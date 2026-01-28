Bangladesh USA: বাংলাদেশের ভোট নিয়ে কোমর কষছে আমেরিকা! নির্বাচনের দিন চলবে কাদের 'পর্যবেক্ষণ'? মুখ খুলল ঢাকা

Bangladesh USA: বাংলাদেশের ভোট নিয়ে কোমর কষছে আমেরিকা! নির্বাচনের দিন চলবে কাদের 'পর্যবেক্ষণ'? মুখ খুলল ঢাকা
বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের হাইভোল্টেজ বৈঠক সম্পন্ন।
কিছুদিন আগেই ‘ওয়াশিংটন পোস্ট’র এক খবরে শোরগোল পড়ে যায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে। ভোটমুখী বাংলাদেশে, ওই রিপোর্ট দাবি করে, জামাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা চাইছে আমেরিকা। এদিকে, তারই মাঝে এদিন বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের এক টিমের সঙ্গে এদিন বৈঠক করেন বাংলাদেশের মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসন। তাঁর দাবি, যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের নির্বাচনে কোনো পক্ষ নিচ্ছে না।
এদিকে, ঢাকায় এদিন বাংলাদেশের ঢাকায় সেদেশের নির্বাচন কমিশনের বিশিষ্ট কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসন। বৈঠক শেষে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানান, বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে আমেরিকার দূতাবাসের তরফে একটি স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দল এবং দূতাবাস থেকে কর্মকর্তারা ভোট পর্যবেক্ষণে যাবেন। এই দল নির্বাচন কমিশনের তালিকাভুক্ত থেকেই একটি স্বতন্ত্র দল হিসাবে এই ভোটপর্ব পর্যবেক্ষণ করবে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ থেকে হাসিনা সরকারের পতনের পর ও শেখ হাসিনার ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর এই প্রথম বাংলাদেশে ভোট হতে চলেছে। ভোটে নেই শেখ হাসিনার পার্টি আওয়ামি লিগ। সেই অবস্থায়, এই ভোটে আলাদা করে নজর কাড়ছে বিএনপি। তারই মাঝে বাংলাদেশের ভোটে মার্কিন পর্যবেক্ষণের বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের মার্কিন দূতাবাস নিজস্ব উদ্যোগে এই পর্যবেক্ষণের সফর করবে। মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধিরা ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও খুলনা এই চার অঞ্চলে ভোটের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন বলে ইসির সচিব জানিয়েছেন। আমেরিকা একথা জানাতেই মহম্মদ ইউনুসের ঢাকা সাফ জানিয়েছে, এতে তাদের কোনও অসুবিধা নেই। মার্কিন টিম কোথায় কোথায় যাবেন, সেই তালিকা বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনকে দেবেন বলেছেন, তালিকা পেলে ঢাকা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে বলেও জানিয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের ভোটের দিন যান চলাচল সীমিত থাকার বিষয়টি নিয়েও আমেরিকার টিম বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছে বলে খবর। তবে ঢাকা জানিয়েছে, সেই বিষয়টি নির্ধারণ করবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দফতর। ভোটের আচরণবিধি লঙ্ঘন নিয়ে কীভাবে সমস্যার সমাধান করছে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন,তা আমেরিকার তরফ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে।
এদিকে, বাংলাদেশের মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত এবং তিনি এর ফলাফল দেখতে আগ্রহী। তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশের জনগণ যে সরকার নির্বাচিত করবে, যুক্তরাষ্ট্র তার সঙ্গেই কাজ করতে প্রস্তুত রয়েছে।