    WB Vande Mataram Tableau: বন্দে মাতরমের থিমে কর্তব্যপথে বাংলার ট্যাবলো, ফুটে উঠল স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালির অবদান

    কীভাবে 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রটি পরাধীন ভারতে বিপ্লবীদের রক্তে আগুন জ্বালিয়েছিল, কীভাবে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিপ্লবীরা এই গান গেয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন, তা অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় বাংলার ট্যাবলোতে। কীভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বাংলা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, তা তুলে ধরা হয়েছে এই ট্যাবলোতে।

    Published on: Jan 26, 2026 12:44 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বন্দে মাতরমের থিমে বাংলার ট্যাবলো নয়াদিল্লির কর্তব্যপথে। পশ্চিমবঙ্গের সেই ট্যাবলোর সামেই ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি। এছাড়া ট্যাবলোতে ছিল রবীন্দ্রনাথ এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিও। এছাড়া ভারতের স্বাধীনতায় বাংলার বিপ্লবী ক্ষুধিরাম বসুর অবদান তুলে ধরতে ফাঁসিকাঠ ছিল ট্যাবলোতে। তার সামনেই ছিল শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তি। ট্যাবলোর দু'দিকে লাল পাড় সাদা শাড়ি এবং ধুতি পঞ্জাবি পরিহিতরা ছিলেন। ট্যাবলোর ওপরে বাঙালিদের ওপর ব্রিটিশ অত্যাচারের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।

    কীভাবে 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রটি পরাধীন ভারতে বিপ্লবীদের রক্তে আগুন জ্বালিয়েছিল, কীভাবে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিপ্লবীরা এই গান গেয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন, তা অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় বাংলার ট্যাবলোতে। কীভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বাংলা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, তা তুলে ধরা হয়েছে পশ্চিমঙ্গের এই ট্যাবলোতে। বাংলার বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, কবি এবং বিপ্লবীরা কীভাবে নিজেদের জীবন ও লেখনী উৎসর্গ করেছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য, সেটাই সার্বিক ভাবে এই ট্যাবলোর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

    উল্লেখ্য, প্রতিবছরের মতো এবারও পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো প্রদর্শন নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন হয়েছিল রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে। এবারও বাংলার ট্যাবলোকে ঘিরে কেন্দ্রের ‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’ ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে মতানৈক্য চলছে। রাজ্য সরকারের অভিযোগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে থাকা বিশেষজ্ঞ কমিটি নানা অজুহাতে বারবার বাংলার ট্যাবলোর প্রস্তাব আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রাথমিক ভাবে বাংলার থিম ছিল - স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা। এবার কেন্দ্র চাইছিল, বাংলা যেন বন্দে মাতরমকে থিম বানায়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কর্মকর্তাদের মধ্যে মোট পাঁচ দফা বৈঠক হয়। রাজ্যের দাবি, সেই বৈঠকগুলিতে কমিটির সদস্যরা ট্যাবলোর নকশা ও বিষয়বস্তু নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে আপত্তি জানান। তবে বাংলার প্রতিনিধিরা শেষ পর্যন্ত বোঝাতে সক্ষম হন যে বন্দে মাতরম এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম সমার্থক। সেই মতোই ট্যাবলো প্রস্তুত করা হয়।

