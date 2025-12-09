Edit Profile
    ডাহা ফেল ট্রাম্প! রুয়ান্ডা-কঙ্গোর সংঘর্ষ ঠেকাতে ব্যর্থ US, থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া লড়াইও...

    মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় বৃহস্পতিবার শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট ফেলিক্স তেশিসেকেদি ও রুয়ান্ডার পল কাগামে।

    Published on: Dec 09, 2025 3:00 PM IST
    By Sahara Islam
    দেশে দেশে যুদ্ধ থামিয়ে বেড়ানো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার ফেল মেরে দিলেন! মাত্র পাঁচ মাস রইল সংঘর্ষবিরতি। ফের শুরু হয়েছে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সংঘাত। সোমবার সকালে কম্বোডিয়ার সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে থাইল্যান্ড এয়ার স্ট্রাইক চালিয়েছে। অন্যদিকে, থাইল্যান্ড সেনার দাবি, কম্বোডিয়া ব্যাপক গোলাবর্ষণ করেছে। এরমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপেও বন্ধ হয়নি রুয়ান্ডা এবং ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোর (ডিআরসি) লড়াই। ফের আবারও সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে।

    রুয়ান্ডা-কঙ্গোর সংঘর্ষ ঠেকাতে ব্যর্থ US (AFP)
    মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় বৃহস্পতিবার শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট ফেলিক্স তেশিসেকেদি ও রুয়ান্ডার পল কাগামে। যার লক্ষ্য ছিল চলমান সংঘাতের অবসান এবং খনিজসমৃদ্ধ অঞ্চলে পশ্চিমী বিনিয়োগ বৃদ্ধি। তবে চুক্তি স্বাক্ষরের পরদিন থেকে আবারও সংঘাতের খবর পাওয়া গেছে। এ নিয়ে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করছে দু'পক্ষই। সরকারি বাহিনী ব্যাপক হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে রুয়ান্ডা সমর্থিত এম-টুয়েন্টি থ্রি বিদ্রোহী গোষ্ঠী। তারা বলছে, সরকারি বাহিনীর সমর্থনে বুরুন্ডি থেকে ড্রোন ও ভারী অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হচ্ছে। হামলায় মহিলা ও শিশু-সহ বহু মানুষ হতাহত হয়েছে বলেও দাবি তাদের। এদিকে, সংর্ঘষের কথা স্বীকার করলেও বেসামরিকদের টার্গেট করা হচ্ছে না বলে দাবি করেছে কঙ্গোর সেনাবাহিনী। সোমবার কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট অভিযোগ করেছেন, রুয়ান্ডা বছরের পর বছর ধরে চলা সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করছে।

    এক বক্তৃতায় ফেলিক্স তেশিসেকেদি বলেন, 'আমাদের সদিচ্ছা এবং সাম্প্রতিক চুক্তি সত্ত্বেও, এটা স্পষ্ট যে রুয়ান্ডা ইতিমধ্যেই তার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করছে।' রয়টার্স-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, রুয়ান্ডা সমর্থিত এম-টুয়েন্টি থ্রি বিদ্রোহী গোষ্ঠী বুরুন্ডি সীমান্তের কাছে উভিরা শহরকে হুমকির মুখে ফেলতে দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। এছাড়াও, সোমবার সাঙ্গে নামক একটি শহরে গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছে। এই হামলায় ৩৬ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট আরও দাবি করেছেন, ওয়াশিংটনে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের দিনই রুয়ান্ডার প্রতিরক্ষা বাহিনীর ইউনিটগুলি হামলা চালিয়েছিল। বুরুন্ডির উত্তরে রুয়ান্ডা এবং পশ্চিমে কঙ্গোর সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে। বুরুন্ডি এবং রুয়ান্ডা দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে যে এম-টুয়েন্টি থ্রি বিদ্রোহী গোষ্ঠী রুয়ান্ডার সমর্থন রয়েছে। কিন্তু রুয়ান্ডা তা অস্বীকার করেছে।

    অন্যদিকে,সোমবার সকাল থেকে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সীমান্ত পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। থাইল্যান্ড সেনার দাবি, রবিবার সি সা কেত প্রদেশে কম্বোডিয়ার সঙ্গে সংঘাত চলেছে। সি সা কেত-সহ চার প্রদেশ থেকে জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যায় থাইল্যান্ড প্রশাসন। তাদের আরও দাবি, সেনাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে কম্বোডিয়া। যদিও কম্বোডিয়া দাবি অস্বীকার করেছে। তারা শান্তিচুক্তিতে অটল বলেই জানিয়েছে। থাইল্যান্ডের অনড় দাবি, কম্বোডিয়ার পোঁতা ল্যান্ডমাইন ফেটেই শহিদ হয়েছেন এক সেনা জওয়ান। তারপরই কম্বোডিয়ার সেনাঘাঁটিতে বোমা ফেলেছে থাইল্যান্ডের বায়ুসেনার বিমান। জবাবে রকেট ছুড়েছে কম্বোডিয়াও।

