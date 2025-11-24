Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা…', দুবাইয়ে তেজস ক্র্যাশ হতেই বলল হ্যাল, মৃত্যু হয়েছে বীর পাইলটের

    ২০১৬ সালে ভারতীয় বায়ুসেনায় যুক্ত হয় এই তেজস যুদ্ধবিমান। সেই সময় থেকে গতকালের আগে পর্যন্ত একবারই দুর্ঘটনার শিকার হয় এই বিমান।

    Published on: Nov 24, 2025 4:32 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গত শুক্রবার চোখের সামনে মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে পড়ে গর্ব, স্বপ্ন আর বিস্ময়ের এক প্রদর্শনী। দুবাই এয়ার শো–তে অংশ নেওয়া ভারতীয় বায়ুসেনার তেজস যুদ্ধবিমান ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ক্র্যাশ করে। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় পাইলট উইং কমান্ডার নমাংশ স্যালের। রবিবার পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে উইং কমান্ডার নমাংশ স্যালকে শেষ বিদায় জানিয়েছেন স্ত্রী। এরপরেই সোমবার তেজস বিপর্যয়ের ঘটনায় বিবৃতি দিল নির্মাণকারী সংস্থা হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল)। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এটি একটি ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা।'

    দর পতন হতেই সক্রিয়তা HAL-র (via REUTERS)
    দর পতন হতেই সক্রিয়তা HAL-র (via REUTERS)

    রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, সরকার পরিচালিত মহাকাশ সংস্থা হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল) সোমবার পাঁচ বাক্যের একটি বিবৃতি দিয়েছে। হ্যাল জানিয়েছে, ওই দুর্ঘটনাটি 'ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির' কারণে ঘটা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। স্টক এক্সচেঞ্জে জমা দেওয়া নথিতে বলা হয়েছে, ‘আমরা জানাতে চাই দুবাই এয়ার শোতে বিমান প্রদর্শনীর সময় ঘটা সাম্প্রতিক দুর্ঘটনাটি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে হওয়া একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা।’ হ্যাল আরও জানিয়েছে, ‘আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম, আর্থিক কর্মক্ষমতা বা ভবিষ্যতের সরবরাহের উপর এই ঘটনার কোনও প্রভাব পড়বে না।’ সংস্থার দাবি, তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে পূর্ণ সহযোগিতা করছে হ্যাল। তাঁরা আরও জানিয়েছে, সমস্ত অংশিদারদের সব তথ্য জানানো হবে।

    হ্যালের স্টকে ভাঙন

    সপ্তাহের প্রথম ট্রেডিং সেশনেই ধস নেমেছে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড বা হ্যালের শেয়ার দরে। প্রায় সাড়ে ৮ শতাংশ কমে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ এই সংস্থার শেয়ার দর নেমেছিল ৪ হাজার ২০৫ টাকায়। যদিও সোমবার সেনসেক্স ও নিফটি৫০ বাজার খোলার সময় থেকেই রয়েছে পজিটিভে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দুবাই এয়ার শো-তে তেজস যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ার প্রভাবেই হ্যালের শেয়ার দর এতটা ডাউন হয়েছে। এ অবস্থায় সোমবার হ্যালের তরফে এই বিবৃতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। গত ১৭ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত দুবাইয়ে আয়োজিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক এয়ার শো। যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ১০০টির বেশি বায়ুসেনার বিমান অংশগ্রহণ করে। এই তালিকায় ছিল হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের তৈরি তেজস যুদ্ধবিমানও। শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুর প্রায় ২ টো ১০ মিনিটে আকাশে কসরত করার সময় হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিমানটি ধাক্কা খেয়ে মাটিতে ভেঙে পড়ে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কালো ধোঁয়ার মেঘ আকাশে ছড়িয়ে পড়ে, আর তুমুল আতঙ্কে ছুটে পালাতে থাকেন শো দেখতে আসা মানুষজন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, উইং কম্যান্ডার স্যাল হয়তো শেষ মুহূর্তে ইজেক্ট করার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু তখন বিমান এতটাই নীচে ছিল যে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। উইং কম্যান্ডার নমংশ স্যাল হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার বীরপুত্র ছিলেন।

    ২০১৬ সালে ভারতীয় বায়ুসেনায় যুক্ত হয় এই তেজস যুদ্ধবিমান। সেই সময় থেকে গতকালের আগে পর্যন্ত একবারই দুর্ঘটনার শিকার হয় এই বিমান। ২০২৪ সালে রাজস্থানের জয়সলমীরে ঘটেছিল সেই দুর্ঘটনা। তখন পাইলট নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। তবে, এই মুহূর্তে দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে একটি তদন্তকারী দল তৈরি করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। ২০১৬ সালে এই তেজস যুদ্ধবিমান ভারতীয় বায়ুসেনার অন্তর্ভুক্ত হলেও এই বিমান প্রথম উড়েছিল ২০০১ সালে। ভারতীয় বায়ুসেনা তাদের পুরাতন মিগ-২১ বাইসন যুদ্ধবিমানকে বিদায় জানিয়েছে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। আর সেই ফাঁকা যায়গা পূরণের জন্য এই তেজসের উপরই ভরসা রেখেছে এয়ার ফোর্স। আর তারমধ্যেই এই দুর্ঘটনা। দুঃখজনক এই দুর্ঘটনার মধ্যেও তেজসের প্রযুক্তিগত ক্ষমতা ও উন্নয়নের ইতিহাস ফের আলোচনায় এসেছে। কারণ ভারতীয় প্রতিরক্ষা শক্তির অন্যতম প্রধান প্রতীক হয়ে উঠেছে স্বদেশি প্রযুক্তিতে তৈরি এই লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট।

    News/News/‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা…', দুবাইয়ে তেজস ক্র্যাশ হতেই বলল হ্যাল, মৃত্যু হয়েছে বীর পাইলটের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes