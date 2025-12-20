Edit Profile
    US Attack on ISIS in Syria: মৃত সেনার প্রতিশোধ নিতে ISIS জঙ্গি নিধনের 'যজ্ঞ' শুরু করল আমেরিকা

    গত ১৩ ডিসেম্বর আইএস জঙ্গির হামলায় প্রাণ হারান ২ মার্কিন সেনাকর্মী। সেই হামলায় অন্য এক মার্কিন নাগরিকেরও মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়া আরও ৩ জন মার্কিন সেনা জখম হয়েছিলেন সেই হামলায়। সিরিয়ার প্রাচীণ শহর পালমিরার কাছে একটি জঙ্গি দমন অভিযান চালানোর সময় এই হামলা হয়েছিল। এর জবাবেই শুরু হয়েছে অপরেশন হকআই স্ট্রাইক।

    Published on: Dec 20, 2025 7:56 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    সিরিয়ায় আইএসের ঘাঁটিতে বোমা হামলা চালিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনী। আমেরিকার যুদ্ধ বিভাগ জানিয়েছে, এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন হকআই স্ট্রাইক'। চলতি মাসের শুরুতে সিরিয়ায় মার্কিন সেনাদের ওপর ভয়াবহ হামলার প্রতিশোধ নিতেই মার্কিন সামরিক বাহিনীর এই অভিযান করেছে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ এই অভিযানের বিষয়ে বলেছেন, আইএস জঙ্গি, পরিঠামো ও অস্ত্র ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেন, এটা সবে শুরু।

    আইএস জঙ্গি, পরিঠামো ও অস্ত্র ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে। (AFP)
    হেহসেথের কথায়, 'এটা যুদ্ধের শুরু নয়। এটা প্রতিশোধের ঘোষণা। আজ আমরা আমাদের শত্রুদের শিকার করেছি এবং তাদের বিপুল সংখ্যায় হত্যা করেছি। আমরা তা অব্যাহত রাখব।' এপির প্রতিবেদনে বলা হয়, অভিযান সম্পর্কে অবগত এক মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সিরিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থানরত কয়েক ডজন সন্ত্রাসীর ওপর একই সঙ্গে হামলা চালানো হয়েছে। এই অপারেশনে এফ-১৫ ঈগল, এ-১০ থান্ডারবোল্ট এবং অ্যাপাচের মতো বিমান ব্যবহার করা হয়েছিল। এছাড়া পেন্টাগন এই অভিযান সম্পর্কে আরও কোনও তথ্য জানায়নি আপাতত।

    এর আগে গত ১৩ ডিসেম্বর আইএস জঙ্গির হামলায় প্রাণ হারান ২ মার্কিন সেনাকর্মী। সেই হামলায় অন্য এক মার্কিন নাগরিকেরও মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়া আরও ৩ জন মার্কিন সেনা জখম হয়েছিলেন সেই হামলায়। সিরিয়ার প্রাচীণ শহর পালমিরার কাছে একটি জঙ্গি দমন অভিযান চালানোর সময় এই হামলা হয়েছিল। এরপরই পালটা জবাবি হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এই ঘটনার পরপরই সিরিয়ার নাগরিকদের আমেরিকায় ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন ট্রাম্প। অবশ্য এর কয়েকদিন আগেই সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান আহমেদ আল-শারারের সঙ্গে হোয়াইট হাউজে দেখা করেছিলেন ট্রাম্প। এই আল-শারার নিজে একদা ছিলেন আল কায়দা নেতা। দীর্ঘদিন তাঁর ওপর ছিল নিষেধাজ্ঞা। এই আল-শারার নিজে একসময় মার্কিন সেনাদের হত্যা করেছিল। তবে সেই আল-শারার সিরিয়ার গদিতে বসার পরই তাঁর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে রাষ্ট্রসংঘ। আল-শারার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সিরিয়ায় সংখ্যালঘু শিয়া এবং দ্রুজদের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়েছে। আল-শারারের সরকার নিজেরা ইসলামি কট্টরপন্থী মতবাদে পরিচালিত। এই আবহে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ জারি আজও। আর সেখানে বলি হচ্ছে সংখ্যালঘুরা। এবার সেখানে আইএস জঙ্গি নিধনের যজ্ঞ শুরু করল আমেরিকা।

