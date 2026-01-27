Edit Profile
    US envoy in Bangladesh: ভোটমুখী বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনে বিশেষ বৈঠক করবেন মার্কিন দূত! চর্চায় কী?

    কবে রয়েছে এই হাইভোল্টেজ বৈঠক?

    Published on: Jan 27, 2026 8:36 PM IST
    By Sritama Mitra
    আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোট আয়োজিত হতে চলেছে বাংলাদেশে। তার আগে, তুঙ্গে রয়েছে সেদেশের ভোটের প্রচার। বিএনপি থেকে জামায়েত, সমস্ত পার্টিই তুঙ্গে রেখেছে প্রচার। এরই মাঝে বাংলাদেশে নতুন করে আলোড়ন ফেলেছে ওয়াশিংটন পোস্টের এক খবর। যেখানে এক মার্কিন কূটনীতিবিদকে উদ্ধৃত করে দাবি করা হয়েছে যে জামায়েতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা চাইছে আমেরিকা। এদিকে, বাংলাদেশে পা রেখেই খবরে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসন। ইতিমধ্যেই তাঁর চিনকে ঘিরে বক্তব্যে বেজায় চটেছে বেজিং! তারই মাঝে এবার ফের খবরে বাংলাদেশের মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

    ভোট হতে চলেছে বাংলাদেশে। আর সেই বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের দফতরে আগামিকাল যাচ্ছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসন। কী লক্ষ্য নিয়ে তিনি সেখানে যাচ্ছেন? সেই প্রশ্ন রয়েছে চর্চায়। জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং সেদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতেই এই বিশেষ বৈঠকে যোগ দিতে আগামিকাল, বুধবার বাংলাদেশের ইসি অফিসে যাচ্ছেন আমেরিকার রাষ্ট্রদূত। ঢাকায় আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সিইসির কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। দুপুর ১২ টায় এই বৈঠক আয়োজিত হবে বলে জানা গিয়েছে। এই তথ্য জানিয়েছেন, বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব মহম্মদ আসরাফুল আলম। জানা গিয়েছে, ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসনের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের বৈঠক হওয়ার কথা।

    এদিকে, বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখে সদ্য চট্টগ্রাম সফরে যান ব্রেন্ট। সেখানে গিয়েই তিনি বলেন,গত জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই হওয়ার পর মার্কিন গমের অষ্টম বৃহত্তম বাজারে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের গমের শীর্ষ ২৫ বাজারেও ছিল না বাংলাদেশ। তিনি বলেছেন,'বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং আজকের এই চালান আমাদের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য সম্পর্কের এক মাইলফলক। মার্কিন গম কেনা আমেরিকান কৃষকদের পাশাপাশি বাংলাদেশি পরিবারগুলোর জন্যও একটি বিজয়।' এছাড়াও চট্টগ্রামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাধি ওয়ার সিমেট্রি পরিদর্শনও করেন তিনি।

    এদিকে, সদ্য বাংলাদেশে এক প্রচার সভা থেকে এক জামায়েত প্রার্থী সুলতান আহমেদ প্রচারের মঞ্চ থেকে সাফ বলেন, আমেরিকাও চাইছে বাংলাদেশে জামায়েত নেতৃত্ব দিক। এমনই দাবি করছে মিডিয়া রিপোর্ট। এক মিডিয়া হাউসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেন,সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন,'আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকও এটি চায়, তাদের আনাগোনা এখন জামায়াত অফিসে।'

