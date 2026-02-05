Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    WC থেকে বাদ যাওয়া বাংলাদেশ বলছে, ‘ধন্যবাদ পাকিস্তান’, আঘা বললেন, 'বাংলাদেশিরা আমাদের..'

    বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়েছে বাংলাদেশ। খেলছে পাকিস্তান। এই অবস্থায় ভারত ম্যাচ পাকিস্তান বয়কট করায় পাককে ‘ধন্যবাদ’ জানিয়েছে ঢাকা। এরই মাঝে কী বললেন আঘা?

    Published on: Feb 05, 2026 4:05 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ১৯৭১র রক্তাক্ত পর্বকে বহুদিন আগেই পিছনে ফেলে পাকিস্তানের সঙ্গে 'গলায় গলায়' বন্ধুত্বে মত্ত হয়েছে বাংলাদেশের ইউনুস সরকার। মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ড তার নাছোড় জেদকে ধরে রেখে সদ্য টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ থেকে বাদ পড়েছে। এরই মাঝে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ 'সখা' পাকিস্তান ঢাকার পাশে দাঁড়িয়ে, আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের সঙ্গে ম্যাচ খেলবে না বলে জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপ টি২০ থেকে বাদ পড়ে যাওয়া বাংলাদেশ আবার পাকিস্তানকে ‘ধন্যবাদ’ও জানিয়েছে। ২২ গজ থেকে বহু দূরে, এই সমস্ত রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়কে উস্কে দিয়ে এবার এল পাকিস্তানের ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন সলমন আঘার মন্তব্য।

    WC থেকে বাদ যাওয়া বাংলাদেশ বলছে, ‘ধন্যবাদ পাকিস্তান’, আঘা বললেন,'বাংলাদেশিরা আমাদের..'. (Photo by Arif ALI / AFP) (AFP)
    WC থেকে বাদ যাওয়া বাংলাদেশ বলছে, ‘ধন্যবাদ পাকিস্তান’, আঘা বললেন,'বাংলাদেশিরা আমাদের..'. (Photo by Arif ALI / AFP) (AFP)

    সদ্য এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন সলমন আঘা বলেন,' বাংলাদেশিরা আমাদের ভাই, পাকিস্তানের প্রতি তাঁদের সমর্থনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এটা দুঃখের বিষয় যে তারা টুর্নামেন্টে খেলছে না।' এমনই দাবি ‘রেভ স্পোর্টস’র। আপাতত যা পরিস্থিতি তাতে টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ থেকে ছাঁটাই হয়েছে বাংলাদেশ। তবে, বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিতে ঢাকার পাশে পাকিস্তান থাকলেও তারা বিশ্বকাপ থেকে সরে না গিয়ে, সেখানে খেলার সিদ্ধান্তে অটল, তবে পাকিস্তান জানিয়েছে তারা ভারতের বিরুদ্ধের ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬র ম্যাচ খেলবে না। এই অবস্থায় বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়া বাংলাদেশের তরফে সেদেশের ইউনুস সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, তাঁর এক পোস্টে লেখেন,' ধন্যবাদ পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, বাংলাদেশকে টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে তাঁর দেশ ভারত-ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বুধবার মন্ত্রিসভার সদস্যদের তিনি বলেন, আমরা ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলব না। কারণ, খেলার মাঠে কোনো রাজনীতি থাকা উচিত নয়।' বিশ্বক্রিকেটের এই তাবড় কাপ থেকে বাদ পড়ে যাওয়া বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা বলছেন,'আমরা খুব ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানো উচিত। আমি মনে করি এটি খুবই উপযুক্ত সিদ্ধান্ত।'

    ইতিমধ্যেই পাকিস্তান টিম পৌঁছে গিয়েছে কলম্বোয়। এদিকে, পাকিস্তান যদি ১৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য বাহিনীর সঙ্গে খেলতে শেষমেশ অসম্মত হয়, তাহলে আইসিসির তরফে বড় কোনও পদক্ষেপ হতে পারে বলে বহু রিপোর্টের দাবি। সেক্ষেত্রে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড বড় আর্থিক জরিমানার মুখে পড়তে পারে। তবে পাকিস্তানের জন্য বহু আশঙ্কা, জরিমানার সম্ভাবনা সত্ত্বেও আপাতত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নকভি তাঁর জেদ ধরে রেখে এই খেলা বয়কটের কথা ধরে রেখেছেন। একইভাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফও বলে দিয়েছেন যে, বিশ্বকাপে ভারতের সঙ্গে খেলবে না পাকিস্তান। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রবাহের জল কতদূরে গড়ায় সেদিকে নজর ক্রিকেট-কূলের!

    News/News/WC থেকে বাদ যাওয়া বাংলাদেশ বলছে, ‘ধন্যবাদ পাকিস্তান’, আঘা বললেন, 'বাংলাদেশিরা আমাদের..'
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes