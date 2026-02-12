Edit Profile
    UNSC Report: 'দিল্লি বিস্ফোরণের দায় স্বীকার', রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রিপোর্টে জইশের নাম, মুখ পুড়ল পাকিস্তানের

    রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিবেদনে আনুষ্ঠানিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে দিল্লির লালকেল্লায় জঙ্গি হামলার সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) যুক্ত ছিল। কাউন্সিলের একটি সদস্য দেশ নাকি এই কথা বলেছে। এটি ভারতের জন্য একটি বড় কূটনৈতিক বিজয়। 

    Published on: Feb 12, 2026 11:11 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১২৬৭ নিষেধাজ্ঞা পর্যবেক্ষণ কমিটির একটি নতুন প্রতিবেদনে জোর ধাক্কা খেয়েছে পাকিস্তান। এই প্রতিবেদনে আনুষ্ঠানিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে দিল্লির লালকেল্লায় জঙ্গি হামলার সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) যুক্ত ছিল। কাউন্সিলের একটি সদস্য দেশ নাকি এই কথা বলেছে। এটি ভারতের জন্য একটি বড় কূটনৈতিক বিজয়। এর আগে পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে যে জইশ-ই-মহম্মদ তাদের মাটিতে সক্রিয় নয়।

    রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিবেদনে আনুষ্ঠানিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে দিল্লির লালকেল্লায় জঙ্গি হামলার সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) যুক্ত ছিল। (REUTERS)
    প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জইশ-ই-মহম্মদ শুধু ভারতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাচ্ছে না, তারা তাদের সক্ষমতাও বাড়িয়ে তুলছে। সন্ত্রাসী গোষ্ঠীটি একটি ডেডিকেটেড 'উইমেন উইং' (জামায়াতুল-মুমিনাত) গঠনের পরিকল্পনা করছে। এই নিয়ে একটি সদস্য রাষ্ট্র দাবি করেছে, জইশ-ই-মহম্মদ ভারতে বেশ কয়েকটি হামলার দায় স্বীকার করেছে। এটিও জানানো হয়েছে, গত ৯ নভেম্বর লালকেল্লায় হামলার সাথে যুক্ত ছিল জইশ। সেই হামলায় ১৫ জন নিহত হয়েছিল। সেই হামলার আগে গত ৮ অক্টোবর জইশ-ই-মহম্মদ নেতা মৌলানা মাসুদ আজহার আলভি আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের লক্ষ্যে মহিলা শাখা 'জামাত-উল-মুমিনত' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেছিল।

    এদিকে রাষ্ট্রসংঘের এই রিপোর্টে জইশের নামের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করা একমাত্র দেশ ছিল পাকিস্তানই। পাকিস্তান এই নিয়ে দাবি করেছে, জঙ্গি সংগঠনটি নাকি এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে অন্যান্য দেশগুলি ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করেছে এবং জইশ-ই-মহম্মদের নাম রিপোর্টে রয়ে গেছে। এদিকে পাকিস্তান বালোচ লিবারেশন আর্মি নিয়ে সরব হয়েছিল কাউন্সিলে। তবে সে দিক দিয়েও হতাশ হতে হয়েছে তাদের। বিএলএকে সরাসরি তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এবং এইভাবে আল-কায়েদার সাথে যুক্ত করেছিল পাকিস্তান। এই আবহে ইউএনএসসির ১২৬৭ নিষেধাজ্ঞার তালিকায় বিএলএ-কে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু প্রতিবেদনে পাকিস্তানের এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিএলএ চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরে (সিপিইসি) একটি অ্যামবুশ চালিয়ে ৩২ পাকিস্তানি সেনাকে মেরেছিল। তবে বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মির সাথে আল-কায়েদা বা আইএসআইএলের কোনও সম্পর্ক নেই। যদিও পাকিস্তান ও চিনের যৌথ প্রস্তাবে বিএলএ-কে রাষ্ট্রসংঘের সন্ত্রাসী সংগঠন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এদিকে জইশ-ই-মহম্মদ ও লস্কর-ই-তৈবার নাম এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো ভারতের প্রস্তাবে চিন বছরের পর বছর ধরে ভেটো দিয়ে আসছে।

