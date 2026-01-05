Edit Profile
    UK MP on PoK: গোটা জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অংশ করার দাবি, অবৈধ পাক দখলদারিত্বের নিন্দায় সরব ব্রিটিশ সাংসদ

    ব্ল্যাকম্যান বলেন, '... প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ইশতেহারে ৩৭০ ধারা বাতিলের কথা লেখার আগে থেকেই আমি এই বিষয়ে বলে আসছি। আমি ১৯৯২ সালেই এই কথা বলেছিলাম। সেই সময় কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জম্মু ও কাশ্মীর থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছিল।'

    Published on: Jan 05, 2026 1:56 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    পুরো জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি তুললেন ব্রিটিশ সাংসদ বব ব্ল্যাকম্যান। সংবাদসংস্থা এএনআই জানিয়েছে, জয়পুরে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ব্ল্যাকম্যান বলেন, '... প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ইশতেহারে ৩৭০ ধারা বাতিলের কথা লেখার আগে থেকেই আমি এই বিষয়ে বলে আসছি। আমি ১৯৯২ সালেই এই কথা বলেছিলাম। সেই সময় কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জম্মু ও কাশ্মীর থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছিল।'

    গোটা জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের অংশ করার দাবি, পাক দখলদারিত্বের নিন্দায় UK-র সাংসদ (PTI)
    এরপর ব্ল্যাকম্যান আরও বলেন, ' আমরা সেই সময় একটি বড় সভা করেছিলাম। লোকজনকে বলেছিলাম, ধর্মের কারণে মানুষদের তাদের পৈতৃক বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আমি শুধু সন্ত্রাসবাদেরই নয়, জম্মু ও কাশ্মীরের কিছু অংশে পাকিস্তানি অবৈধ দখলদারিত্বেরও নিন্দা করেছি। আমি শুরু থেকেই বলে আসছি যে ভারতের শাসনের অধীনে জম্মু ও কাশ্মীরকে পুনরায় একত্রিত করা উচিত।'

    এর আগে ২০১৬ সালে হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ব্ল্যাকম্যান বলেছিলেন, 'পাকিস্তানি বাহিনী অবৈধভাবে জম্মু ও কাশ্মীরের কিছু অংশ দখল করে রেখেছে। তাদের এটি ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং পুরো জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে একীভূত করা উচিত। যাঁদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাঁদের ন্যায়বিচার দিতে হবে এবং কাশ্মীরি পণ্ডিতরা যাতে তাঁদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'ভারতের অভ্যন্তরে বাস্তুচ্যুত সংখ্যালঘু কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিজ স্থানে ফিরে যেতে উৎসাহিত করতে ভারত সরকারের অন্তত দুটি স্মার্ট সিটি তৈরি করা উচিত। তারা সেভাবেই ফের উপত্যকায় তাদের জীবন শুরু করতে পারবেন। তবে এটি খুব সাবধানতার সাথে করা উচিত, যাতে অন্য কোনও জগতী ক্যাম্প বা ওয়ান্দামা গণহত্যা না ঘটে। '

    News/News/UK MP On PoK: গোটা জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অংশ করার দাবি, অবৈধ পাক দখলদারিত্বের নিন্দায় সরব ব্রিটিশ সাংসদ
