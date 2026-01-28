US Tariff on Bangladesh: ইউরোপ-ভারতের বাণিজ্য চুক্তির পরে এবার বাংলাদেশের ওপর শুল্ক কমাবে আমেরিকা?
ভারতের প্রতিবেশী বাংলাদেশকে শুল্কের দিক দিয়ে ছাড় দিতে পারে আমেরিকা? এমনই দাবি করলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকি।
ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আর এতে কতকটা হতবাক, কতকটা ঈর্ষায় জ্বলছে আমেরিকা। এই আবহে ভারতের প্রতিবেশী বাংলাদেশকে শুল্কের দিক দিয়ে ছাড় দিতে পারে আমেরিকা? এমনই দাবি করলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকি। বর্তমানে বাংলাদেশ এবং আমেরিকার মধ্যে নাকি অর্থনৈতিক বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা চলছে। সেখানেই বাংলাদেশের শুল্ক ছাড়ের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে।
লুৎফে সিদ্দিকি জানান, আমেরিকার ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করেছেন। এই আবহে তিনি বলেন, 'আশা করা হচ্ছে চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে অথবা আগামী সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে। তখন বিস্তারিত তথ্য জনসমক্ষে আনা হবে।' এর আগে এই স্কট বেসেন্ট ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভারতের সঙ্গে চুক্তি করে ইউরোপ নাকি নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অর্থায়ন করছে।
এদিকে ইউরোপ এবং ভারতের বাণিজ্য চুক্তিতে বাংলাদেশের কপালে হাত পড়বে। কারণ এর আগে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ইউরোপে শুল্ক বিহীন ভাবে রফতানি করত। ভারতের পোশাক খাতের ওপর ধার্য ছিল ১২ শতাংশ শুল্ক। তবে এবার ভারতের পোশাকের ওপর থেকে শুল্ক শূন্যে নামতে চলেছে। এর জেরে বাংলাদেশ কড়া প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে। এদিকে ভারত-ইউরোপ বাণিজ্য চুক্তিতে কতকটা কোণঠাসা হবে আমেরিকা। এই বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকাকে বার্তা দিয়েছে ভারত এবং ইউরোপ উভয়ই।
সম্প্রতি এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, রিপাব্লিকান এক সেনেটর অভিযোগ করেন, হোয়াইট হাউজের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মিলেই নাকি ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি আটকাচ্ছেন। এরই মাঝে ভারতের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'মাদার অফ অল ডিলস' স্বাক্ষরিত হয়েছে। আমেরিকা যেভাবে কৃষি পণ্য এবং দুগ্ধজাত পণ্যের বিষয়ে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল, তা ইউরোপের তরফ থেকে করা হয়নি। এদিকে আমেরিকার চাপেও মাথা নত করেনি ভারত। এছাড়া ট্রাম্প যে বারবার দাবি করেন, ভারত-পাক যুদ্ধবিরতিতে তিনি বাণিজ্যকে হাতিয়ার করেছিলেন, সেই দাবিও খারিজ হয়েছে ভারতের অনড় অবস্থানে।
প্রসঙ্গত, রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে এই বাণিজ্য চুক্তির ফলে বিনা বা কম শুল্কে বাণিজ্য হতে পারে ৯৭%-৯৯% পণ্যের। এর ফলে ভারতের বস্ত্র, তাঁত, চামড়া, প্রক্রিয়াজাত খাবারের শিল্প লাভবান হবে। আর ইউরোপের ওয়াইন, গাড়ি, উন্নত প্রযুক্তির পণ্যের শিল্প লাভবান হবে। এদিকে বিফ, চিনি বা চালের বাজার ভারতের জন্য উন্মুক্ত করতে প্রস্তুত নয় ইউরোপ। একই ভাবে ভারতও দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না ইউরোপকে। এই আবহে কৃষি এবং দুগ্ধজাত পণ্য এই চুক্তির আওতাধীন থাকবে না। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ভারতের মোট পণ্যদ্রব্য বাণিজ্য ছিল প্রায় ১৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। এর মধ্যে প্রায় ৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রফতানি এবং প্রায় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে ভারত।