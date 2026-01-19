Edit Profile
    সাংঘাতিক! বিমানের সরঞ্জাম পাচারের ছক, মার্কিন মুলুকে দীর্ঘ কারাবাস ভারতীয়র

    ২০২৪ সালের ১৭ অক্টোবর, সঞ্জয় কৌশিক নামে দিল্লির ওই ব্যবসায়ীকে মায়ামি থেকে গ্রেফতার করা হয়।

    Published on: Jan 19, 2026 10:37 PM IST
    By Sahara Islam
    রাশিয়ায় বিমান সরঞ্জাম রফতানির অভিযোগে ৫৮ বছরের এক ভারতীয় ব্যবসায়ীকে ৩০ মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আদালত। ২০২৪ সালের ১৭ অক্টোবর, সঞ্জয় কৌশিক নামে দিল্লির ওই ব্যবসায়ীকে মায়ামি থেকে গ্রেফতার করা হয়। একই বছরই বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয় এবং তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে মার্কিন বিচার বিভাগ।

    মার্কিন মুলুকে দীর্ঘ কারাবাস ভারতীয়র (AFP)
    মার্কিন মুলুকে দীর্ঘ কারাবাস ভারতীয়র (AFP)

    মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজে)-র বিবৃতি অনুসারে, ওই ব্যক্তিকে সঞ্জয় কৌশিক হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি নয়া দিল্লির বাসিন্দা। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল জন এ আইজেনবার্গ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'যারা মার্কিন রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের ষড়যন্ত্র করে-বিশেষ করে যখন এটি সামরিক ব্যবহারের জন্য প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িত-তাদের আইনের সর্বোচ্চ পরিসরে বিচার করা হবে। এই ধরনের প্রতারণা মূলক ষড়যন্ত্ৰকারীদের, তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। ডিওজে-র তথ্য অনুসারে, আদালতের নথিতে বলা হয়েছে যে কৌশিক অন্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলেন 'রাশিয়ার কোম্পানিগুলির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অবৈধভাবে বিমান সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি অর্জনের জন্য।' আদালতের নথিতে আরও বলা হয়েছে যে সরঞ্জামগুলি ভারতীয় কোম্পানিগুলিতে পাঠানো হবে এই মিথ্যা ভান করে কেনা হয়েছিল, বরং রাশিয়ান ব্যবহারকারীদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এ রকম একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে, বিচার বিভাগ ওরেগনে করা একটি ক্রয়ের বিবরণ ভাগ করে নিয়েছে।

    ডিওজে-র প্রকাশিত সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কৌশিক এবং তার সহযোগীরা ওরেগন-ভিত্তিক সরবরাহকারীর কাছ থেকে একটি অ্যাটিটিউড অ্যান্ড হেডিং রেফারেন্স সিস্টেম (এএইচআরএস) কিনেছিলেন, যা বিমানের জন্য নেভিগেশন এবং ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণ ডেটা সরবরাহ করে। এএইচআরএস-এর মতো উপাদানগুলি রাশিয়া-সহ নির্দিষ্ট কিছু দেশে রপ্তানি করার জন্য বাণিজ্য বিভাগের লাইসেন্সের প্রয়োজন হয়। এএইচআরএস-এর রপ্তানি লাইসেন্স পেতে, কৌশিক এবং তার সহযোগীরা মিথ্যা দাবি করেছিলেন যে কৌশিকের ভারতীয় কোম্পানিই শেষ ক্রেতা এবং যন্ত্রাংশগুলি একটি বেসামরিক হেলিকপ্টারে ব্যবহার করা হবে। দিল্লির ওই ব্যবসায়ীকে ২০২৪ সালে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং তখন থেকে তিনি হেফাজতে রয়েছেন। ২০২৫ সালের অক্টোবরে, কৌশিক রাশিয়ান ব্যবহারকারীদের কাছে অবৈধভাবে বিমানের যন্ত্রাংশ রপ্তানি করার জন্য আদালতে দোষ সাব্যস্ত হন। শেষ পর্যন্ত ১৫ জানুয়ারী, ২০২৬-এ তাঁর সাজা ঘোষণা করা হল।

