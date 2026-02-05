Edit Profile
    'আমি অনুতপ্ত...,' এপস্টিন ফাইলসে বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ্যে, মুখ খুললেন বিল গেটস

    জেফ্রি এপস্টিন সংক্রান্ত নথি প্রকাশের পর বিশ্বজুড়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ভূমিকা ও দায় নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

    Published on: Feb 05, 2026 11:57 AM IST
    By Sahara Islam
    মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কুখ্যাত যৌন কেলেঙ্কারির তদন্তে ফের আলোচনার কেন্দ্রে জেফ্রি এপস্টিন। সদ্য প্রকাশিত নতুন দফার ‘এপস্টিন ফাইলস’-এ ফের উঠে এসেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস-সহ একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম। এই আবহে যৌন অপরাধে দণ্ডিত মৃত জেফ্রি এপস্টিনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে প্রথমবার প্রকাশ্যে মন্তব্য করলেন বিল গেটস। তিনি স্বীকার করেছেন, এপস্টিনের সঙ্গে সময় কাটানো ছিল তাঁর জীবনের একটি বড় ভুল এবং সে জন্য তিনি গভীরভাবে অনুতপ্ত। যদিও তাঁর প্ৰাক্তন স্ত্রী মেলিন্ডা ফ্রেঞ্চ গেটস জানিয়েছেন, এখনও যেসব প্রশ্নের উত্তর বাকি আছে, সেগুলোর জবাব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরই দিতে হবে, এমনকী তার প্রাক্তন স্বামীকেও।

    মুখ খুললেন বিল গেটস (via REUTERS)
    অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম ৯ নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিল গেটস বলেন, অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না। তিনি বলেন, 'আমি জানি না তাঁর চিন্তাভাবনা কী ছিল। প্রতিটি মিনিটের জন্য আমি অনুতপ্ত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।' এই সাক্ষাৎকারটি এসেছে মার্কিন বিচার বিভাগ নতুন করে এপস্টিন সংক্রান্ত নথিপত্র প্রকাশ করার এক সপ্তাহের মধ্যেই। বর্তমানে বিল গেটস অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছেন। তিনি সেখানে ছুটি কাটানোর পাশাপাশি গেটস ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার কাজেও যুক্ত আছেন। নতুন প্রকাশিত নথিতে ২০১৩ সালের কিছু ইমেল ও খসড়া নোটের কথা উঠে এসেছে, যেগুলো নাকি এপস্টিন লিখেছিল। এসব নোট ব্যক্তিগত ডায়েরির মতো করে লেখা ছিল এবং সেখানে বিল গেটসকে ঘিরে কিছু গুরুতর ও বিতর্কিত দাবি করা হয়। একটি খসড়া নোটে বলা হয়, রুশ নারীদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের পরিণতি সামলাতে এপস্টিন নাকি গেটসকে মাদক সংগ্রহে সহায়তা করেছিল।

    ৯ নিউজকে গেটস জানিয়েছেন, ২০১১ সালে তিনি এপস্টিনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উদ্যোগে বিনিয়োগ এবং ডিনারের জন্য কয়েকবার সাক্ষাৎ করেছিলেন, কিন্তু কখনও তাঁর ব্যক্তিগত দ্বীপে যাননি এবং কোনও মহিলার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না। তিনি বলেন, 'সর্বদা লক্ষ্য ছিল বিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। অতীতের দিকে তাকালে, এটি একটি অচলাবস্থা ছিল।' এছাড়াও, গেটস এপস্টিন দ্বারা প্রস্তাবিত ইমেল, যেটিতে মানহানির চেষ্টা উল্লেখ করা হয়েছে, তা 'ভুয়ো' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি জানি না সে কীভাবে আমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছিল। প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আমি অনুতপ্ত, এবং ক্ষমা চাইছি।' এপস্টিন ফাইলের প্রকাশ এবং অনুসন্ধানকে গেটস 'সমাজের জন্য বিবেচনার বিষয়' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'কোনও মেয়েরই এমন পরিস্থিতিতে পড়া উচিত নয়। এটি হৃদয়বিদারক। আমার মনে আছে মেয়েরা সেই বয়সের ছিল, আমার নিজের মেয়েরা সেই বয়সের ছিল।' বিল গেটস বলেন, তাঁর জীবন এখন 'এক অপ্রত্যাশিত, সুন্দর জায়গায় আছে' এবং এপস্টিনের কার্যকলাপের সঙ্গে কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না। তিনি তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীর অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন, 'আমি আমার নিজের দুঃখ সহ্য করতে পারি এবং সেই অল্পবয়সী মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলতে পারি, ‘হে ঈশ্বর, এই মেয়েদের সঙ্গে এটা কীভাবে ঘটল?’

    এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগেই বিল গেটসের প্রান্তন স্ত্রী মেলিন্ডা ফ্রেঞ্চ গেটসও বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানান। একটি পডকাস্টে তিনি বলেন, নতুন করে প্রকাশ পাওয়া অভিযোগগুলোর কথা জানতে পেরে তিনি প্রচণ্ড কষ্ট অনুভব করেছেন। তাঁর মতে, এসব তথ্য তার দাম্পত্য জীবনের অত্যন্ত কষ্টকর স্মৃতিগুলোকে আবার সামনে নিয়ে আসে। মেলিন্ডার বক্তব্য, 'যখনই এসব তথ্য সামনে আসে, আমার জন্য পরিস্থিতি কঠিন হয়ে যায়। কারণ পুরনো স্মৃতি ফিরে আসে, আমার দাম্পত্য জীবনের অত্যন্ত যন্ত্রণাময় সময়ের স্মৃতি ফিরে আসে। আমি নয়, ওদের (বিল ও অন্য অভিযুক্তদের) উত্তর দেওয়া উচিত। এসবে খুব কষ্ট হয় আমার। অবিশ্বাস্য রকমের কষ্ট গ্রাস করে। আমি বিয়ে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। আমি চাইছিলামই বেরিয়ে আসতে। জানতাম বেরিয়ে আসতে হবে। খুব দুঃখজনক। এটাই সত্য।'

    উল্লেখ্য, এপস্টিন সংক্রান্ত নথি প্রকাশের পর বিশ্বজুড়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ভূমিকা ও দায় নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিল গেটসের এই প্রকাশ্য অনুতাপ সেই আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

