    Virat Kohli: বিরাট ফিটনেসের ‘পাওয়ার হাউস’! মাঠের মাঝে খান সবুজ পানীয়, কীভাবে বাড়িতে সহজে বানাবেন এটি?

    বিরাট কোহলি মানেই মাঠে দুর্দান্ত এনার্জি আর ফিটনেসের চরম শিখর। বছরের পর বছর ধরে তিনি যেভাবে নিজের ফর্ম বজায় রেখেছেন, তার পেছনে বড় ভূমিকা রয়েছে তাঁর খাদ্যাভ্যাসের। সম্প্রতি মাঠের মাঝে বিরাটকে একটি ‘সবুজ জুস’ পান করতে দেখে ভক্তদের মধ্যে কৌতূহল তুঙ্গে। কী থাকে এই রহস্যময় পানীয়টিতে?

    Published on: Feb 04, 2026 4:31 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ম্যাচ চলাকালীন ক্লান্ত বিরাট কোহলি হঠাৎ একটি পানীয় খেলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তাঁর শরীরী ভাষায় ফিরে এল চনমনে ভাব। সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছিল— এটি কি কোনও তিতো ওষুধ নাকি দামি এনার্জি ড্রিঙ্ক? আসলে এটি কোনওটিই নয়, বরং এটি সবজির নির্যাস থেকে তৈরি 'পিকল জুস'।

    বিরাট ফিটনেসের ‘পাওয়ার হাউস’! মাঠের মাঝে খান সবুজ পানীয়,কীভাবে বাড়িতে বানাবেন?
    পিকল জুস আসলে কী? পিকল জুস মানেই আচারের রস নয়। এটি মূলত শসা, গাজর বা বিটের মতো সবজিকে জল, নুন এবং অ্যাপল সাইডার ভিনিগারে ভিজিয়ে তৈরি করা হয়। দীর্ঘক্ষণ ভিজিয়ে রাখার ফলে সবজির সমস্ত খনিজ উপাদান ওই জলে মিশে যায়। এটি একটি প্রাকৃতিক ইলেকট্রোলাইট হিসেবে কাজ করে।

    খেলোয়াড়দের জন্য কেন এটি ম্যাজিকের মতো কাজ করে? সিনিয়র ডায়েটিশিয়ান ডঃ পুনম তিওয়ারির মতে, পিকল জুস পানের একাধিক উপকারিতা রয়েছে:

    পেশির টান (Cramps) থেকে মুক্তি: দীর্ঘক্ষণ খেলার ফলে পেশিতে যে টান বা ব্যথা হয়, এই জুস তা তৎক্ষণাৎ কমিয়ে দেয়।

    ক্লান্তি দূর করে: শরীরে জলের অভাব বা ডিহাইড্রেশন হতে দেয় না, ফলে শরীর দুর্বল লাগে না।

    চিনিমুক্ত: বাজারের এনার্জি ড্রিঙ্কে প্রচুর চিনি থাকে, কিন্তু এই প্রাকৃতিক জুসে সোডিয়াম ও পটাশিয়াম থাকলেও চিনি থাকে না।

    হজমশক্তি বৃদ্ধি: এটি অন্ত্রের স্বাস্থ্য বা 'গাট হেলথ' ভালো রাখতে সাহায্য করে।

    সতর্কতা: কাদের জন্য এই জুস ক্ষতিকর? বিরাটের মতো ফিটনেস ফ্রিকরা এটি খেলেও, সবার জন্য এটি নিরাপদ নয়।

    উচ্চ রক্তচাপ ও কিডনি সমস্যা: যাঁদের ব্লাড প্রেসার বেশি বা কিডনির সমস্যা আছে, তাঁদের এই নোনতা পানীয় এড়িয়ে চলাই ভালো।

    অ্যাসিডিটি: আলসার বা গ্যাসের সমস্যা থাকলে এই জুস সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

    অন্তঃসত্ত্বা নারী: চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া গর্ভবতী মহিলাদের এটি খাওয়া উচিত নয়।

    কীভাবে বাড়িতেই বানাবেন? একটি কাঁচের জারে শসা বা গাজর কুচি নিন। এক কাপ জলে এক চামচ নুন এবং এক-দু চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনিগার মিশিয়ে জারে ঢালুন। ১-২ দিন সাধারণ তাপমাত্রায় রেখে তারপর ফ্রিজে রাখুন। মনে রাখবেন, এটি দিনে মাত্র ১-২ চামচ খাওয়াই যথেষ্ট। সপ্তাহে এক বা দুবারের বেশি এটি না খাওয়াই ভালো, নচেৎ পেটে জ্বালা বা বমিভাব হতে পারে।

    বিরাট এখন ভেগান। তিনি গত কয়েক বছর ধরে মাংস এবং দুগ্ধজাত পণ্য ত্যাগ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, উদ্ভিজ্জ খাবার বা ‘প্ল্যান্ট বেসড ডায়েট’ তাঁকে অনেক বেশি চনমনে থাকতে সাহায্য করে। আর এই গ্রিন জুস হলো তাঁর সেই ডায়েটের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

    বিরাটের এই সবুজ জুস কোনো ম্যাজিক নয়, বরং কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ফল। আপনিও যদি বিরাটের মতো ফিট হতে চান, তবে আজ থেকেই আপনার ডায়েটে এই ধরনের স্বাস্থ্যকর ড্রিঙ্ক যোগ করতে পারেন।

