিসি-নেট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে এনটিএয়ের তরফে ইতিমধ্যে ইউজিসি-নেটের প্রভিশনাল অ্যানসার কি প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। UGC NET-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে রেজাল্ট দেখা যাবে। প্রার্থীদের শুধুমাত্র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের উপর নির্ভর করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউজিসি-নেটের স্কোরকার্ডে প্রার্থীর নাম, রোল নম্বর, বিষয়, প্রাপ্ত নম্বর, শতাংশ এবং প্রার্থী সহকারী অধ্যাপক বা জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন কিনা, সেই তথ্য দেওয়া থাকবে। এই স্কোরকার্ড পরবর্তী প্রক্রিয়ায় কাজে আসে।

    কীভাবে UGC NET-র ফলাফল দেখতে পাবেন?

    ১) সরকারিভাবে UGC NET-র ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পরে nta.ac.in বা ugcnet.nta.ac.in-তে যেতে হবে প্রার্থীদের।

    ২) হোমপেজে UGC NET-র ফলাফলের ডিরেক্ট লিঙ্ক দেখতে পাবেন। তাতে ক্লিক করতে হবে।

    ৩) তাহলে একটি নতুন পেজ খুলে যাবে। সেখানে নিজের অ্যাপ্লিকেশন নম্বর এবং জন্মতারিখ দিয়ে UGC NET-র রেজাল্ট দেখতে পারবেন প্রার্থীরা।

    কীভাবে UGC NET-র পরীক্ষার নম্বর দেওয়া হবে?

    প্রতিটি প্রশ্নে দু'নম্বর আছে। সঠিক উত্তরের জন্য দু'নম্বর পাবেন প্রার্থীরা। কোনও প্রশ্নের উত্তর ভুল দিলেও তাতে নেগেটিভ মার্কিংয়ের বিষয় নেই। কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিলেও নম্বর কেটে নেওয়ার কোনও বিষয় থাকবে না। অর্থাৎ একদম সহজ নিয়মেই মূল্যায়ন হবে।

