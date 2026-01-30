US Tariff Survey: ট্রাম্পের শুল্কের জবাব শুল্কে দিক মোদী, চাইছে কত শতাংশ ভারতীয়? কী দাবি সমীক্ষায়

Edit Profile
    দাবি করা হচ্ছে, ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের আসন্ন মার্কিন সফরের সময় এই চুক্তির বিষয়ে একটি বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। এদিকে সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে একটা বড় অংশের ভারতীয়রা চায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জারি করা শুল্কের জবাব শুল্কেই দিক মোদী সরকার।

    Abhijit Chowdhury
    শীঘ্রই ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বড় বাণিজ্য চুক্তি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই বলা হয়নি এখনও। তবে বিভিন্ন রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের আসন্ন মার্কিন সফরের সময় এই চুক্তির বিষয়ে একটি বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। এদিকে সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে ভারতীয়রা চায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জারি করা শুল্কের জবাব শুল্কেই দিক মোদী সরকার।

    ইন্ডিয়া টুডে সি ভোটার মুড অফ দ্য নেশনের সমীক্ষা অনুসারে, প্রায় ৪৫ শতাংশ উত্তরদাতা চাইছেন, মোদী সরকার যেন প্রতিশোধমূলক শুল্ক আরোপ করে ট্রাম্পের আমেরিকার ওপরে। এদিকে সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে মাত্র ৬ শতাংশ বিশ্বাস করেন, ট্রাম্প যে সব দাবি করছে, তা মেনে নেওয়া উচিত ভারত সরকারের।

    উল্লেখ্য, ট্রাম্প একাধিকবার ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতিতে মধ্যস্থতার কৃতিত্ব নিতে চেয়েছেন। তাঁর দাবি, বাণিজ্য আলোচনাকে হাতিয়ার করে ভারত-পাক সংঘাত থামান তিনি। তবে নয়াদিল্লি বারবার এই দাবি অস্বীকার করে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সামরিক পদক্ষেপ বন্ধ করার সংঝোতা দ্বিপক্ষীয়ভাবে হয়েছে। পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস (ডিজিএমও) ভারতীয় ডিজিএমও-কে ফোন করে হামলা ব্ধের আর্জি জানিয়েছিলেন। এই আবহে ভারত এবং আমেরিকার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। অন্যদিকে ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছিল পাকিস্তান। তবে ভারত সেই সবে পাত্তা দেয়নি। এই সবের মাঝেই ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্কের বোঝা চাপিয়েছেন ট্রাম্প। মোদীকে একটা সময় ৪ বার ফোন করলেও মোদী কথা বলেননি ট্রাম্পের সঙ্গে। জি৭ সম্মেলনের সময় ফোনে কথোপকথন চলাকালীন ট্রাম্পের সংঘর্ষবিরতি দাবির বিরুদ্ধে সরবও হয়েছিলেন মোদী। তবে ট্রাম্প প্রায় প্রতিদিনই যপ করার মতো একবার করে দাবি করে চলেন, তিনি ৭-৮টা যুদ্ধ থামিয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম হল ভারত-পাক যুদ্ধ। এবং তাতে নাকি তিনি বাণিজ্যকে হাতিয়ার করেছেন। তবে সেই বাণিজ্য চুক্তি আজও সম্পন্ন হল না ভারত-আমেরিকার সঙ্গে।

    ট্রাম্প মুখে দাবি করেছিলেন, রাশিয়ার থেকে তেল কেনায় ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হচ্ছে। তবে রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য বেড়েছে ট্রাম্পের জমানাতেই। এদিকে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে মধ্যস্থতা নিয়ে নিজের মনের মতো গল্প বানিয়ে ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি নাকি মোদীকে ফোন করে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলেছিলেন। এবং যুদ্ধ করলে বাণিজ্য চুক্তি করা হবে না বলে জানিয়েছিলেন। যার জবাবে নাকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নাকি বলেছিলেন, 'না না বাণিজ্য চুক্তি তো করতে হবে'। ট্রাম্প বলেছিলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ফোন করে করেছিলাম। আমি দুই দেশকেই বলেছিলাম যে আমি প্রতিটি দেশের উপর ২৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করব... যার মানে তারা কখনও আর আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা করতে পারবে না। আমি শুল্কের কথা বলে শুধু বোঝাতে চেয়েছিলাম, আমরা আপনার সাথে ব্যবসা করতে চাই না।' তবে সেই ব্যবসা হচ্ছে। আর এই অতিরিক্ত শুল্কের মাশুল গুনতে হচ্ছে মার্কিন নাগরিকদেরই।

