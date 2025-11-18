USA selling F35 Fighter Jets: এফ৩৫ কিনছে না ভারত, খেলনার মতো ভেঙে পড়া সেই বিমান পাকিস্তানের বন্ধুকে বিক্রি করছে আমেরিকা
আমেরিকার কাছ থেকে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান কেনার পরিকল্পনা হিমঘরে পাঠিয়েছে ভারত। ভারত নাকি যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েও দিয়েছে যে তারা আর এফ-৩৫ স্টেলথ যুদ্ধবিমান কিনতে আগ্রহী নয়। সেই এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান এবার সৌদি আরবকে দিতে চলেছেন ট্রাম্প। এই সৌদি আরব কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করেছিল। এদিকে সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন আমেরিকায় যেতে চলেছেন। খসোগি খুনের পর এই প্রথম আমেরিকায় পা রাখলবেন সলমন। সেই সময় তাঁদের মধ্যে এফ-৩৫ সংক্রান্ত চুক্তি হতে পারে। ট্রাম্প এই চুক্তির ঘোষণা করলেও সৌদিকে কটা এফ৩৫ দেওয়া হবে, তা তিনি বলেননি।
এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকা সফরের সময় এফ-৩৫ বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তবে এরপর প্রতিরক্ষা খাতে ভারত আত্মনির্ভরতাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। পরে আমেরিকাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ভারত এই মার্কিন যুদ্ধবিমান কিনবে না। এরই মাঝে আবার সম্প্রতি আমেরিকায় দু'টি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ে। এদিকে আমেরিকায় তৈরি ব্রিটিশ নেভির এফ-৩৫ ৩৮ দিন 'গরমের ছুটি' কাটিয়ে গিয়েছে কেরলে। তিরুবনন্তপুরমে জরুরি অবতরণের পর সেই বিমানটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল।
গত ১৪ জুন রাতে তিরুবনন্তপুরম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করেছিল ব্রিটিশ এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানটি। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, জ্বালানি কম থাকায় বিমানটি তিরুবন্তপুরম বিমানবন্দরে অবতরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। পরে রিপোর্টে দাবি করা হয়, বিমানটিতে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে। তবে বিমানটি তিরুনন্তপুরমে অক্ষত অবস্থায় অবতরণ করতে পেরেছিল। যদিও এপরপর থেকে ৫ সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে সেটিকে সচল করা যায়নি।
মার্কিন প্রতিরক্ষা ও অ্যারোস্পেস কোম্পানি লকহিড মার্টিন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান তৈরি করে। চলতি বছরে আলাস্কা এবং ক্যালিফর্নিয়ায় ভেঙে পড়ে মার্কিন নৌসেনার এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান। এছাড়া কেরলের মতো জাপানেও ব্রিটিশ এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান জরুরি অবতরণ করেছিল এবং বেশ কয়েকদিন 'ছুটি' কাটিয়ে গিয়েছিল। এই আবহে সম্প্রতি স্পেন এফ-৩৫ কেনার পরিকল্পনা ত্যাগ করে। এবার সেই এফ-৩৫ পাচ্ছে সৌদি।
