US Secretary of State on Venezuela: সত্যিই কি ভেনেজুয়েলা চালাবে আমেরিকা? ট্রাম্পের বক্তব্য পর ডিগবাজি রুবিওর

US Secretary of State on Venezuela: সত্যিই কি ভেনেজুয়েলা চালাবে আমেরিকা? ট্রাম্পের বক্তব্য পর ডিগবাজি রুবিওর
ভেনেজুয়েলায় সামরিক আগ্রাসন এবং তারপরে সেই দেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর আটক করার পরে ডোনাল্ড ট্রাম্প বহুবার বলেছেন যে আমেরিকাই এখন লাতিন আমেরিকার দেশটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। দেশ পরিচালনা থেকে ভেনেজুয়েলার তেল বিক্রি, সবই নাকি এখন আমেরিকা করবে। তবে ট্রাম্পের এই দাবির একদিন পরই মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ভেনেজুয়েলার দৈনন্দিন শাসনে 'তেল অবরোধ' বহাল রাখা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র আর কোনও ভূমিকা রাখবে না।
রুবিও সিবিএসের 'ফেস দ্য নেশন' প্রোগ্রামে বলেন, 'আমরা তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রাখতে চলেছি এবং আমরা আশা করি যে তেল শিল্প যেভাবে জনগণের সুবিধার জন্য পরিচালিত হওয়া উচিত, সেটাই হবে। সেখানকার জ্বালানি শিল্পে পরিবর্তন আসবে। এরই সঙ্গে তারা মাদক পাচার বন্ধ করবে। এর জন্যেই নিষিদ্ধ তেল ট্যাঙ্কারের ব্লকেড এখনও বহাল রয়েছে। এর মাধ্যমে তাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে পারব আমরা। এর ফলে আমরা সেই সব পরিবর্তন দেখতে চাই যাতে করে আমেরিকার জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত হয় এবং ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ আরও ভালো হয়।'
উল্লেখ্য, ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে হামলা চালিয়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে মার্কিন সামরিক বাহিনী আটক করে নিয়ে গিয়েছে। এই আবহে ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজকে ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদালত বলে, দেশের সার্বভৌমত্ব ও প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত জরুরি। এহেন ডেলসি দায়িত্ব সামলেই বলে দিয়েছেন, 'কারও দাসত্ব করব না।' প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীর মুক্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, ‘ভেনেজুয়েলা কোনওদিন কোনও সাম্রাজ্যের উপনিবেশ হবে না। কারও দাসত্ব করবে না। মাদুরোই আমাদের একমাত্র নেতা। অবিলম্বে তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে মুক্তি দিতে হবে।’
এদিকে মার্কিন সেনার হাতে আটক হওয়ার ১৫ ঘণ্টার পরে নিকোলাস মাদুরো নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের অভিযোগে করা মামলায় ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে হাজির করা হবে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে কোকেন পাতার ষড়যন্ত্রের একটি মমালা করা হয়েছিব। সেই মামলায় অভিযুক্ত মাদুরো। এদিকে গতকাল ট্রাম্প জানিয়ে দিয়েছেন, নিউইয়র্কেই হবে মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীর বিচার। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন, ভেনেজুয়েলার পুরো তেলের শিল্প গড়ে তুলেছিল আমেরিকাই। সেই তেল এবার বিশ্বের অন্যান্য দেশকে বিক্রি করবে আমেরিকাই।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, ‘আমরা ওই দেশটা (ভেনেজুয়েলা) চালাব, যতক্ষণ না আমরা একটি নিরাপদ, উপযুক্ত এবং ন্যায়পরায়ণ রূপান্তর সম্পন্ন করতে পারি।’ সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমরা অন্য কাউকে বসিয়ে দিতে চাই না। দীর্ঘদিন ধরে যে পরিস্থিতি ছিল, সেটাই আছে। তাই আমরাই দেশ চালাতে যাচ্ছি। আমেরিকার বিশাল বড়-বড় তৈল সংস্থাগুলি ভেনেজুয়েলার শক্তিক্ষেত্রে কয়েক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। অত্যন্ত বাজেভাবে ভেঙে পড়া পরিকাঠামো ঠিক করবে।’