অনেক হয়েছে! এই দেশে হামলা চালাবে আমেরিকা? আকাশসীমা বন্ধের ঘোষণা ট্রাম্পের

অনেক হয়েছে! এই দেশে হামলা চালাবে আমেরিকা? আকাশসীমা বন্ধের ঘোষণা ট্রাম্পের
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলা ও তার আশপাশের আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। ভেনেজুয়েলার ওপর চাপ বাড়ানোর জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের আরও একটি প্রচেষ্টা হিসেবে এটিকে বিবেচনা করা হচ্ছে। এর আগে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের সর্বশেষ পদক্ষেপের পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভেনেজুয়েলায় হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন কিনা?
ট্রুথ সোশ্যালে লেখা এক পোস্টে আকাশসীমা বন্ধের কথা বলেছেন ট্রাম্প। তিনি সব এয়ারলাইন্স, পাইলট, মাদক ব্যবসায়ী ও মানবপাচারকারীদের কাছ থেকে এ কথা লিখেছেন। তিনি বলেছেন, দয়া করে ভেনেজুয়েলার আশেপাশের আকাশসীমা পুরোপুরি বন্ধ রাখার বিষয়টি বিবেচনা করুন। ট্রাম্পের আদেশের বিষয়ে ভেনেজুয়েলার যোগাযোগমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
একইসঙ্গে ট্রাম্পের পোস্টের কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরও। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে মার্কিন হামলা কয়েক মাস ধরে চলছে। অভিযোগ, মাদকের নৌকাগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। একই সঙ্গে এ অঞ্চলে মার্কিন সামরিক নির্মাণও চলছে। এদিকে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএয়ের গোপন অভিযানের অনুমোদন দিয়েছেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট চলতি সপ্তাহে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বলেন, ভেনেজুয়েলার সন্দেহভাজন মাদক পাচারকারীদের থামাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিগগিরই একটি যুগান্তকারী অভিযান শুরু করবে।
