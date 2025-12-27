'অফিসারের ছুটি, সোমবার আসুন', মায়ের সঙ্গে সিবিআই অফিসে উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডের নির্যাতিতা

'অফিসারের ছুটি, সোমবার আসুন', মায়ের সঙ্গে সিবিআই অফিসে উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডের নির্যাতিতা
উন্নাও ধর্ষণ মামলার নির্যাতিতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা শনিবার নয়াদিল্লিতে সিবিআই দফতরে আসেন। তাঁরা সিবিআই আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে যান। জমা করেন অভিযোগ। সংবাদসংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নির্যাতিতা বলেন, ‘আমি অফিসারের সঙ্গে দেখা করার দাবি জানিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি বলেন যে আজ ছুটির দিন এবং আমায় সোমবার আসতে হবে। তবে জুনিয়র অফিসার আমার আবেদন গ্রহণ করেছেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, তদন্তকারী অফিসার আমার প্রতি অন্যায় করেছেন।’
একইসঙ্গে নির্যাতিতার মা জানান, আমরা আধ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বসে ছিলাম। তাঁরা আমার অভিযোগ গ্রহণ করেছেন। এখন দেখার বাকি আছে যে আধিকারিকরা কখন আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। আমরা সুপ্রিম কোর্টে যেতে প্রস্তুত। শীর্ষ আদালতের উপরে আমাদের আস্থা আছে।
উল্লেখ্য, উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত হিসেবে নাম জড়িয়েছিল বহিষ্কৃত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারের। মঙ্গলবার সেই অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন সাজা স্থগিত করে শর্তসাপেক্ষ জামিন দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। আর সেই ঘটনার পরেই তুমুল হইচই পড়ে গিয়েছে দেশজুড়ে। এই আবহে দিল্লি হাইকোর্টের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভকারীরা আদালতের বাইরে জমায়েত হয়ে স্লোগান দেন এবং সেঙ্গারের জামিনের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন।
তারইমধ্যে হাইকোর্টের রায়ের পরে হতাশাপ্রকাশ করে হিন্দুস্তান টাইমসকে নির্যাতিতা বলেন, 'আদালতে যা ঘটেছে, তাতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত।' তাঁর প্রশ্ন, 'যদি এমন একজন ধর্ষণের আসামি বেরিয়ে আসে, তা হলে আমরা কীভাবে নিরাপদে থাকব?' শুক্রবার এএনআইকে সেঙ্গারের জামিনের বিরোধিতা করে নির্যাতিতার মা বলেন, 'তাঁর জামিন খারিজ করে দেওয়া উচিত...আমরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হব। আমরা উচ্চ আদালতের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছি... যদি আমরা সুপ্রিম কোর্টে ন্যায়বিচার না পাই, তাহলে আমরা অন্য দেশে চলে যাব... আমার স্বামীর হত্যায় দোষী ব্যক্তিকে অবিলম্বে ফাঁসি দেওয়া উচিত।'
