Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্সের সিনসিনাটির বাড়ির জানলার ভাঙা কাচ ঘিরে সন্দেহ, আসরে সিক্রেট সার্ভিস, ধৃত ১

    ঘটনার সময় জেডি ভ্যান্স বা তার পরিবার বাড়িতে ছিলেন না।

    Published on: Jan 05, 2026 6:51 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আমেরিকার বুকে খোদ ভাইস প্রেসিডেন্টের সিনসিনাটির বাসভবনের একাধিক জানলার কাচ ভাঙা অবস্থায় দেখা যায়, যা ঘিরে সন্দেহ তুঙ্গে ওঠে। নিঃসন্দেহে ঘটনা মার্কিন নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। জানা গিয়েছে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সিনসিনাটির বাড়িতে জানলার কাচ ভাঙার ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

    জেডি ভান্স (REUTERS File)
    জেডি ভান্স (REUTERS File)

    মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সিনসিনাটির বাড়িতে হামলার ঘটনায় জোরালো তদন্ত চলছে বলে জানা গিয়েছে। কেন এই হামলা? কোন উদ্দেশে এই হামলা? এমন বহু প্রশ্ন উঠে আসছে এই হামলা ঘিরে।

    এদিকে, সদ্য মার্কিন প্রশাসনের হাতে পাকড়াও হয়েছেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট। ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে মার্কিন সেনা। এই ঘটনার পর মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের বাসভবনে হামলার ঘটনা নিঃসন্দেহে বহু প্রশ্ন রেখে যাচ্ছে।

    জানা গিয়েছে, মার্কিন আইন প্রণয়নকারী সংস্থা ও সিক্রেট সার্ভিস এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে। ডাব্লুএলডব্লিউটি সহ স্থানীয় আউটলেটগুলি জানিয়েছে যে বেশ কয়েকটি জানালা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং ভাঙা কাচ ছিল। সিএনএনের প্রতিবেদন অনুসারে, সিনসিনাটিতে ঘটনার সময় ভান্স পরিবার বাড়িতে ছিল না এবং কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে না যে ব্যক্তিটি বাড়িতে প্রবেশ করেছিল। তদন্তকারীরা তদন্ত করছেন যে ওই ব্যক্তি মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং তার পরিবারকে টার্গেট করেছিল কিনা। ভান্স বা হোয়াইট হাউস কেউই এই ঘটনার বিষয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করেননি।

    সিক্রেট সার্ভিস ডব্লিউএলডব্লিউটিকে জানিয়েছে যে সিক্রেট সার্ভিসের কর্মীরা আটক করার পরে সিনসিনাটি পুলিশ এক ব্যক্তিকে হেফাজতে নিয়েছে। কর্মকর্তারা বলছেন যে ওই ব্যক্তিকে মার্কিন ‘ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথে সম্পর্কিত একটি ব্যক্তিগত বাসভবনের বাইরের জানালা ভাঙাসহ সম্পত্তির ক্ষতি করার অভিযোগে’ গ্রেফতার করা হয়েছে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট গত সপ্তাহে ছুটি কাটাতে সিনসিনাটিতে ছিলেন এবং ঘটনাটি ঘটার কয়েক ঘন্টা আগে রবিবার চলে যান। তারপরই তাঁর বাসভবনে এই ঘটনা। নিঃসন্দেহে মার্কিন মুলুকে বহু প্রশ্ন উঠছে এই ঘটনা ঘিরে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে )

    News/News/মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্সের সিনসিনাটির বাড়ির জানলার ভাঙা কাচ ঘিরে সন্দেহ, আসরে সিক্রেট সার্ভিস, ধৃত ১
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes