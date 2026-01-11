Edit Profile
    US Sanctioned Ship Mystery in Bay of Bengal: মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর রহস্যজনক ভাবে চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গোপসাগরে উধাও জাহাজ!

    Published on: Jan 11, 2026 11:55 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    মার্কিন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। এরপরই বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নাকি উধাও হয়ে যায় ক্যাপ্টেন নিকোলাস নামে একটি পণ্যবাহী জাহাজ। রিপোর্ট অনুযায়ী, এই জাহাজটির ওপরে মার্কিন অর্থ মন্ত্রকের অফিস অফ ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এই জাহাজে ছিল ইরানের এলপিজি। জানা যায়, ২০২৫ সালের অক্টোবরে ৪২,৯২৪ টন এলপিজি নিয়ে এই জাহাজ চট্টগ্রামে গিয়েছিল। তবে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পরে রহস্যজনক ভাবে সেটি বঙ্গোপসাগরে 'উধাও' হয়ে যায়।

    ২০২৫ সালের অক্টোবরে ৪২,৯২৪ টন এলপিজি নিয়ে এই জাহাজ চট্টগ্রামে গিয়েছিল (ছবিটি প্রতীকী)
    ২০২৫ সালের অক্টোবরে ৪২,৯২৪ টন এলপিজি নিয়ে এই জাহাজ চট্টগ্রামে গিয়েছিল (ছবিটি প্রতীকী)

    বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে এলপিজির ঘাটতে দেখা দেওয়ায় এই জাহাজের বিষয়টি সামনে আসে। তখন খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, চট্টগ্রাম বন্দরের নথি অনুযায়ী, এই জাহাজটি এখনও বাংলাদেশেই আছে। তবে আদতে চট্টগ্রাম বন্দরে সেই জাহাজটি নেই। এদিকে আরও জানা গিয়েছে, চট্টগ্রাম বন্দরে থাকাকীলন এই জাহাজটিতে আগুন ধরে গিয়েছিল। তখন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এই জাহাজ। এরপরে নিষেধাজ্ঞার মাঝেই ১৫ নভেম্বর নাকি জাহাজটি বন্দর ছেড়ে চলে যায়। তবে কর্তৃপক্ষকে কিছু নাকি জানানো হয়নি।

    এই জাহাজটি দুটি অ্যাডমিরালটি মামলায় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তবে সেই মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ার পরে ২০২৫ সালের সেপ্টম্বরে ফের তা সমুদ্রে পণ্য পরিবহণের কাজে নেমেছিল। তবে অক্টোবরে জাহাজটির ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এদিকে চট্টগ্রাম বন্দরে থাকাকালীন এই জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। যদিও সেই কমিটির রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। এদিকে জাহাজে থাকা গ্যাসের যে কী হয়েছে, তাও কেউ জানে না। তবে জাহাজের স্থানীয় এজেন্ট সিওয়েভ মেরিন নভেম্বরের শেষ দিকে কক্সবাজারের কুতুবদিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে বলে, পোর্ট ক্লিয়ারেন্স ছাড়াই জাহাজটি চলে যায়। তবে প্রশ্ন উঠছে, কোস্টগার্ড বা নৌসেনার চোখে ধুলো দিয়ে এই জাহাজটি কীভাবে চলে গেল চট্টগ্রাম ছেড়ে? এদিকে জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে না থাকলেও কেন এখনও খাতায় কলমে সেটি চট্টগ্রাম বন্দরেই দাঁড়িয়ে আছে? সেই প্রশ্নও উঠেছে।

