    Venezuela President Maduro Latest Update: নিউইয়র্কে পা রাখলেন ভেনেজুয়েলার আটক প্রেসিডেন্ট মাদুরে, রাখা হবে কোথায়?

    মার্কিন সামরিক অভিযানের প্রায় ১৫ ঘণ্টা পরে নিকোলাস মাদুরোকে নিয়ে বিমান অবতরণ করে নিউইয়র্ক সিটির কাছে একটি বিমানঘাঁটিতে। এদিকে মাদুরোর সাম্প্রতিকতম যে সব ছবি সামনে এসেছে, তাতে তাকে নীল একটি হুডি পরে থাকতে দেখা গিয়েছে।

    Published on: Jan 04, 2026 8:13 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    মার্কিন সেনার হাতে আটক হওয়ার পর অবশেষে নিউইয়র্কে নামলেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। মার্কিন সামরিক অভিযানের প্রায় ১৫ ঘণ্টা পরে নিকোলাস মাদুরোকে নিয়ে বিমান অবতরণ করে নিউইয়র্ক সিটি থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত স্টুয়ার্ট এয়ার ন্যাশনাল গার্ড বিমানঘাঁটিতে। এরপর তাঁকে বিমান থেকে বের করে আনার বিভিন্ন ভিডিয়ো সামনে এসেছে। তাতে দেখা গিয়েছে, মাদুরোর হাত-পায়ে শিকল বাঁধা। বিমানঘাঁটিতে নামার পর মাদুরোকে হেলিকপ্টারে করে ম্যানহাটনের ওয়েস্টসাইড হেলিপোর্টে নেওয়া হয়। ব্রুকলিনের বন্দিশিবিরে মাদুরোকে রাখা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

    মার্কিন সামরিক অভিযানের প্রায় ১৫ ঘণ্টা পরে নিকোলাস মাদুরোকে নিয়ে বিমান অবতরণ করে নিউইয়র্ক সিটির কাছে একটি বিমানঘাঁটিতে।

    রিপোর্ট অনুযায়ী, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের অভিযোগে করা মামলায় ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে হাজির করা হবে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে কোকেন পাতার ষড়যন্ত্রের একটি মমালা করা হয়েছিব। সেই মামলায় অভিযুক্ত মাদুরো। এদিকে গতকাল ট্রাম্প জানিয়ে দিয়েছেন, নিউইয়র্কেই হবে মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীর বিচার। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন, ভেনেজুয়েলার পুরো তেলের শিল্প গড়ে তুলেছিল আমেরিকাই। সেই তেল এবার বিশ্বের অন্যান্য দেশকে বিক্রি করবে আমেরিকাই।

    মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমরা ওই দেশটা (ভেনেজুয়েলা) চালাব, যতক্ষণ না আমরা একটি নিরাপদ, উপযুক্ত এবং ন্যায়পরায়ণ রূপান্তর সম্পন্ন করতে পারি।’ সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমরা অন্য কাউকে বসিয়ে দিতে চাই না। দীর্ঘদিন ধরে যে পরিস্থিতি ছিল, সেটাই আছে। তাই আমরাই দেশ চালাতে যাচ্ছি। আমেরিকার বিশাল বড়-বড় তৈল সংস্থাগুলি ভেনেজুয়েলার শক্তিক্ষেত্রে কয়েক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। অত্যন্ত বাজেভাবে ভেঙে পড়া পরিকাঠামো ঠিক করবে।’ ট্রাম্পের এই সব ঘোষণার মধ্যেই ভেনেজুয়েলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রথমবার মুখ খোলে ভারত। তবে বিবৃতিতে শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের জন্য সতর্কতা জারি করেছে নয়াদিল্লি।

    এদিকে মাদুরোর সাম্প্রতিকতম যে সব ছবি সামনে এসেছে, তাতে তাকে নীল একটি হুডি পরে থাকতে দেখা গিয়েছে। তার হাতে হাতকড়া। তাকে ঘিরে রেখেছেন একাধিক ডিইএ কর্মকর্তারা। পরে একটি ভিডিয়োতে দেখা যায়, ডিইএ অফিসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মাদুরোকে। সেই সময় তাঁৎ পরণে ছিল কালো রঙের একটি হুডি।

