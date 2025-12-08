Zelenskyy's India Visit: পুতিনের পর এবার জেলেনস্কির পালা? ভারত সফরে আসতে পারেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট
রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে ভারত দুই দেশের মধ্যেই ভারসাম্য বজায় রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী যুদ্ধের মাঝখানেই ইউক্রেন এবং রাশিয়া উভয় দেশ সফর করেছেন। এদিকে সম্প্রতি রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিন দু'দিনের ভারত সফর শেষ করেছেন। আর এবার রিপোর্টে দাবি করা হল, ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কিও ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে ভারতে আসতে পারেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারত ও ইউক্রেনের আধিকারিকরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছেন। পুতিনের ভারত সফরের আগেই ইউক্রেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ভারত, কারণ ভারত সর্বদা দুই পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেছে।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট উভয়ই বলেছেন, এই যুদ্ধ বন্ধে ভারত ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিবেদনে বলা হয়, জেলেনস্কির ভারত সফরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে। এতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার অর্থ কী এবং তা ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে পরিস্থিতি কী? এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জেলেনস্কির সমস্যার বিষয়টিও একটি ফ্যাক্টর। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পরে, ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ১৯৯২, ২০০২ এবং ২০১২ সালে তিনবার ভারত সফর করেছেন। একই সময়ে, প্রধানমন্ত্রী মোদী গত বছর প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইউক্রেন সফর করেছিলেন।
উল্লেখ্য, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে প্রায় ৪ বছর ধরে। এই আবহে ভারত ধারাবাহিকভাবে শান্তির বার্তা দিয়ে গিয়েছে। সংলাপ ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান জানানোর অঙ্গীকার করেছে ভারত। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বারবার বলেছেন, সহিংসতা বন্ধ করা দরকার এবং কূটনীতিই একমাত্র পথ। গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সামনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন যে ভারত এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ নয়, বরং শান্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পর মোদী বলেন, 'মস্কো আমাদের সবকিছু সম্পর্কে অবহিত করেছে এবং আমাদের উপর আস্থা দেখিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি সাম্প্রতিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বিশ্বকে ফের শান্তির পথে ফিরিয়ে আনবে।' পুতিন বলেন, 'ইউক্রেন পরিস্থিতি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ বহু দেশের সঙ্গেই আলোচনা চলছে। শান্তি প্রস্তাব তৈরির প্রচেষ্টাও অব্যাহত। প্রধানমন্ত্রী মোদী যেভাবে পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছেন, সেটি সত্যিই প্রশংসনীয়। ইউক্রেন সঙ্কট শুরু হওয়ার পর থেকে আমরা ক্রমাগত আলোচনায় রয়েছি। সময়ে সময়ে, আপনিও একজন প্রকৃত বন্ধু হিসেবে আমাদের সবকিছু সম্পর্কে অবগত রেখেছেন। আমি বিশ্বাস করি যে আস্থা একটি বড় শক্তি, এবং আমি আপনার সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে বহুবার আলোচনা করেছি এবং বিশ্বের সামনে এটি উপস্থাপন করেছি।'