    স্পষ্ট ট্রাম্পের মোটিভ! ভেনেজুয়েলা থেকে কত ব্যারেল তেল নেবে US? বড় ঘোষণা...

    ট্রাম্পের এই নতুন দাবির পরে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞেরা আরও স্পষ্টভাবেই মনে করছেন, ভেনেজুয়েলার তৈলভান্ডার দখল নেওয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য।

    Published on: Jan 07, 2026 12:06 PM IST
    By Sahara Islam
    ভেনেজুয়েলার তেলের ভান্ডারের দিকে নজর রেখেই কী প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণ করা হয়েছিল! এই নিয়ে বিশ্ব জুড়ে চর্চার মাঝেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করলেন, ভেনেজুয়েলার 'ইন্টারিম অথরিটিজ' আগামীদিনে ৩০ থেকে ৫০ মিলিয়ন ব্যারেল 'উচ্চমানের' তেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাজার মূল্যে বিক্রি করবে।

    স্পষ্ট ট্রাম্পের মোটিভ! (AP)
    নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ট্রুথ সোশ্যালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করলেন, ‘ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী সরকার মার্কিন ৩০ থেকে ৫০ মিলিয়ন ব্যারেল উচ্চমানের অনুমোদিত তেল সরবরাহ করবে। এই তেল বিক্রি করা হবে বাজার মূল্যে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে এই তেল বিক্রির অর্থ থাকবে আমার নিয়ন্ত্রণে। এই অর্থ ব্যবহার করা হবে ভেনেজুয়েলা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের উন্নতির লক্ষ্যে।’ ট্রাম্প বলেন এ বিষয়ে তিনি জ্বালানি সংক্রান্ত সচিব ক্রিস রাইটকে অবিলম্বে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি লেখেন, ‘আমি জ্বালানি সচিব ক্রিস রাইটকে অবিলম্বে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দিয়েছি। ওই তেল স্টোরেজ জাহাজের মাধ্যমে পাঠানো হবে এবং সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আনলোড করা হবে।' ট্রাম্পের এই নতুন দাবির পরে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞেরা আরও স্পষ্টভাবেই মনে করছেন, ভেনেজুয়েলার তৈলভান্ডার দখল নেওয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য।

    এদিকে, ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে আলোচনা জোরদার হচ্ছে। হোয়াইট হাউস সূত্রে জানা গেছে, আগামী শুক্রবার ওভাল অফিসে তেল কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি বৈঠক আয়োজন করা হচ্ছে। এই বৈঠকে এক্সন, শেভরন ও কনোকোফিলিপসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকতে পারেন। আলোচনার বিষয় হবে ভেনেজুয়েলার তেল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ জ্বালানি পরিকল্পনা। বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিকে যেমন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে চাইছে, অন্যদিকে ভেনেজুয়েলার সঙ্গে সম্পর্ক নতুনভাবে সাজানোর পথও খুলে যাচ্ছে। তবে এই চুক্তি বাস্তবে কতটা কার্যকর হয় এবং ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষ কতটা উপকৃত হন, সেটিই এখন দেখার বিষয়। বৈশ্বিক বাজারের প্রেক্ষাপটে ৫০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল সরবরাহে খুব সামান্যই প্রভাব ফেলবে। বর্তমানে বিশ্বে প্রতিদিন ১০০ মিলিয়ন ব্যারেলের বেশি তেল খরচ হয়, যেখানে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই দৈনিক প্রায় ১৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদন করে। ভেনেজুয়েলায় হামলার পর রবিবার ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে, কলম্বিয়া এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা শাসিত হচ্ছে যিনি যুক্তরাষ্ট্রে মাদক বিক্রি করেন। এরপরই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা চরমে ওঠে।

