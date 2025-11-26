Edit Profile
    ইস্তফা দিচ্ছেন না, লজ্জার টেস্ট সিরিজ হেরে নিজেই নিজেকে ছাঁটাই করতে বললেন গম্ভীর

    প্রোটিয়াদের কাছে হোয়াইটওয়াশ পর সাংবাদিক সম্মেলনে গৌতম গম্ভীরকে বেশ কিছু কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। যেখানে তাঁকে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

    Published on: Nov 26, 2025 3:01 PM IST
    By Sahara Islam
    ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৪০৮ রানে হার। নিউজিল্যান্ডের পর প্রোটিয়াদের কাছেও হোয়াইটওয়াশ হতে হল টিম ইন্ডিয়াকে। ঘরের মাঠে। ২৫ বছর পর ভারতের মাঠে সিরিজ জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়ারা শেষবার ১৯৯৯-২০০০ সালে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতকে হোয়াইটওয়াশ করেছিল। সেই হারের পর গুয়াহাটিতে হেরে একাধিক লজ্জার নজির গড়েছে গৌতম গম্ভীরের ভারত। আর টিম ইন্ডিয়ার এই হার কোচ গৌতম গম্ভীরের প্রশিক্ষণের উপরেও প্রশ্ন খাড়া করে দিয়েছে। ভারতীয় দলের কোচের পদে তাঁর ভবিষ্যৎ প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। এই আবহে ভারতের প্রধান কোচ আর বেশি সুযোগের জন্য আবেদন করেননি। কারণ তিনি নিজেও বুঝেছেন যে, তাঁর অধীনে ভারতের টেস্ট গ্রাফ সর্বকালের সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে।

    ভারতের লজ্জাজনক হোয়াইটওয়াশে আরও 'গম্ভীর' গৌতম (AFP)
    ভারতের লজ্জাজনক হোয়াইটওয়াশে আরও 'গম্ভীর' গৌতম (AFP)

    বুধবার প্রোটিয়াদের কাছে হোয়াইটওয়াশ পর সাংবাদিক সম্মেলনে গৌতম গম্ভীরকে বেশ কিছু কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। যেখানে তাঁকে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। সেই প্রশ্নের জবাবে গম্ভীর বলেন, 'আমার ভবিষ্যৎ এবার বিসিসিআই-এর সিদ্ধান্ত। আমি আগেও বলেছি, ভারতীয় ক্রিকেট গুরুত্বপূর্ণ, আমি গুরুত্বপূর্ণ নই। আমি সেই ব্যক্তি যে ইংল্যান্ডে ফলাফল পেয়েছি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং এশিয়া কাপ জিতেছি।' ইডেন টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে হারের জন্য ক্রিকেটারদের কাঠগড়ায় তুলেছিলেন ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। বুধবার গুয়াহাটির বর্ষাপাড়ায় দ্বিতীয় টেস্টে ৪০৮ রানে লজ্জার হারের জন্যও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটালেন তিনি। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই গম্ভীর বলেন, '০-২ ব্যবধানে সিরিজ পরাজয়ের জন্য ভারতীয় দলের প্রতিটি ব্যক্তিকে দায়ী করা উচিত, কিন্তু দোষ আমাকেই দেওয়া হয়। টেস্ট ক্রিকেট খেলার জন্য সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং প্রতিভাবান ক্রিকেটারের প্রয়োজন নেই। আমাদের যা প্রয়োজন তা হল সীমিত দক্ষতার সঙ্গে কঠিন চরিত্র।' এরপর এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ভারতীয় দলের কী করা উচিত, সেই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ভারতীয় দলের প্রধান কোচ বলেন, 'টেস্ট ক্রিকেটকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিতে হবে। যদি আপনি সত্যিই টেস্ট ক্রিকেট সম্পর্কে সিরিয়াস হন, তাহলে টেস্ট ক্রিকেটকে অগ্রাধিকার দেওয়া শুরু করুন। আপনি কেবল খেলোয়াড় বা নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তিকে দোষারোপ করতে পারবেন না।'

    তিনি আরও বলেছেন, ‘আমি সকলের কাছ থেকে আরও ভাল কিছু আশা করি। তবে আমরা কখনও ভুলে যাব না যে আমরা সাদা বলের ক্রিকেটে ভাল করতে পারি। পাশাপাশি, ভুলে যাব না আমরা লাল বলের ক্রিকেটেও কী করেছি। তবে টেস্টে আমাদের আরও ভাল হতে হবে। প্রতিটি বিভাগে অনেক উন্নতি করতে হবে।' মাত্র আট উইকেট হাতে নিয়ে ভারত যে শেষ দিনে গুয়াহাটি টেস্টে হার বাঁচাবে, এমন স্বপ্ন খুব কম সমর্থকই দেখেছিলেন। লক্ষ্য ছিল ৫৪৯ রানের। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১৪০ রানে। অর্থাৎ, প্রথম ইনিংসে যে রান তুলেছিল ভারতীয়, এবার তাও পারল না। শুরুতেই তিন উইকেট হারায় ভারত। কুলদীপ যাদব আউট হন ৫ রানে। ধ্রুব জুরেন ফেরেন ২ রান করে। অধিনায়ক ঋষভ পন্থ আউট হন ১৩ রানে। ৮৭ বলে ৫৪ রান করে রবীন্দ্র জাডেজা কিছুটা লড়াই করেন। কিন্তু তাঁর একার পক্ষে দলের হার বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এদিনের টেস্ট ম্যাচে টিম ইন্ডিয়াকে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় ফেলেছিলেন সাইমন হার্মার। দক্ষিণ আফ্রিকার অফ-স্পিনার সকালের সেশনে একাই ৩টি উইকেট নেন। একই ওভারে কুলদীপ এবং ধ্রুবকে আউট করেন এবং পরে পন্থকেও প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠান। ঘরের মাঠে ভারতের হার এক সময় কল্পনাও করা যেত না। কিন্তু বর্তমানে এই ঘটনা নিয়মিত হয়ে উঠছে। যা নিয়ে কাটাছেঁড়া কম হচ্ছে না। এই হারের পর নিঃসন্দেহে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলের অভাব অনুভব করেছে দল, যিনি ঘাড়ে আঘাতের কারণে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে যান। তাঁর বদলে অধিনায়ক করা হয় ঋষভ পন্থকে। কিন্তু পন্থের নেতৃত্বে খুব খারাপ ফল করেছে টিম ইন্ডিয়া। যার ফলে গৌতম গম্ভীরের উপর চাপ বাড়ল, যিনি এখন দুটি হোম টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশের তত্ত্বাবধানকারী প্রথম ভারতীয় কোচ হয়ে উঠেছেন।

