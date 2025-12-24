US Congressmen's letter to Yunus: খেলা ঘুরবে বাংলাদেশে? হাসিনার দল নিয়ে ইউনুসের ওপর চাপ মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদে

US Congressmen's letter to Yunus: খেলা ঘুরবে বাংলাদেশে? হাসিনার দল নিয়ে ইউনুসের ওপর চাপ মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদে
আসন্ন নির্বাচন থেকে আওয়ামী লীগকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছে। আর এর জেরে আন্তর্তাতিক স্তরে চাপে পড়তে হচ্ছে মহম্মদ ইউনুসকে। যেই 'গণতন্ত্র' ফেরানোর জন্য 'বিপ্লব' করা হয়েছিল, আওয়ামী লীগ বিহীন নির্বাচন হলে সেই 'গণতন্ত্র' অধরাই থেকে যাবে বাংলাদেশে।
প্রথম থেকে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে বিভ্রান্ত ছড়িয়ে এসেছেন মহম্মদ ইউনুস। শেখ হাসিনার পরে 'রিফাইন্ড আওয়ামী লীগ' দাঁড় করিয়ে নির্বাচন করানোর একটা চেষ্টাও করা হয়েছিল বাংলাদেশে। তবে তা ফলপ্রসূ হয়নি। এই আবহে আসন্ন নির্বাচন থেকে আওয়ামী লীগকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছে। আর এর জেরে আন্তর্তাতিক স্তরে চাপে পড়তে হচ্ছে মহম্মদ ইউনুসকে। যেই 'গণতন্ত্র' ফেরানোর জন্য 'বিপ্লব' করা হয়েছিল, আওয়ামী লীগ বিহীন নির্বাচন হলে সেই 'গণতন্ত্র' অধরাই থেকে যাবে বাংলাদেশে। এই পরিস্থিতিতে এবার আওয়ামী লীগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করার জন্য আবেদন করল ইউনুস সরকারকে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, মহম্মদ ইউনুসকে সম্প্রতি চিঠি লেখেন পাঁচ প্রভাবশালী মার্কিন সংসদ সদস্য। তাঁরাই আবেদন জানান, আওয়ামী লীগের ওপর থেকে যাতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। তাদের বক্তব্য, বাংলাদেশের নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলকেই অংশ নিতে দেওয়া উচিত। সেই চিঠিতে স্বাক্ষর রয়েছে - গ্রেগরি মিকস (ব়্যাঙ্কিং সদস্য, হাউজ ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটি), বিল হুইজেঙ্গা (দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া সংক্রান্ত সাবকমিটির চেয়ারম্যান), সিডি কামলেজর-ডাভ (দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া সংক্রান্ত সাবকমিটির ব়্যাঙ্কিং সদস্য), কংগ্রেস সদস্য জুলি জনসন এবং থমাস সুজি।
এদিকে সম্প্রতি বাংলাদেশে ওসমান হাদির খুনের পর নির্বাচন ঘিরেই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এরই মাঝে আবার দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ায় আমেরিকার বিশেষ দূত তথা ভারতের মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরের সঙ্গে ফোনে কথা হয় মহম্মদ ইউনুসের। সেখানে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব ঘোষণা মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশে। এদিকে ফোনে তিনি নাকি অভিযোগ করেছিলেন, ক্ষমতাচ্যুত হাসিনার সরকারের সমর্থকরা বাংলাদেশের নির্বাচনকে বানচাল করতে লক্ষ-কোটি টাকা খরচ করছেন। তাঁদের পলাতক নেতা (শেখ হাসিনা) হিংসায় উস্কানি দিচ্ছেন। তিনি অবশ্য দাবি করেন, আমরা সবাইকে দেখিয়ে দেব, বাংলাদেশে কীভাবে স্বচ্ছ নির্বাচন করাতে হয়।
News/News/US Congressmen's Letter To Yunus: খেলা ঘুরবে বাংলাদেশে? হাসিনার দল নিয়ে ইউনুসের ওপর চাপ মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদে