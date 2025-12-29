Edit Profile
    নিরাপত্তার মাঝেই হোঁচট! অবসরের ঘোষণায় চরম বিশৃঙ্খলা, বিমানবন্দরে ভারসাম্য হারালেন বিজয়

    মালেশিয়ায় গানমুক্তির অনুষ্ঠানেই, বিজয় তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন।

    Published on: Dec 29, 2025 11:47 AM IST
    By Sahara Islam
    অভিনেত্রী নিধি আগরওয়ালের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই, ফের ভক্তদের অতিরিক্ত উন্মাদনার মুখে পড়লেন দক্ষিণী সুপারস্টার থালাপতি বিজয়। মালয়েশিয়ায় ‘জননায়গান’ ছবির গানমুক্তির অনুষ্ঠান সেরে রবিবার চেন্নাই ফিরতেই নজিরবিহীন ভিড়ের মুখোমুখি হতে হয় টিভিকে প্রধানকে। তাঁকে ধরে অসংখ্য অনুরাগী। আর ঠিক সেই সময়ই ঘটে বিপত্তি। ভিড়ের চাপে সামনের দিকে ধাক্কা খেয়ে ভারসাম্য হারান বিজয় এবং গাড়ির সামনে পড়ে যান তিনি। অবশ্য মুহূর্তের মধ্যেই তিনি উঠে দাঁড়ালেও দৃশ্যটি ছড়িয়ে পড়তেই উত্তেজনা আর ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন তাঁর সমর্থকেরা।

    বিমানবন্দরে ভারসাম্য হারালেন বিজয় (সৌজন্যে টুইটার )
    বিমানবন্দরে ভারসাম্য হারালেন বিজয় (সৌজন্যে টুইটার )

    পিটিআই-র শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা গেছে, বিমানবন্দর টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে বিজয় গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, চারপাশে অসংখ্য ভক্তের ভিড়। নিরাপত্তারক্ষীরা যখন তাকে ঘিরে, পথ তৈরি করার চেষ্টা করছেন, তখন অভিনেতাকে মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে এগোতে দেখা যায়। ভক্তদের একাংশ, বিজয়ের সামনে লাফিয়ে পড়ে, তার এক ঝলক দেখার চেষ্টা করছিল। প্রবল চিৎকার ও ধাক্কাধাক্কির মধ্যেই, অভিনেতা গাড়ির দিকে এগিয়ে যান। তবে গাড়িতে ওঠার ঠিক আগে, হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যান বিজয়। সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে ধরে তোলেন এবং দ্রুত গাড়িতে তুলে দেন। এর আগে মালেশিয়ায় গানমুক্তির অনুষ্ঠানেই, বিজয় তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান, সিনেমা জগত থেকে ধীরে ধীরে সরে এসে রাজনীতিতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক দল ‘তামিলগা ভেট্ট্রি কাঝগম’ (টিভিকে)-এর ব্যানারে তিনি এই নতুন যাত্রা শুরু করতে চলেছেন। ‘জননায়গান’-ই তাঁর শেষ সিনেমা। মাত্র ৫১ বছর বয়সে আনুষ্ঠানিক অবসর ঘোষণা করলেন তিনি।

    ভক্তদের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্কের কথা তুলে ধরে বিজয় বলেন, 'আমি যখন সিনেমায় এসেছিলাম, ভেবেছিলাম একটা ছোট বালির ঘর বানাচ্ছি। কিন্তু তোমরা আমাকে একটা প্রাসাদ বানিয়ে দিলে। ভক্তরাই আমাকে দুর্গ গড়তে সাহায্য করেছে। তাই এবার আমি তাদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যারা আমার জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছে, তাদের জন্যই আমি সিনেমা নিজেই ত্যাগ করছি।' কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে বিজয়ের এই বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘জনানায়গন’-এর প্রথম লুক। এই রাজনৈতিক থ্রিলারটি পরিচালনা করছেন এইচ. ভিনোথ। ২০২৬ সালের ৯ জানুয়ারি, পঙ্গল উৎসবকে লক্ষ্য রেখে মুক্তির পথে এগোচ্ছে এই ছবি। নতুন পোস্টারে একসঙ্গে দেখা গেছে থালাপথি বিজয় ও বলিউড তারকা ববি দেওলকে আর সেখানেই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ছবির টানটান উত্তেজনার আভাস। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই অভিনেত্রী নিধি আগরওয়ালও ভক্তদের উন্মাদনার শিকার হন। হায়দরাবাদে ‘দ্য রাজা সাব’ ছবির গান প্রকাশ অনুষ্ঠানের পর বেরোনোর সময়, ভিড়ের চাপে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। সেই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। পরে অভিনেতা শিবাজি নিধির পোশাককে দায়ী করলে বিতর্ক তৈরি হয়। এর জবাবে নিধি ইনস্টাগ্রামে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লেখেন, 'ভুক্তভোগীকে দোষ দেওয়া মানেই অন্যায়কে বৈধতা দেওয়া।'

