India-US Trade Deal: ৪.৫২ লাখ কোটি টাকার চুক্তি, রাশিয়ার তেল নয়- ভারত-আমেরিকার চুক্তিতে কী কী আছে?

India-US Trade Deal: ৪.৫২ লাখ কোটি টাকার চুক্তি, রাশিয়ার তেল নয়- ভারত-আমেরিকার চুক্তিতে কী কী আছে?
ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই ঘোষণা তাঁর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ফোনালাপের পরেই আসে।
মাসের পর মাস অস্থিরতা, শুল্ক নিয়ে টানাপড়েন এবং বারবার আলোচলা সত্ত্বেও স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর অবশেষে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার দাবি করলেন, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিতে সম্মত হয়েছে, যার ফলে দুই দেশের মধ্যে শুল্কের বোঝা কমবে। এর বদলে ট্রাম্প দাবি করেন, ভারতকে রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে হবে। ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের উপর নিজেদের শুল্ক ও শুল্ক-বহির্ভূত বাধা শূন্যে নামিয়ে আনবে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পোস্টের পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও জানান, ‘আমি অত্যন্ত খুশি।'
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব নিশ্চিত করেছেন যে, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ট্রেড ডিল হয়েছে এবং এটিকে তিনি 'উইন-উইন' বলে উল্লেখ করেন। ভারতীয় পণ্যের উপর মার্কিন শুল্ক দীর্ঘদিন ২৫ শতাংশ ছিল। আগে এর থেকেও বেশি বাড়ানো হয়েছিল, যার ফলে রফতানি ব্যবসায় বড়সড় ধাক্কা আসে। নতুন চুক্তিতে সেই শুল্কের বোঝা নামিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রফতানি করা টেক্সটাইল, কেমিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী, অটো-কম্পোনেন্টসহ বিভিন্ন খাতে স্বস্তি ফিরবে।
প্রধানমন্ত্রী-মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফোনালাপ
ট্রাম্পের এই ঘোষণা তাঁর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ফোনালাপের পরেই আসে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে এক্স-এ লেখেন, 'আজ আমার প্রিয় বন্ধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলে অত্যন্ত আনন্দিত। ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ পণ্যের উপর শুল্ক কমে ১৮ শতাংশ হওয়ায় আমরা খুশি। ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ধন্যবাদ।' তিনি আরও বলেন, ‘যখন দুটি বৃহৎ অর্থনীতি এবং বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র একসঙ্গে কাজ করে, তখন এটি আমাদের জনগণের উপকার করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য প্রচুর সুযোগ তৈরি করে।' এরপরেই ট্রাম্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী জানান, ‘বিশ্ব শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শান্তির জন্য তাঁর প্রচেষ্টাকে ভারত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে। আমাদের অংশীদারিত্বকে অভূতপূর্ব উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য উন্মুখ।' প্রধানমন্ত্রীমোদীর বক্তব্যে মূলত শুল্ক হ্রাসের বিষয়টি নিশ্চিত করা হলেও, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করা বা বিপুল পরিমাণ মার্কিন পণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সরাসরি কিছু বলা হয়নি। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব পরে এক্স হ্যাণ্ডেলে পোস্ট করে জানান, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি 'উইন-উইন' বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, যা দুই দেশের শিল্প ও সাধারণ মানুষের জন্যই লাভজনক হবে।
ভারত ও মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি
ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সের্জিও গোরের পোস্টেই মিলেছিল ইঙ্গিত। সোমবার রাত ৯টা ১৬ নাগাদ একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করে গোর জানিয়েছিলেন, নতুন বছরে কথা হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। তার কিছুক্ষণ পরেই নিজের ট্রুথ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয় পণ্যের উপরে ট্যারিফ কমানো-সহ, বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক একাধিক জিনিসের উল্লেখ করেন ট্রাম্প। এক্স পোস্টে গোর লিখেছিলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলছেন। দেখতে থাকুন কী হয়।’ তারপরই এল এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণা
ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক দীর্ঘ পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে 'আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন' বলে উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়েছেন, দুই নেতা বাণিজ্য, জ্বালানি সহযোগিতা ও ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ট্রাম্প লেখেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি বন্ধুত্ব ও সম্মান দেখিয়ে এবং তাঁর অনুরোধ অনুযায়ী, আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে সম্মত হয়েছি।' তিনি আরও বলেন, 'তিনি রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে সম্মত হয়েছেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, এমনকী সম্ভাব্যভাবে ভেনেজুয়েলা থেকেও অনেক বেশি তেল কিনবেন। এতে ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করতে সাহায্য হবে, যেখানে এই মুহূর্তে প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। ট্রাম্প আরও দাবি করেন, নয়া দিল্লি মার্কিন পণ্য ও পরিষেবার ক্রয়ের পরিমাণ বাড়াবে।
তিনি বলেন, ভারত 'BUY AMERICAN' নীতির আওতায় অনেক বেশি পরিমাণে মার্কিন পণ্য কিনতে সম্মত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৫০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের মার্কিন জ্বালানি, প্রযুক্তি, কৃষিপণ্য, কয়লা এবং অন্যান্য রফতানি পণ্য। ট্রাম্প বলেন, 'আগামী দিনে ভারতের সঙ্গে আমাদের অসাধারণ সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে।' তিনি আরও যোগ করেন, তিনি ও মোদী এমন দুই মানুষ, 'যাঁরা কাজ করে ফল এনে দেন।' তবে ট্রাম্পের করা নির্দিষ্ট দাবিগুলো নিয়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি।
ভারত ও মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিতে কী কী রয়েছে?
১. ভারতীয় পণ্যের উপর পারস্পরিক শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হচ্ছে, যা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে।
২. প্রধানমন্ত্রী মোদীও নিশ্চিত করেছেন যে মেক ইন ইন্ডিয়া’ পণ্যের উপর শুল্ক কমে ১৮ শতাংশ হচ্ছে।
৩. কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, যা দুই দেশের শিল্প ও সাধারণ মানুষের জন্যই লাভজনক হবে।
৪. ট্রাম্প বলেছেন যে এই বাণিজ্য চুক্তি অবিলম্বে কার্যকর হবে।
৫. ট্রাম্পের দাবি, ভারত ৫০০ বিলিয়ন ডলারেরও (ভারতীয় মুদ্রায় ৪.৫২ লাখ কোটি টাকার মতো) বেশি মার্কিন পণ্য ও জ্বালানি কিনবে।
৬. ট্রাম্প দাবি করেছেন, ভারত রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, এমনকী সম্ভাব্যভাবে ভেনেজুয়েলা থেকেও অনেক বেশি তেল কিনবেন।
৭. ট্রাম্প জানিয়েছেন, ভারত ধাপে ধাপে মার্কিন পণ্যের উপর শুল্ক ও নন-ট্যারিফ বাধাও শূন্যে নামাবে।
উল্লেখ্য, ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাশিয়া থেকে তেল কেনা নিয়ে ভারতকে চাপ দিতে গত বছরের আগস্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পণ্যের উপর মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল। এতে দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় দফায় দফায় আলোচনার পর অবশেষে সমাধান সূত্র বের হল। বিশ্লেষকদের মতে, এই চুক্তির ফলে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের জন্য মার্কিন বাজারে প্রতিযোগিতা সহজ হবে এবং দুই দেশের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। পাশাপাশি বিশ্ব জ্বালানি বাজারেও এর প্রভাব পড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।