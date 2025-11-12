US on Delhi & Islamabad Blasts: প্রকাশ্যে আমেরিকার 'পাক দরদ', দিল্লি বিস্ফোরণের পরও মুনিরের পাশে ট্রাম্প প্রশাসন?

কয়েক দশক আগের মার্কিন-পাক ঘনিষ্ঠতার পর্ব যে ফিরে আসছে, তা স্পষ্ট হয়েছিল অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই। আর দিল্লি বিস্ফোরণের পরও আমেরিকার পাকিস্তানের প্রতি দরদ দেখা গেল। ১১ নভেম্বর দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটায় এক জঙ্গি চিকিৎসক। আত্মঘাতী এই হামলা চালানো ডঃ উমর মহম্মদের জইশ যোগ সামনে এসেছে। এই সবের মাঝে দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়ে একদিন পর পোস্ট করেছে ভারতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। উল্লেখ্য, সম্প্রতি আবার ভারতের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে আনুষ্ঠানিক ভাবে শপথগ্রহণ করেছেন সার্জিও গোর। এই সার্জিও গোর কয়েকদিন আগে ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গেও দেখা করে গিয়েছিলেন। তবে তাঁর প্রকাশিত বিবৃতিতে নেই সন্ত্রাসবাদের কোনও উল্লেখ। এদিকে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে গতকাল বিস্ফোরণের ঘটনায় দিনের দিন পোস্ট করে সেখানকার মার্কিন দূতাবাস। তাতে আবার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের 'লড়াইয়ের' উল্লেখ করা হয়।
১১ নভেম্বর দিল্লিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস একটি পোস্ট করে, যাতে বলা হয়, 'গত রাতে (১০ নভেম্বর) নয়াদিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা এবং প্রার্থনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি- রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর।' এই পোস্টে সন্ত্রাসবাদের কোনও উল্লেখই করা হয়নি। এদিকে ভারতের তরফ থেকে নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে অমিত শাহ, রাজনাথ সিংরা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, দোষীদের রেয়াত করা হবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তো আবার ভুটানের এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় হিন্দির পাশাপশি ইংরেজিতেও এই কথা বলেন। অনেকেরই ধারণা, আন্তর্জাতিক মহলকে বার্তা দিতেই মোদী বিশেষ ভাবে ইংরেজিতে এই কথা বলেছিলেন।
এদিকে গতকাল ইসলামাবাদের বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে পাকিস্তানে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস বলে, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাকিস্তানের পাশে আছে যুক্তরাষ্ট্র। আজকের এই অর্থহীন হামলায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। আমরা এই হামলা এবং সকল ধরনের সন্ত্রাসবাদের নিন্দা জানাই। তাদের দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' উল্লেখ্য, পাকিস্তান নিজেরাই চিরকাল সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিয়ে আসছে। পাকিস্তানে ঢুকেই ওসামা বিন লাদেনকে খতম করেছিল আমেরিকা। তবে সেই পাকিস্তানকে সন্ত্রাস দমনে অর্থ সাহায্য করে আসছে আমেরিকা। আর সাম্প্রতিককালে তো পাক সেনা প্রধান আসিম মুনিরের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' হয়ে উঠেছেন ট্রাম্প। তারই প্রতিফলন দেখা গেল দুই প্রতিবেশী দেশের দুই বিস্ফোরণের ঘটনায় আমেরিকার পৃথক প্রতিক্রিয়া।
News/News/US On Delhi & Islamabad Blasts: প্রকাশ্যে আমেরিকার 'পাক দরদ', দিল্লি বিস্ফোরণের পরও মুনিরের পাশে ট্রাম্প প্রশাসন?