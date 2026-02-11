Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'উদ্ধব ঠাকরের চেয়েও বড় হিন্দু!' RSS-র অনুষ্ঠানে 'সলমন' বিতর্ক, নীরবতা ভাঙল বিজেপি

    রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মুম্বইয়ের ওরলির নেহরু সেন্টার অডিটোরিয়ামে ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হয় দু’দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান। 

    Published on: Feb 11, 2026 11:25 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউড সুপারস্টার সলমন খান এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি এই দুই বিষয় বরাবরই সমার্থক। পর্দায় হোক বা বাস্তব জীবনে, গণেশ চতুর্থী পালন থেকে শুরু করে ঈদ উৎসব, সব ধর্মকেই সমান শ্রদ্ধা জানান বলিউডের ‘ভাইজান।' সম্প্রতি মুম্বইয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) শততম বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় সলমন খানের উপস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জলঘোলা শুরু হয়েছে। এবার সেই বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে এবার তারকার পাশে দাঁড়ালেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং মন্ত্রী নীতেশ রানে।

    RSS-র অনুষ্ঠানে 'সলমন' বিতর্ক, নীরবতা ভাঙল বিজেপি (ANI Video Grab)
    RSS-র অনুষ্ঠানে 'সলমন' বিতর্ক, নীরবতা ভাঙল বিজেপি (ANI Video Grab)

    রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মুম্বইয়ের ওরলির নেহরু সেন্টার অডিটোরিয়ামে ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হয় দু’দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান। ‘১০০ ইয়ার্স অব সংঘ জার্নি: নিউ হরাইজনস’ শীর্ষক এই বক্তৃতামালায় সংস্কৃতি, শিল্প ও সমাজজীবনের নানা ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনেই উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা সলমন খান, যা ঘিরে বাড়তি কৌতূহল ও বিতর্ক তৈরি হয়। এই আবহে শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরের তীব্র সমালোচনা করে নীতেশ রানে বলেছেন, 'সলমন খান উদ্ধবের চেয়েও বড় হিন্দু...আরএসএস-এর অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সাহস ছিল তাঁর।' এদিকে, সমাজবাদী পার্টির নেতা আবু আজমি পাল্টা বলেন, 'আমি বুঝতে পারি যে সলমন খান একজন অভিনেতা এবং তাঁকে দেশে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে হবে। ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা যদি কিছু বলেন, আমার মনে হয় না সলমন খানের তা অস্বীকার করার সাহস আছে...তিনি অবশ্যই সরকারের চাপে সেখানে গিয়েছিলেন।'

    রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যে মুখ খুলেছেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেও। তিনি বলেন, 'সলমন খান আরএসএস-এর অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন কিনা...এটা কেমন প্রশ্ন? সলমন খান কী ভারতীয় নাগরিক নন?...সলমন খান ভারতীয়, তাঁর বাড়িতে গণপতি আছে, তিনি সবকিছু করেন এবং তিনি ও তাঁর পরিবার আমাদের সংস্কৃতিকে সম্মান করেন...আমি সলমন খানের মোহন ভাগবতের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার মধ্যে কোনও ভুল দেখি না। এটা অনভিপ্রেত।' তিনি আরও বলেন, 'সলমন খান মুম্বইয়ের বাসিন্দা। মুম্বইয়ের কোনও অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি নিয়ে আমাদের রাজনীতি করা উচিত নয়।' গত শনিবার কড়া নিরাপত্তার বলয়ে ওই অনুষ্ঠানে পৌঁছেছিলেন সলমন। অনুষ্ঠানে সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত অভিনেতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'কলেজ পড়ুয়ারা সলমনের ফ্যাশন অনুকরণ করে। সলমন যা করেন, তা-ই ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়ায়। আমি চাই সলমন এভাবেই সামাজিক মূল্যবোধকেও তরুণ প্রজন্মের কাছে ‘ফ্যাশন’ বা ট্রেন্ডে পরিণত করুন।'

    মোহন ভাগবতের কথা শুনে সলমন খানকে হাসতে দেখা যায়। তিনি মনোযোগ সহকারে মোহন ভাগবতের কথা শুনছিলেন। এরপরেই শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। সঙ্ঘ প্রধানকে নিশানা করে তাঁর প্রশ্ন, 'ওঁকে কী কেবল ভিড় জমাতে আনা হয়েছিল? নাকি বোঝাতে চাওয়া হয়েছে মুসলিমেরা এখন সঙ্ঘে স্বাগত?' রাউতের দাবি, খানিকটা দায়ে পড়েই হাজির থেকেছেন সলমন। এদিকে, এনডিটিভি-কে বাঙালি অভিনেত্রী তথা বিজেপি নেত্রী রূপালি গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছে, 'কী বাজে কথা! বিরোধী দলের কাজ হল বিরোধিতা করা। আমার মনে হয় না কাউকে কিছু করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সবাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে খুব খুশি হয়েছিল।' তবে মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ্য সমর্থন সলমন খানকে নিয়ে তৈরি হওয়া যাবতীয় রাজনৈতিক চাপানউতোর আপাতত স্তিমিত করবে বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

    News/News/'উদ্ধব ঠাকরের চেয়েও বড় হিন্দু!' RSS-র অনুষ্ঠানে 'সলমন' বিতর্ক, নীরবতা ভাঙল বিজেপি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes