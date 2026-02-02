US india Trade deal: কথা হল মোদী-ট্রাম্পের!এক ধাক্কায় ১৮ শতাংশে এল মার্কিন শুল্ক! ভারত-US ট্রেড ডিল ঘিরে বড় ঘোষণা

US india Trade deal: কথা হল মোদী-ট্রাম্পের!এক ধাক্কায় ১৮ শতাংশে এল মার্কিন শুল্ক! ভারত-US ট্রেড ডিল ঘিরে বড় ঘোষণা
দীর্ঘ কয়েক মাসের টানা আলোচনার পর শেষমেশ ভারত ও আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন! এই বাণিজ্য চুক্তির হাত ধরে ভারতের ওপর মার্কিন মুলুকের আগের চাপানো শুল্কের কোপও হল কম! ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে মার্কিন মুলুকে যাওয়া ভারতের পণ্যের ওপর ১৮ শতাংশ শুল্ক লাগু করেছে আমেরিকা। তবে রাশিয়ার থেকে তেল কেনার জন্য, আমেরিকা ভারতের ওপর যে বাড়তি ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল, সেই ২৫ শতাংশ ঘিরে আমেরিকা কোন পদক্ষেপ করবে, তা জানা যানায়নি ওয়াশিংটন।
এদিকে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প দু'জনেই এই সমঝোতার বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন তাঁদের বার্তা।
সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে নরেন্দ্র মোদী ও ডোনাল্ড ট্রাম্প দু'জনেই জানিয়েছেন যে তাঁরা ফোনে একে অপরের সঙ্গে কথা বলেন। এর আগে, বিষয়টি নিশ্চিত করেন ভারতে অবস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত গোরে। প্রসঙ্গত, গোরে ভারতে পা রাখার পরই দুই দেশের মধ্যে এই তাবড় বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। যা এসেছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তির পর পরই। প্রসঙ্গত, কূটনৈতিক আঙিনা থেকেও এই চুক্তি ভারত-মার্কিন সম্পর্কের নিরিখে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার দেশ, পাকিস্তান, বাংলাদেশের সঙ্গে নয়া দিল্লির সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভারত-মার্কিন এই বাণিজ্য চুক্তির বেশ তাৎপর্য রয়েছে।
সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে ফোনালাপের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তির ঘোষণা করেন। চুক্তির আওতায়, আমেরিকা ভারতের উপর শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করবে।ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে বলেছেন, বিনিময়ে ভারত রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে এবং ৫০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের মার্কিন জ্বালানি ও প্রযুক্তি কিনবে। এদিকে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক সোশ্যাল মিডিয়া বার্তায় জানিয়েছেন,'আজ আমার প্রিয় বন্ধু রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে কথা বলতে পেরে দারুন লাগছে। ভারতে তৈরি পণ্যের উপর এখন ১৮% শুল্ক কমানো হয়েছে জেনে আনন্দিত। এই চমৎকার ঘোষণার জন্য ভারতের ১.৪ বিলিয়ন জনগণের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে অনেক ধন্যবাদ।'
ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ‘দুটি বৃহৎ অর্থনীতি এবং বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র’ একসাথে কাজ করলে দেশগুলির নাগরিকরা উপকৃত হবেন এবং ‘পারস্পরিকভাবে উপকারী সহযোগিতার জন্য অপরিমেয় সুযোগ উন্মোচন করবেন।’ ট্রাম্পের প্রশংসা করে নরেন্দ্র মোদী সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেন,'বিশ্ব শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শান্তির জন্য তাঁর প্রচেষ্টাকে ভারত পূর্ণ সমর্থন করে। আমাদের অংশীদারিত্বকে অভূতপূর্ব উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'
চুক্তির বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গিয়ে ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, যে ভারত ‘রাশিয়ান তেল কেনা বন্ধ করতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সম্ভাবত ভেনেজুয়েলা থেকে আরও অনেক কিছু কিনতে সম্মত হয়েছে,’ এবং আরও বলেন যে এটি ‘ইউক্রেনের যুদ্ধের অবসানে সাহায্য করবে।’ গুরুত্বপূর্ণভাবে ট্রাম্প বলছেন, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শুল্ক এবং শুল্ক বহির্ভূত বাধা শূন্যে নামিয়ে আনার পদক্ষেপও নেবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন,'প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি বন্ধুত্ব এবং শ্রদ্ধার বশবর্তী হয়ে এবং তাঁর অনুরোধ অনুসারে, অবিলম্বে কার্যকরভাবে, আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে সম্মত হয়েছি, যার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি হ্রাসকৃত পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করবে, যা ২৫% থেকে কমিয়ে ১৮% করবে।' প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের ওপর রয়েছে ১৯ শতাংশ মার্কিন শুল্কের বোঝা, বাংলাদেশের ওপর রয়েছে ২০ শতাংশের মার্কিন শুল্কের বোঝা।