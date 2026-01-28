Edit Profile
    US on India-EU Trade Deal: ভারত-EU বাণিজ্য চুক্তিতে 'লুচির মতো ফুলছে' আমেরিকা, মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি বললেন...

    ভারত-ইইউ বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল গতকাল। ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই মার্কিন কর্তা অকপটে স্বীকার করেন, ইউরোপের সঙ্গে দুর্দান্ত একটি বাণিজ্য চুক্তিতে হয়েছে ভারতের। এরই সঙ্গে তিনি আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরেন তিনি।

    Published on: Jan 28, 2026 10:19 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    সম্প্রতি এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, রিপাব্লিকান এক সেনেটর অভিযোগ করেন, হোয়াইট হাউজের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মিলেই নাকি ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি আটকাচ্ছেন। এরই মাঝে ভারতের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'মাদার অফ অল ডিলস' স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই নিয়ে আমেরিকা অবশ্য লুচির মতো ফুলছে। ভারত-ইইউ বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল গতকাল। ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই মার্কিন কর্তা অকপটে স্বীকার করেন, ইউরোপের সঙ্গে দুর্দান্ত একটি বাণিজ্য চুক্তিতে হয়েছে ভারতের। এরই সঙ্গে তিনি আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরেন তিনি।

    ভারতের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'মাদার অফ অল ডিলস' স্বাক্ষরিত হয়েছে। (@VPIndia)
    জেমিসন বলেন, 'আমেরিকার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘরোয়া উৎপাদের ওপর বেশি জোর দিচ্ছেন। অন্য দেশগুলিকে আমাদের বাজারে পণ্য বিক্রি করতে হলে ফি (শুল্ক) দিতে হচ্ছে। তাই এই দেশগুলো অন্য বাজার খুঁজছে তাদের পণ্য বিক্রি করার জন্যে। এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন খুব বেশি বাণিজ্য নির্ভর। তারা যদি আমেরিকায় তাদের পণ্য না বিক্রি করতে পারে, তাহলে তাদের অন্য বাজার প্রয়োজন পড়বেই।'

    এরপর তিনি আরও বলেন, 'এখনও পর্যন্ত এই চুক্তির যতটুকু আমি দেখেছি, তাতে মনে হচ্ছে এতে ভারতেরই লাভ বেশি। ইউরোপে বেশি অভিবাসনের সুবিধা ভারত। আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত নই, তবে ভারতীয়দের যাতায়ত নিয়ে কথা বলেছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের উরসুলা ভন ডর লিয়েন। এছাড়া ইউরোপের বাজারে বেশি প্রবেশাধিকার পাবে ভারত। এই চুক্তিতে ভারতের খুব খুশি হওয়ার কথা। আর আমরা আমেরিকায় গ্লোবালাইজেশনের সমস্যার সমাধান করতে চাইছি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সেই বিশ্বায়নের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।'

    প্রসঙ্গত, রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে এই বাণিজ্য চুক্তির ফলে বিনা বা কম শুল্কে বাণিজ্য হতে পারে ৯৭%-৯৯% পণ্যের। এর ফলে ভারতের বস্ত্র, তাঁত, চামড়া, প্রক্রিয়াজাত খাবারের শিল্প লাভবান হবে। আর ইউরোপের ওয়াইন, গাড়ি, উন্নত প্রযুক্তির পণ্যের শিল্প লাভবান হবে। এদিকে বিফ, চিনি বা চালের বাজার ভারতের জন্য উন্মুক্ত করতে প্রস্তুত নয় ইউরোপ। একই ভাবে ভারতও দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না ইউরোপকে। এই আবহে কৃষি এবং দুগ্ধজাত পণ্য এই চুক্তির আওতাধীন থাকবে না। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ভারতের মোট পণ্যদ্রব্য বাণিজ্য ছিল প্রায় ১৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। এর মধ্যে প্রায় ৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রফতানি এবং প্রায় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে ভারত।

