    Vijay Hazare Trophy 2025 Updates: বিশ্বরেকর্ড বিরাটের! বিজয় হাজারেতে ৬০ বলে ১০৬ KKR তারকার, ছন্দে ১৪.২ কোটির তরুণও

    বিশ্বরেকর্ড গড়লেন বিরাট কোহলি! আবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে ৬০ বলে অপরাজিত ১০৬ রান করলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) তারকা ক্রিকেটার। ছন্দে ১৪.২ কোটি টাকার তরুণ ক্রিকেটারও। যিনি আইপিএল নিলামে ঝড় তোলেন।

    Published on: Dec 26, 2025 3:47 PM IST
    By Ayan Das
    পরপর দু'ম্যাচে শতরান হল না। কিন্তু ভারতের ঘরোয়া ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফিতে আবারও দুরন্ত ছন্দে ব্যাট করলেন বিরাট কোহলি। প্রথম ম্যাচে ১৩১ রান করার পরে দ্বিতীয় ম্যাচে ৬১ বলে ৭৭ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন। আর সেই ইনিংসের সুবাদে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেলেন বিরাট। তাঁর মতো রোহিত শর্মার সামনেও রেকর্ড গড়ার সুযোগ ছিল। তবে আজ সেই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। তারইমধ্যে দুরন্ত খেলেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) এক তারকা ক্রিকেটার। নিজের জাত চিনিয়েছেন আইপিএলের নিলামে ১৪.২ কোটি টাকা পাওয়া তরুণও। মাঠে নামেন ৮.৪ কোটি টাকা পাওয়া অনামী পেসার।

    বিজয় হাজারে ট্রফিতে ছন্দে বিরাট কোহলি। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    বিজয় হাজারে ট্রফিতে তারকা ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স

    ১) লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে সর্বোচ্চ গড়ের মালিক হলেন বিরাট কোহলি। বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম ম্যাচে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে ১০১ বলে ১৩১ রান করার পরে দ্বিতীয় ম্যাচে গুজরাটের বিরুদ্ধে ৬১ বলে ৭৭ রান করেন ভারতীয় তারকা। ফলে তাঁর গড় ঠেকেছে ৫৭.৮৭-তে। ছাপিয়ে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার মাইকেল বেভানকে। তাঁর গড় হল ৫৭.৮৬।

    ২) টানা ছ'টি ম্যাচে ৫০-র বেশি রান করলেন বিরাট। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অপরাজিত ৭৪ রান করেছিলেন। তারপর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৩৫ রান, ১০২ রান এবং অপরাজিত ৬৫ রান করেছিলেন বিরাট। আর তারপর বিজয় হাজারে ট্রফিতে ১৩১ রান এবং ৭৭ রান করলেন। মারেন ১১টি চার।

    ৩) গুজরাটের বিরুদ্ধে ৭৯ বলে ৭০ রান করেন দিল্লির অধিনায়ক তথা ভারতের তারকা উইকেটকিপার ঋষভ পন্ত।

    ৪) রোহিত শর্মা অবশ্য রান পাননি। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম বলেই আউট হয়ে যান।

    ৫) আইপিএলের নিলামে ১৪.২ কোটি টাকায় উত্তরপ্রদেশের প্রশান্ত বীরকে দলে নিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। আজ বিজয় হাজারে ট্রফিতে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে একটি উইকেট নিয়ে ফেলেছেন তরুণ অলরাউন্ডার।

    ৬) আবার অসমের বিরুদ্ধে কোনও উইকেট না পেলেও মন্দ বল করেননি জম্মু ও কাশ্মীরের আকিব নবি। যে তরুণকে ৮.৪ কোটি টাকায় দলে নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস।

    ৭) চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে ৫৮ বলে শতরান করলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) তারকা রিঙ্কু সিং। শেষপর্যন্ত ৬০ বলে ১০৬ রানে অপরাজিত থাকেন উত্তরপ্রদেশের অধিনায়ক। মারেন ১১টি চার। হাঁকান চারটি ছক্কা। স্ট্রাইক রেট ছিল ১৭৬.৬৭।

