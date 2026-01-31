Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ট্রাম্প, গেটস, মাস্ক! ফের 'এপস্টিন ফাইলস'র নয়া গুপ্ত রহস্য প্রকাশ্যে

    এপস্টিন ফাইলস ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্টের অধীনে যাবতীয় নথি বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

    Published on: Jan 31, 2026 8:24 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার নথি প্রকাশ্যে আসায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। শুক্রবার জেফ্রি এপস্টিন সংক্রান্ত আরও কিছু ফাইল প্রকাশ করল মার্কিন বিচার বিভাগ। পূর্বপ্রকাশিত ফাইলগুলির মতো নতুন ফাইলগুলিতেও বিশিষ্টজনেদের নাম রয়েছে। এই নতুন ফাইলগুলিতে নাম রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, টেসলা সিইও ইলন মাস্ক, মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস, নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানির মা মীরা নায়ারের।

    'এপস্টিন ফাইলস'র নয়া গুপ্ত রহস্য প্রকাশ্যে
    'এপস্টিন ফাইলস'র নয়া গুপ্ত রহস্য প্রকাশ্যে

    শুক্রবার প্রায় ৩০ লক্ষের বেশি নথি প্রকাশ করেছে মার্কিন বিচার বিভাগ। যার মধ্যে রয়েছে ২ হাজার ভিডিও ও ১ লক্ষ ৮০ হাজার ছবি। এপস্টিন ফাইলস ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্টের অধীনে যাবতীয় নথি বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। তবে এটাই শেষ নথি কিনা তা স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যে ধাপে ধাপে একাধিক নথি প্রকাশ্যে এনেছে মার্কিন বিচার বিভাগ। তবে নথিতে কারও নাম থাকা মানেই তিনি অপরাধে জড়িত এমন কোনও প্রমাণ নয়।

    ডোনাল্ড ট্রাম্প

    এর আগেও প্রকাশিত ফাইলগুলোয় এপস্টিনের সঙ্গেই দেখা গিয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। শুক্রবারও প্রকাশিত নথির মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ছবিও রয়েছে। মার্কিন বিচার বিভাগ জানিয়েছে, 'নতুন ফাইলগুলির মধ্যে রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পর্কে কিছু ‘অসত্য এবং চাঞ্চল্যকর’ অভিযোগ যা ২০২০ সালের নির্বাচনের ঠিক আগে এফবিআই-এর কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল।' তবে রিপাবলিকান নেতার অবশ্য বারবার দাবি করেছেন, এক সময় বন্ধুত্ব থাকলেও এপস্টিনের যৌন অপরাধের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই।

    বিল গেটস

    নতুন প্রকাশিত ফাইলগুলির মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু ইমেলও। নিজেই নিজেকে এই ইমেলগুলি করেছিলেন এপস্টিন। সেই রকমই একটি ইমেলে দাবি করা হয়েছে, রুশ মহিলাদের শয্যাসঙ্গী হওয়ার পর যৌনরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন শিল্পপতি বিল গেটস। তারপর নাকি তিনি গোপনে স্ত্রী মিলিন্দা গেটসকে অ্যানিবায়োটিকও খাওয়াতে চেয়েছিলেন। এমনকী এই সংক্রান্ত ইমেল এপস্টিনকে ডিলিট করার আর্জি জানিয়েছেন বলেও অভিযোগ বিল গেটসের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ সামনে আসার পর বিল গেটসের তরফে পুরোটাই অস্বীকার করা হয়েছে। বিল গেটসের এক মুখপাত্র বলেছেন, ‘এই অভিযোগ পুরোপুরি অসত্য ও অবাস্তব। এটা এপস্টিনের হতাশা প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।’

    ইলন মাস্ক

    নতুন প্রকাশিত ফাইলগুলির মধ্যে রয়েছে জেফ্রি এপস্টিন ও ইলন মাস্কের মধ্যে আদান-প্রদান হওয়া অসংখ্য ইমেল। ২০১২ সালের নভেম্বরে, এপস্টিন একটি ইমেলে মাস্ককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হেলি টু আইল্যান্ডের জন্য কতজন লোকের প্রয়োজন হবে তোমার?' জবাবে টেসলা সিইও বলেন, 'সম্ভবত শুধু তালুলা আর আমি। তোমার আইল্যান্ডে কোন দিন/রাত সবচেয়ে ওয়াল্ডেস্ট পার্টি হবে?'

    মীরা নায়ার

    যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের সঙ্গে সম্পর্কিত নথিতে এবার জড়াল নিউ ইয়র্কের মেয়র, জোহরান মামদানির মা চিত্র পরিচালক মীরা নায়ারের নাম। ওই নথিতে দাবি করা হয়েছে মীরা ২০০৯ সালে তাঁর ছবি সংক্রান্ত একটি পার্টিতে যৌন অপরাধী ও এপস্টিনের দীর্ঘদিনের সহযোগী ঘিসলেইন ম্যাক্সওয়েলের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ওই পার্টিতে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন ও অ্যামাজনের সিইও জেফ বেজোসও ছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে।

    উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে জেফ্রি এপস্টিনের বিরুদ্ধে নাবালিকা ধর্ষণ ও নিগ্রহের অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। ২০১৯ সালে নিউ ইয়র্কের একটি কারাগারে ফেডারেল যৌন পাচার মামলার বিচারের অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় তাঁকে রহস্যজনকভাবে মৃত অবস্থায় পাওয়া যান যা আজও নানা প্রশ্ন ও ষড়যন্ত্র তত্ত্বের জন্ম দিয়ে চলেছে। তবে এপস্টিনের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা অস্বীকার করেননি ট্রাম্প। ঘরে-বাইরে চাপের মুখে পড়ে গত নভেম্বরে এপস্টিন সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশ্যে আনার সিদ্ধান্ত নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

    News/News/ট্রাম্প, গেটস, মাস্ক! ফের 'এপস্টিন ফাইলস'র নয়া গুপ্ত রহস্য প্রকাশ্যে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes