'ভয়ের মধ্যে বাস করছি!' অভিবাসন কর্তার গুলিতে মহিলার মৃত্যুর প্রতিবাদে উত্তাল US
বিক্ষোভকারীরা পুলিশ সদস্যদের দিকে বরফ, তুষার ও পাথর ছুড়তে থাকেন বলে দাবি করেন মিনিয়াপোলিস পুলিশপ্রধান ব্রায়ান ও’হারা।
মিনেসোটা রাজ্যের মিনিয়াপোলিসে ইমিগ্রেশন এজেন্টের গুলিতে এক মহিলার মৃত্যুকে ঘিরে বিক্ষোভে উত্তাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। শনিবার কনকনে শীত উপেক্ষা করে রাজপথে নামেন ১০ হাজারের বেশি মানুষ। অবশ্য রাজ্যের নেতারা বিক্ষোভকারীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানান।
গত বুধবার ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইসিই/আইস) এক কর্মকর্তার গুলিতে ৩৭ বছর বয়সি রেনি নিকোল গুড নিহত হন। তিনি মিনিয়াপোলিসে আইসের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণকারী একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য ছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিনেসোটার ডেমোক্র্যাট নেতাদের এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। ফেডারেল সরকারের অবৈধ অভিবাসীদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানোর পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে হাজারেরও বেশি সমাবেশের পরিকল্পনা করা হয়েছে। মিনিয়াপোলিসে হওয়া শনিবারের বিক্ষোভও ওই কর্মসূচির অংশ ছিল। মেক্সিকোর ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নৃত্যশিল্পীদের একটি দলের নেতৃত্বে মিছিলটি রেনি নিকোল গুডকে যে স্থানে গুলি করা হয়েছিল, সেখানে যায়। সেই সময় বিক্ষোভকারীরা ‘আইস বিলুপ্ত করো’ এবং ‘বিচার নেই, শান্তি নেই-আমাদের সড়ক থেকে আইস হঠাও’ বলে স্লোগান দেন।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া দুই সন্তানের মা মেগান মুর বলেন, ‘আমরা সবাই এখন ভয়ের মধ্যে বাস করছি। আইসিই (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) এমন একটি পরিবেশ তৈরি করছে যেখানে কেউই নিরাপদ বোধ করছে না, এটা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।' মিনিয়াপোলিস পুলিশ বিভাগের হিসাবে, বিক্ষোভকারীর সংখ্যা ছিল কয়েক হাজারেরও বেশি। তারা রেনে গুডের নাম ধরে স্লোগান দেন ও ‘অ্যাবলিশ আইস’, ‘নো জাস্টিস, নো পিস- গেট আইস অব আওয়ার স্ট্রিটস’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। এর আগে গত শুক্রবার রাতেও মিনিয়াপোলিসের একটি হোটেলের বাইরে প্রায় এক হাজার মানুষের অংশগ্রহণে বিক্ষোভ হয়। পরে সেই বিক্ষোভ সংঘাতের রূপ নেয়। বিক্ষোভকারীরা পুলিশ সদস্যদের দিকে বরফ, তুষার ও পাথর ছুড়তে থাকেন বলে দাবি করেন মিনিয়াপোলিস পুলিশপ্রধান ব্রায়ান ও’হারা। তিনি বলেন, বরফের টুকরোর আঘাতে এক পুলিশ সদস্য সামান্য আহত হন। এ ঘটনায় ২৯ জনকে নোটিশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রেনি নিকোল গুডর মৃত্যু এবং অরেগন অঙ্গরাজ্যের পোর্টল্যান্ডে সাম্প্রতিক আরেকটি গুলির ঘটনাকে কেন্দ্র করে অধিকার রক্ষা সংগঠনগুলি ‘আইস আউট ফর গুড’ ব্যানারে দেশজুড়ে এ বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। আদালত চত্বর থেকে শুরু করে আটককেন্দ্র পর্যন্ত প্রতিটি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে প্রতিবাদের আগুন।
মিনিয়াপোলিসের মেয়র জ্যাকব ফ্রে জোর দিয়ে বলেন, অধিকাংশ বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ হলেও যারা সম্পদের ক্ষতি করবে বা অন্যদের বিপদে ফেলবে, তাদের গ্রেফতার করা হবে। বিক্ষুব্ধ জনতাকে আরও উসকে দেওয়ার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইঙ্গিত করে ফ্রে বলেন, ‘এটাই ডোনাল্ড ট্রাম্প চান। তিনি চান আমরা উসকানিতে পা দিই।’ ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ব্যাপক অভিবাসনবিরোধী অভিযান চালানোর দাবি জানিয়ে আসছেন। ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দাবি, নিহত নিকোল গুড একজন ‘সহিংস দাঙ্গাবাজ’ ছিলেন এবং ঘটনার সময় তিনি আইসিইর এজেন্টদের গাড়িচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময় একজন এজেন্ট তার গাড়ির দিকে ‘আত্মরক্ষামূলক গুলি’ ছোড়েন। তবে শহর ও অঙ্গরাজ্যের নেতৃত্ব-সহ জাতীয় পর্যায়ের ডেমোক্র্যাটরা ঘটনার এই ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করছেন। মিনিয়াপোলিসের মেয়র জ্যাকব ফ্রে বলেছেন, ‘এটি ছিল একজন এজেন্টের বেপরোয়া ক্ষমতার ব্যবহার, যার ফলে একজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে।’ ফিলাডেলফিয়াতেও হয়েছে বড় বিক্ষোভ। সেখানে বিক্ষোভকারীরা ‘আইসকে যেতে হবে’, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন স্বৈরাচারের ঠাঁই নেই’-এমন নানা স্লোগান দেন। ম্যানহাটানেও কয়েক শ মানুষের বিক্ষোভে আইসবিরোধী স্লোগান দেওয়া হয়। এদিকে, বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে মিনিয়াপোলিস শহরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।