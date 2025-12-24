Vijay Hazare Trophy: বিজয় হাজারেতে রণমূর্তি বৈভবের, ৩৬ বলে সেঞ্চুরি, ১৯০ রানে থামল ইনিংস, ভাঙলেন এবি ডিভিলিয়ার্সের

বিজয় হাজারে ট্রফিতে মাত্র ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করলেন বৈভব সূর্যবংশী। শেষ পর্যন্ত ১৯০ রানে শেষ হয় বৈভবের ইনিংস। ৮৪ বল খেলে ১৬টি চার এবং ১৫টি ছক্কা মারেন বৈভব সূর্যবংশী। শুধু বাউন্ডারি থেকেই তার রান ওঠে ১৫৪। স্ট্রাইকরেট ছিল ২২৬.১৯।
সদ্য সমাপ্ত অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে নিয়ে শুরু হয়েছিল আলোচনা। তবে বছর ১৪-র বৈভব সূর্যবংশী এবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে মাত্র ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করে তাক লাগিয়ে দিলেন। আজ ৮টি ছক্কা এবং ১০টি বাউন্ডারি মেরে সেঞ্চুরিতে পৌঁছে যান তিনি। এই আবহে তিনি লিস্ট এ-তে সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরি করার নজির গড়লেন বৈভব। এদিকে লিস্ট এ ক্রিকেটে ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি করার রেকর্ডও নিজের নামে করেন বৈভব। লিস্ট এ ক্রিকেটে এটি চতুর্থ দ্রুততম সেঞ্চুরি। অবশ্য দ্রুততম দেড়শো রানের ইনিংস খেলার রেকর্ড গড়েছেন বাঁহাতি ওপেনার। মাত্র ৫৯ বলে আজ ১৫০ রান করেন সূর্যবংশী। এর আগে ৬৪ বলে দেড়শো পার করার রেকর্ড ছিল এবি ডিভিলিয়ার্সের পকেটে।
এর আগে অবশ্য সদ্য সমাপ্ত হওয়া এশিয়া কাপের ফাইনালে রান না পেয়ে মেজাজ হারিয়েছিলেন বৈভব। পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের দিকে অঙ্গভঙ্গি করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি। তবে সেই সব বিতর্ক পিছনে ফেলে ফের মাঠে ঝড় তুললেন এই তরুণ তুর্কি। তার আগে ভারতীয় এ দলের স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েও ঝড় তুলেছিলেন বৈভব। রাইজিং স্টার এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে বৈভব ৪২ বলে ১৪৪ রানের ইনিংস খেলেছিল। তার সেঞ্চুরি এসেছিল মাত্র ৩২ বলে। এদিকে অনূর্ধ্ব এশিয়া কাপের শেষটা ভালো না হলেও টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ইউএই-র খুদেদের বিরুদ্ধেও সেঞ্চুরি করেছিলেন বৈভব। সেই ম্যাচে তার সেঞ্চুরি এসেছিল ৫৪ বলে। শেষ পর্যন্ত ৯৫ বলে ১৭১ রানে শেষ হয়েছিল তার সেই ইনিংস।