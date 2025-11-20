Edit Profile
    Trump's Ukraine Peace Plan: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে নীরবে ২৮ দফার শান্তি পরিকল্পনায় অনুমোদন ট্রাম্পের, দাবি রিপোর্টে

    রিপোর্ট অনুযায়ী, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা গাজা শান্তি পরিকল্পনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে ইউক্রেনের শান্তি পরিকল্পনাটি। যদিও শান্তি চুক্তির কাঠামোটি এখনও নাকি ইউক্রেনীয় নেতাদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি।

    Published on: Nov 20, 2025 8:38 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত থামাতে 'নীরবে' একটি শান্তি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনই দাবি করা হচ্ছে রিপোর্টে। জানা গেছে, ২৮ পয়েন্টের এই শান্তি পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে লড়াই থামাতে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হতে পারে। ট্রাম্প প্রশাসনের একজন শীর্ষ কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে এনবিসি নিউজ জানিয়েছে, রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত কিরিল দিমিত্রিয়েভ এবং ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নীরবে এই পরিকল্পনাটি তৈরি করেছেন ট্রাম্প।

    ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা গাজা শান্তি পরিকল্পনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে ইউক্রেনের শান্তি পরিকল্পনাটি। (AFP)
    ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা গাজা শান্তি পরিকল্পনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে ইউক্রেনের শান্তি পরিকল্পনাটি। (AFP)

    রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে এই পরিকল্পনাটির কথা প্রথম রিপোর্ট করেছিল 'অ্যাক্সিওস'। সেই রিপোর্টে করা হয়েছিল, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা গাজা শান্তি পরিকল্পনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে এই শান্তি পরিকল্পনাটি। যদিও এই শান্তি পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট কোনও পয়েন্টের বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি মার্কিন প্রশাসনের সেই কর্তৃপক্ষ। এদিকে তিন মার্কিন কর্মকর্তা সংবাদ পোর্টালকে বলেছিলেন যে শান্তি চুক্তির কাঠামোটি এখনও ইউক্রেনীয় নেতাদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। আমেরিকান সেনাবাহিনীর একটি প্রতিনিধি দল বুধবার ইউক্রেন সফরে গিয়েছে। জানা যাচ্ছে, সামরিক কৌশল এবং প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি স্থায়ী শান্তি প্রক্রিয়াকে পুনরুজ্জীবিত করতে সহায়তা করার লক্ষ্যে তাদের এই সফর।

    ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। ইউক্রেন ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্ত হতে চাওয়ায় রাশিয়া আক্রমণ করেছিল প্রতিবেশী দেশে। বিগত কয়েক দশকের মধ্যে ইউরোপের সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধে পরিণত হয়েছে এটি। যুদ্ধটি পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে চলছে। ইউক্রেনের একটা বড় অংশ রাশিয়র দখলে চলে গিয়েছে। ড্রোন হামলা এবং দূরপাল্লার আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। সামরিক ও অবকাঠামো ছাড়াও শহরের বসতিগুলিতেও আক্রমণ চলছে দুই তরফ থেকেই। এতে বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, হাজার হাজার মানুষ হতাহত হয়েছেন। দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে এই যুদ্ধের জেরে। ন্যাটো দেশগুলি সরাসরি এই যুদ্ধে না জড়ালেও তারা ইউক্রেনের পাশে আছে। ইউক্রেনকে সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে চলেছে তারা। এদিকে রাশিয়ার বিভিন্ন পণ্য নিষিদ্ধ করে তাদের ভাতে মারার চেষ্টাও চলেছে। তবে কিছুতেই কিছু হয়নি।

