'মোটর ভেহিক্যাল...,' কানাডার হাসপাতালে ভারতীয় বংশোদ্ভূতের মৃত্যু, বিস্ফোরক মাস্ক

'মোটর ভেহিক্যাল...,' কানাডার হাসপাতালে ভারতীয় বংশোদ্ভূতের মৃত্যু, বিস্ফোরক মাস্ক
কানাডার হাসপাতালে স্বামীর মৃত্যু নিয়ে মুখ খুললেন স্ত্রী নীহারিকা শ্রীকুমার।
সম্প্রতি কার্যত বিনা চিকিৎসায় কানাডার হাসপাতালে মৃত্যু হয় এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তির। আর এই অভিযোগ সামনে আসতেই কানাডার জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সে দেশের ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সোশ্যাল মিডিয়াতেও। এই পরিস্থিতিতে কানাডার স্বাস্থ্য পরিষেবার তীব্র সমালোচনা করলেন টেসলা কর্তা ইলন মাস্ক।
ঘটনার সূত্রপাত
গত ২২ ডিসেম্বর কর্মস্থলে আচমকা তীব্র বুকে ব্যথা শুরু হলে ৪৪ বছরের প্রশান্ত শ্রীকুমারকে কানাডার এডমন্টনের গ্রে নানস কমিউনিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালে পৌঁছনোর পর প্রায় আট ঘণ্টারও বেশি সময় জরুরি বিভাগের ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রাখা হয় তাঁকে। কোনও কার্যকর চিকিৎসা শুরু হয়নি সেই সময়ের মধ্যে। পরিবারের দাবি, হাসপাতালের কর্মীদের বারবার জানানো হয়েছিল যে ব্যথার মাত্রা অত্যন্ত বেশি। এক সময় ইসিজি করা হলেও চিকিৎসকেরা জানান, তাতে বিশেষ কিছু ধরা পড়েনি। এরপরও দীর্ঘ অপেক্ষা চলতে থাকে। যন্ত্রণার জন্য শুধু টাইলেনল দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। এরমধ্যেই প্রশান্তের রক্তচাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে। প্রায় আট ঘণ্টা পরে তাঁকে রুমে ডাকা হয়। বাবা জানান, ভিতরে ঢোকার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বুকে হাত দিয়ে লুটিয়ে পড়েন প্রশান্ত। তড়িঘড়ি নার্সেরা চিকিৎসকদের ডাকেন এবং প্রাণ ফেরানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।
কী বলছেন ইলন মাস্ক?
টেসলা প্রধান এক্স হ্যান্ডলে কানাডার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে খোঁচা দিয়ে লেখেন, ‘যখন সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে, তখন তা মোটর ভেহিক্যাল বিভাগের মতোই ভালো হয়।’ উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোটর ভেহিক্যাল বিভাগের পরিষেবা নিয়ে বিস্তর সমালোচনা রয়েছে। কানাডার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে তুলনা করে কড়া সমালোচনা করেছেন মাস্ক, মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ।
কানাডার হাসপাতালে স্বামীর মৃত্যু নিয়ে মুখ খুললেন স্ত্রী নীহারিকা শ্রীকুমার। কানাডার হাসপাতালের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন তিনি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জন্যই তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ নীহারিকার। চিকিৎসার জন্য কত ক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল, সেই সময় কী ঘটেছিল, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে তা জানিয়েছেন নীহারিকা। স্বামীর দেহের সামনে দাঁড়িয়ে হাসপাতাল কর্তপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। নীহারকার অভিযোগ, ‘দুপুর ১২টা ২০ থেকে রাত ৮টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত প্রশান্তকে অপেক্ষা করানো হয়েছিল। বুকে ব্যথা ক্রমাগত বাড়ছিল। ছটফট করছিল। রক্তচাপ ক্রমাগত বাড়ছিল। একটা সময়ে ২১০-এ পৌঁছোয়। বুকে ব্যথার জন্য শুধুমাত্র একটি ওষুধ প্রেসক্রাইব করে বসিয়ে রেখেছিলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আট ঘণ্টা ধরে ব্যথায় ছটছট করেছে আমার স্বামী।’ তাঁর আরও অভিযোগ, ‘ইমার্জেন্সি রুমে প্রশান্তকে নিয়ে যাওয়ার পর ওকে সেখানেও বসিয়ে রাখা হয়। তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জ্ঞান হারায় আমার স্বামী। একজন নার্স এসে পরীক্ষা করে জানান, প্রশান্ত বেঁচে নেই।'