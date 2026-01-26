Edit Profile
    Ursula on EU-India Trade Deal: বিভক্ত বিশ্বকে আমরা দেখিয়েছি… ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বড় বার্তা EU প্রধানের

    প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন বলেছেন, ভারত ও ইউরোপ একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এটি পুরো বিশ্বকে একটি বার্তা দিচ্ছে। তিনি এই চুক্তিকে বিভক্ত বিশ্বের জন্য আশার আলো হিসেবেও সংজ্ঞায়িত করেছেন।

    Published on: Jan 26, 2026 10:34 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তির চূড়ান্ত হতে চলেছে শীঘ্রই। এই আবহে ভারতে এসেছেন ইইউ প্রধান। আর ভারতে পা রেখে বড় এক মন্তব্য করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন বলেছেন, ভারত ও ইউরোপ একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এটি পুরো বিশ্বকে একটি বার্তা দিচ্ছে। তিনি এই চুক্তিকে বিভক্ত বিশ্বের জন্য আশার আলো হিসেবেও সংজ্ঞায়িত করেছেন।

    ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন বলেছেন, ভারত ও ইউরোপ একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এটি পুরো বিশ্বকে একটি বার্তা দিচ্ছে। (@DrSJaishankar)
    ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন বলেছেন, ভারত ও ইউরোপ একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এটি পুরো বিশ্বকে একটি বার্তা দিচ্ছে। (@DrSJaishankar)

    সোমবার প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনে ভারতের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ভন ডার লিয়েন ও ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তা। এরপর মঙ্গলবার ভারত-ইইউ চুক্তি হবে। তার আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে ভন ডার লিয়েন বলেন, 'ভারত ও ইউরোপ একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৌশলগত অংশীদারিত্ব, সংলাপ এবং উন্মুক্ত থাকার বিকল্প পথ বেছে নিয়েছি আমরা। আমরা আমাদের শক্তিকে কাজে লাগাব। পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে তুলব।'

    উরসুলার কথায়, 'আমরা বিভক্ত বিশ্বকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এই পথও সম্ভব।' একইসঙ্গে কোস্টা ভারতকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে বর্ণনা করেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলে, 'নিয়ম-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা রক্ষায় আমরা একসঙ্গে সক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগ করে নেব।' এর আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের উরসুলা দাবি করেছিলেন, ভারতের সঙ্গে এই চুক্তি হতে চলেছে ‘সবার সেরা’।

    রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে এই বাণিজ্য চুক্তির ফলে বিনা বা কম শুল্কে বাণিজ্য হতে পারে ৯৭%-৯৯% পণ্যের। এর ফলে ভারতের বস্ত্র, তাঁত, চামড়া, প্রক্রিয়াজাত খাবারের শিল্প লাভবান হবে। আর ইউরোপের ওয়াইন, গাড়ি, উন্নত প্রযুক্তির পণ্যের শিল্প লাভবান হবে। এদিকে বিফ, চিনি বা চালের বাজার ভারতের জন্য উন্মুক্ত করতে প্রস্তুত নয় ইউরোপ। একই ভাবে ভারতও দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না ইউরোপকে। এই আবহে কৃষি এবং দুগ্ধজাত পণ্য এই চুক্তির আওতাধীন থাকবে না। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ভারতের মোট পণ্যদ্রব্য বাণিজ্য ছিল প্রায় ১৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। এর মধ্যে প্রায় ৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রফতানি এবং প্রায় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে ভারত।

    এর আগে আমেরিকা ভারতের কৃষি এবং দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারে প্রবেশ করতে চেয়েছিল। এই আবহে থমকে আছে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি। এরই মাঝে রিপাব্লিকান সেনেটরের এক ভাইরাল অডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে তাঁকে অভিযোগ করতে শোনা গিয়েছে, পিটার নাভারো, জেডি ভ্যান্স এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির জন্য কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

