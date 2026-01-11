Edit Profile
    US Military Strike in Middle East: ইরানকে হুমকি দিতে দিতে মধ্যপ্রাচ্যের অন্য এক দেশে হামলা চালিয়ে দিল আমেরিকা

    ২০২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর সিরিয়ার পালমিরায় আমেরিকান এবং সিরিয়ার বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছিল আইএসআইএস। এর জবাবে 'অপারেশন হকআই স্ট্রাইক' শুরু করেছে আমেরিকা। 

    Published on: Jan 11, 2026 8:45 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের (আইএস) ঘাঁটিতে বড় আকারের বিমান হামলা চালাল মার্কিন সামরিক বাহিনী এবং তাদের মিত্র দেশগুলি। গত ডিসেম্বরে তিন মার্কিন নাগরিককে সিরিয়ায় হত্যা করেছিল আইএস। এর জবাবেই মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড ১০ জানুয়ারি এই পালটা হামলা চালায় ইসলামি জঙ্গিদের ওপর। সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে শুরু 'অপারেশন হকআই স্ট্রাইক'-এর অংশ হিসেবে এই অভিযান চালানো হয়েছে।

    সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের (আইএস) ঘাঁটিতে বড় আকারের বিমান হামলা চালাল মার্কিন সামরিক বাহিনী এবং তাদের মিত্র দেশগুলি।
    সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের (আইএস) ঘাঁটিতে বড় আকারের বিমান হামলা চালাল মার্কিন সামরিক বাহিনী এবং তাদের মিত্র দেশগুলি।

    এদিকে বিগত কয়েদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যের ইরানে পরিস্থিতি উত্তপ্ত। সেখানে ইসলামি শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন লাখ লাখ সাধারণ মানুষ। সেই সব প্রতিবাদীদের অনেককে খুন করছে ইসলামি শাসকরা। এই আবহে ইরানে হামলার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন ট্রাম্প। এমনকি রিপোর্টে দাবি করা হয়, ইরানে হামলার প্রাথমিক ছক কেটে তা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে হোয়াইট হাউজে। যদিও এখনও ইরানের দিকে মার্কিন সামরিক বাহিনীর কোনও গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়নি। তবে সবার চোখ যখন ইরানে, তখনই সিরিয়ায় এই হামলা মার্কিন বাহিনীর।

    উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর সিরিয়ার পালমিরায় আমেরিকান এবং সিরিয়ার বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছিল আইএসআইএস। এই হামলায় দুই মার্কিন সৈন্য, সার্জেন্ট এডগার ব্রায়ান টোরেস-টোভার (বয়স ২৫ বছর) এবং সার্জেন্ট উইলিয়াম নাথানিয়েল হাওয়ার্ড (বয়স ২৯ বছর) প্রাণ হারিয়েছিলেন। এতে আয়াদ মনসুর সাকতা নামে এক দোভাষীও নিহত হন। এছাড়া আইওয়া ন্যাশনাল গার্ডের আরও তিনজন সদস্য আহত হয়েছিলেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বাশার আল-আসাদের শাসনের পতনের পর সিরিয়ায় মার্কিন সেনাদের উপর এটি প্রথম মারাত্মক হামলা ছিল।

    এরপরই অপারেশন হকআই স্ট্রাইকের নামে আইএস জঙ্গিদের খতম করার অভিযান শুরু করে আমেরিকা। এই অপারেশনটি ১৯ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল। এই অভিযানের প্রথম দিনেই মার্কিন সামরিক বাহিনী মধ্য সিরিয়ায় প্রায় ৭০টি আইএসআইএস টার্গেট লক্ষ্য করে। ১০ জানুয়ারির এই অভিযানটি দ্বিতীয় হামলা ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি জর্ডান ও অন্যান্য মিত্ররাও এই অভিযানে যুক্ত ছিল। এমনকী আইএসের বিরুদ্ধে লড়াইতে আমেরিকার দলে নাম লিখিয়েছে সিরিয়ার বর্তমান সরকারও। লেভন্ত এলাকায় আইএসের সামরিক নেতাকে গত ৮ জানুয়ারি গ্রেফতার করেছিল সিরিয়া। এরপরই ১০ জানুয়ারির এই অভিযান চালানো হয়।

