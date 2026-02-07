Edit Profile
    US Map Message to Pakistan: ভারতের সাথে চুক্তির পরই PoK নিয়ে পাকিস্তানকে ধাক্কা আমেরিকার, বার্তা চিনকেও

    আকসাই চিনকে ভারতের অংশ হিসেবে দেখিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন ড্রাগনকে একটি স্পষ্ট সংকেত দিয়েছে যে তারা আঞ্চলিক বিরোধে ভারতের দাবিকে সমর্থন করে। ভারতের মানচিত্রে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির ফলে পাকিস্তানের জন্য বড় ধাক্কা।

    Published on: Feb 07, 2026 1:38 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে পাকিস্তান এবং চিনকে ধাক্কা দিল আমেরিকা। পাক অধিকৃত কাশ্মীর, গিলগিট-বালতিস্তান এবং আকসাই চিনের এলাকাটিকে ভারতে অন্তর্গত দেখানো হয়েছে সেই পোস্টের মানচিত্রে। এটাকে ভারতের জন্য একটি বড় কূটনৈতিক বিজয় হিসাবে বিবেচনা করছেন বিশ্লেষকরা। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বাণিজ্য আলোচনার মাঝখানে এ ধরনের মানচিত্র প্রকাশ করে ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে আমেরিকা। আকসাই চিনকে ভারতের অংশ হিসেবে দেখিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন ড্রাগনকে একটি স্পষ্ট সংকেত দিয়েছে যে তারা আঞ্চলিক বিরোধে ভারতের দাবিকে সমর্থন করে। ভারতের মানচিত্রে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির ফলে পাকিস্তানের জন্য বড় ধাক্কা।

    ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে পাকিস্তান এবং চিনকে ধাক্কা দিল আমেরিকা। (PMO)
    ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে পাকিস্তান এবং চিনকে ধাক্কা দিল আমেরিকা। (PMO)

    উল্লেখ্য, ভারত এবং আমেরিকা অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তিতে সম্মত হওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছে ৬ ফেব্রুয়ারি। এই চুক্তির অধীনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপর শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করবে। এই নিয়ে যৌথ বিবৃতি জারি করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি দুই দেশের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে।'

    এই বাণিজ্য চুক্তির আওতায় ভারত অনেক মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্ক প্রত্যাহারে সম্মত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আমেরিকার কৃষি ও খাদ্য পণ্য। এর মধ্যে রয়েছে জোয়ার, শুকনো ডিস্টিল শস্য, তাজা এবং প্রক্রিয়াজাত ফল, বাদাম, সয়াবিন তেল এবং অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়। ইউএস অর্ডার ১৪২৫৭-এর অধীনে, ভারতের পণ্যের ওপর এখন ১৮ শতাংশ পারস্পরিক শুল্ক ধার্য করবে আমেরিকা। পোশাক, চামড়া, জুতো, প্লাস্টিক, রবার, জৈব রাসায়নিক, আলংকারিক সামগ্রী, হস্তনির্মিত জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি এই শুল্ক ছাড়ের আওতায় পড়বে।

    এই চুক্তির আওতায় ভারত আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৫০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের জ্বালানি পণ্য, বিমান ও তাদের যন্ত্রাংশ, মূল্যবান ধাতু, কারিগরি পণ্য কিনবে। কিছু ভারতীয় পণ্যের উপর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে শুল্ক প্রত্যাহার করবে। এর মধ্যে রয়েছে রত্ন, হীরা, বিমানের যন্ত্রাংশ, জেনেরিক ওষুধ। বিমান এবং বিমানের কিছু অংশের জন্য অ্যালুমিনিয়াম, ইস্পাত এবং তামা আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যাহার করবে যুক্তরাষ্ট্র। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা শুল্কের অধীনে নির্দিষ্ট কিছু মোটরগাড়ি যন্ত্রাংশের জন্য শুল্ক ছাড় পাবে ভারত।

    উভয় দেশের বাজারে প্রবেশাধিকার পাবে ভারত এবং আমেরিকা। এর জন্য শুল্ক ছাড়া অন্যান্য সব বাধাও অপসারণ করতে সম্মত হয়েছে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এদিকে উভয় দেশই সম্মত হয়েছে যে যদি কেউ ভবিষ্যতে শুল্ক পরিবর্তন করে, তবে অন্য দেশেরও সেই অনুযায়ী তাদের শুল্ক পরিবর্তন করার অধিকার থাকবে। জিপিইউ ও ডেটাসেন্টার হার্ডওয়্যারসহ নতুন প্রযুক্তিতে বাণিজ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে দুই দেশ। উভয় দেশই লাভজনক ডিজিটাল বাণিজ্য বিধিমালা প্রতিষ্ঠা করবে।

