US on Dipu Chandra Das: বাংলাদেশে হিন্দু যুবক দীপুর খুন নিয়ে মুখ খুলল মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট, নিন্দায় সরব রো খান্না

    US on Dipu Chandra Das: বাংলাদেশে হিন্দু যুবক দীপুর খুন নিয়ে মুখ খুলল মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট, নিন্দায় সরব রো খান্না

    

    Published on: Dec 28, 2025 12:29 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বাংলাদেশি হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে নৃশংস ভাবে খুনের ঘটনায় এবার সরব হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কংগ্রেসম্যান রো খান্না। এদিকে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক মুখপাত্র এই বিষয়ে বার্তাসংস্থা আইএনএস-কে বলেছে, বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপকে তারা সাধুবাদ জানাচ্ছে। এরই সঙ্গে মার্কিন সরকারের বক্তব্য, সকল মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা উচিত।

    
    

    আজ এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে রো খান্না লেখেন, 'বাংলাদেশে হিন্দু গার্মেন্টস কর্মী দীপু চন্দ্র দাসের হত্যা খুবই নির্ভব ছিল। তার বন্ধু এবং পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। আমাদের দ্ব্যর্থহীনভাবে এই ঘৃণা ও ধর্মান্ধতার জঘন্য কাজগুলির নিন্দা জানাতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে।' এদিকে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র দ্ব্যর্থহীনভাবে সকল ধরনের ধর্মীয় সহিংসতার নিন্দা করে। বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে পদক্ষেপ নিচ্ছে, তাকে আমরা স্বাগত জানাই।'

    এর আগে মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেটকে চিঠি লিখে বাংলাদেশি হিন্দু খুনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন কংগ্রেস সদস্য থমাস সুজি। উল্লেখ্য, থমাসের নির্বাচনী এলাকায় বহু বাংলাদেশি বংশো্ভূত ভোটার আছেন। এই আবহে তিনি সেক্রেটারি অফ স্টেটকে চিছি লিখে বিষয়টি নিয়ে সরকারের অবস্থান জানতে চেয়েছিলেন। এর আগে দীপু চন্দ্র দাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিবৃতি জারি করে নিন্দা জানান মার্কিন কংগ্রেস সদস্য রাজা কৃষ্ণমূর্তিও।

    উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় এক হিন্দু যুবককে গণপিটুনির ঘটনায় ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে ব়্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন। উল্লেখ্য, ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগ তুলে এক হিন্দু ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারা হয় ময়মনসিংহে। ঘটনায় মৃতের নাম দীপু চন্দ্র দাস। ঘটনাটি ঘটেছে ১৮ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় রাত ৯টা নাগাদ, ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায়। মৃত দীপু তারাকান্দা উপজেলার বাসিন্দা। তিনি পাইওনিয়ার নিট কম্পোজিট কারখানায় শ্রমিক ছিলেন। সেই কারখানাতেই নাকি পিটিয়ে খুন করা হয় দীপুকে।

    রিপোর্ট অনুযায়ী, দীপুর মৃতদেহ এরপর ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়েতে নিয়ে যায়। সেখানে রাস্তার পাশে তাঁর মৃতদেহ ফেলে রেখে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই ঘটনার জেরে রাস্তা দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ থাকে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে অনেকক্ষণ পরে যায়। বাংলাদেশে 'মব সংস্কৃতি' ক্রমেই আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এছাড়া সেই দেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারও থামছে না। ময়মনসিংহের এই ঘটনা তারই উদাহরণ।

