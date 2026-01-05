Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'আমি ভালো লোক, আমায় অপহরণ করা হয়েছে', আমেরিকার আদালতে বললেন ভেনেজুয়েলার মাদুরো

    'আমি ভালো লোক, আমায় অপহরণ করা হয়েছে', আমেরিকার আদালতে বললেন ভেনেজুয়েলার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো।

    Published on: Jan 05, 2026 11:56 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ‘আমায় অপহরণ করা হয়েছে, আমি নির্দোষ। আমি দোষী নই। আমি ভালো লোক। আমি আমার দেশের প্রেসিডেন্ট’ - আমেরিকার আদালতে বললেন নিকোলাস মাদুরো। স্প্যানিশে সেইসব কথা বলেন ভেনেজুয়েলার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট। যা অনুবাদ করে দেন কোর্টরুমের একজন রিপোর্টার। সামরিক অপারেশনের মাধ্যমে ভেনেজুয়েলা থেকে আমেরিকা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী'কে তুলে নিয়ে আসার পরে সোমবার তাঁদের প্রথমবারের মতো আদালতে পেশ করা হয়। শনিবার আমেরিকায় পৌঁছানোর পর থেকে তাঁদের ব্রুকলিন জেলে রাখা হয়েছিল। সোমবার সকাল-সকাল কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে তাঁদের ম্যানহাটন আদালত কক্ষে আনা হয়। সকাল ৭ টা ১৫ মিনিট থেকে জেল থেকে বের করা হয় তাঁদের। তারপর গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয় হেলিপ্যাডে। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে চাপিয়ে তাঁদের ম্যানহাটন হেলিপ্যাডে নিয়ে আসা হয়। সেখানে একাধিক গাড়ি অপেক্ষা করছিল। সেখান থেকে তাঁদের সোজা নিয়ে যাওয়া হয় আদালতের গ্যারাজে। সেখানেই নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন মাদুরো।

    আদালত থেকে হেলিকপ্টারের পথে নিকোলাস মাদুরো। (ছবি সৌজন্যে এপি)
    আদালত থেকে হেলিকপ্টারের পথে নিকোলাস মাদুরো। (ছবি সৌজন্যে এপি)

    আরও পড়ুন: Bangladesh Party on India's 7 Sisters: ‘ভারত-বিরোধীদের প্রশ্রয় নয়, সেভেন সিস্টার্সের দিকেও চোখ তুলবে না বাংলাদেশ’

    এমনিতে ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি নিয়ে শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা ওই দেশটা (ভেনেজুয়েলা) চালাব, যতক্ষণ না আমরা একটি নিরাপদ, উপযুক্ত এবং ন্যায়পরায়ণ রূপান্তর সম্পন্ন করতে পারি।’ সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমরা অন্য কাউকে বসিয়ে দিতে চাই না। দীর্ঘদিন ধরে যে পরিস্থিতি ছিল, সেটাই আছে। তাই আমরাই দেশ চালাতে যাচ্ছি।’

    আরও পড়ুন: WB 5th Pay Commission DA Arrear Case: ‘বকেয়া DA মামলায় জিতবেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা মিলবে’

    এমনিতে ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি নিয়ে শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমরা ওই দেশটা (ভেনেজুয়েলা) চালাব, যতক্ষণ না আমরা একটি নিরাপদ, উপযুক্ত এবং ন্যায়পরায়ণ রূপান্তর সম্পন্ন করতে পারি।’ সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমরা অন্য কাউকে বসিয়ে দিতে চাই না। দীর্ঘদিন ধরে যে পরিস্থিতি ছিল, সেটাই আছে। তাই আমরাই দেশ চালাতে যাচ্ছি।’

    আরও পড়ুন: WB Winter Forecast till 11th January: শীত বাড়ছে বাংলায়, পড়বে পারদ, দিনের তাপমাত্রাও ৪-৬ ডিগ্রি কম, ঘন কুয়াশা কোথায়?

    News/News/'আমি ভালো লোক, আমায় অপহরণ করা হয়েছে', আমেরিকার আদালতে বললেন ভেনেজুয়েলার মাদুরো
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes