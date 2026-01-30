Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    USA on Canada Alberta Separation: কানাডা ভাঙার ছক কষছে আমেরিকা? আলবার্টার বিচ্ছিনতাবাদীদের সঙ্গে চলছে গোপন বৈঠক

    আলবার্টার বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মধ্যে গোপন বৈঠকের খবর পাওয়া গিয়েছে। ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে এই ধরনের তিনটি বৈঠক হয়েছে। জানা গিয়েছে, আলবার্টা প্রসপেরিটি প্রোজেক্ট (এপিপি) নামক বিচ্ছিনতাবাদী দলটি আগামী মাসে মার্কিন কর্মকর্তাদের সাথে আরও একটি বৈঠকের পরিকল্পনা করছে।

    Published on: Jan 30, 2026 1:32 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কানাডার তেলসমৃদ্ধ আলবার্টা প্রদেশ কি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে? রিপোর্ট অনুযায়ী, আলবার্টার বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মধ্যে গোপন বৈঠকের খবর পাওয়া গিয়েছে। ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে এই ধরনের তিনটি বৈঠক হয়েছে। জানা গিয়েছে, আলবার্টা প্রসপেরিটি প্রোজেক্ট (এপিপি) নামক বিচ্ছিনতাবাদী দলটি আগামী মাসে মার্কিন কর্মকর্তাদের সাথে আরও একটি বৈঠকের পরিকল্পনা করছে। তারা নাকি আমেরিকার থেকে ৫০০ বিলিয়ন ডলার ঋণ চাইবে।

    আলবার্টার বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মধ্যে গোপন বৈঠকের খবর পাওয়া গিয়েছে।
    আলবার্টার বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মধ্যে গোপন বৈঠকের খবর পাওয়া গিয়েছে।

    আমেরিকার থেকে টাকা চেয়ে এপিপি যুক্তি দিয়েছে যে, যদি ভবিষ্যতে স্বাধীনতার জন্য গণভোট সফল হয়, তবে নতুন জাতিকে আর্থিকভাবে স্থিতিশীল রাখার জন্য এই তহবিলের প্রয়োজন হবে। গ্রুপটির আইন উপদেষ্টা জেফ রাথ ফিনান্সিয়াল টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি স্বাধীন আলবার্টার ধারণা নিয়ে খুব উৎসাহী। যদিও ট্রাম্পের সরকার এসব বৈঠককে তেমন গুরুত্ব দিতে চাইছে না আনুষ্ঠানিক ভাবে। মার্কিন বিদেশ মন্ত্রক এই বৈঠকগুলিকে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করেছে। হোয়াইট হাউজের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই বৈঠকগুলিতে কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি।

    এদিকে এই বিতর্কে ইন্ধন দিয়েছেন মার্কিন অর্থ সচিব স্কট বেসেন্ট। তিনি সম্প্রতি বলেন, 'আলবার্টার প্রচুর সম্পদ রয়েছে এবং সেখানকার লোকেরা খুব স্বাধীন মনের মানুষ। গুজব রয়েছে যে তারা কানাডায় থাকবেন কিনা তা নিয়ে গণভোট করতে পারেন। মানুষ সার্বভৌমত্ব চায়।' এদিকে আলবার্টার প্রিমিয়ার ড্যানিয়েল স্মিথ এই জল্পনা-কল্পনা সরাসরি উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর মুখপাত্র স্যাম ব্ল্যাকেট স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে সিংহভাগ আলবার্টাবাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে বা বিচ্ছিন্ন হতে আগ্রহী নয়।

    এদিকে 'স্টে ফ্রি আলবার্টা'র মতো গোষ্ঠীগুলি বর্তমানে প্রদেশ জুড়ে টাউন হল এবং স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালাচ্ছে। যদি এই প্রচারাভিযানগুলিতে ১ লাখ ৭৭ হাজারেরও বেশি যাচাইকৃত স্বাক্ষর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, তবে স্বাধীনতার উপর গণভোটের প্রক্রিয়া এই শরৎকালে শুরু হতে পারে বলে দাবি করা হয়েছে রিপোর্টে। এই আবহে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য চাইছে। আর কানাডার প্রাদেশিক ও ফেডারেল সরকারগুলো দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম প্রদেশ এবং মার্ক কার্নিকে '৫১তম প্রদেশের গভর্নর' বলে সম্বোধন করেছিলেন। কানাডাকে 'দখল' করার বার্তাও দিয়েছিলেন ট্রাম্প। ডাভোসে অর্থনৈতিক সম্মেলনের আগে তিনি একটি কার্টুন প্রকাশ করেছিলেন। সেই ছবিতে ট্রাম্প এবং তাবড় ইউরোপীয় নেতাদের পাশে একটি মানচিত্র ঝোলানো। সেখানে কানাডা এবং গ্রিনল্যান্ডের ওপরেও মার্কিন পতাকা আঁকা ছিল। এরই মাঝে এবার সামনে এল কানাডার বিচ্ছিনতাবাদীদের সঙ্গে আমেরিকার গোপন বৈঠকের বিষয়টি।

    News/News/USA On Canada Alberta Separation: কানাডা ভাঙার ছক কষছে আমেরিকা? আলবার্টার বিচ্ছিনতাবাদীদের সঙ্গে চলছে গোপন বৈঠক
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes