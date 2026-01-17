Edit Profile
    'অনিশ্চিত বৈশ্বিক...,' জাপানের সঙ্গে বৈঠকে 'অর্থনৈতিক নিরাপত্তা'য় জোর জয়শঙ্করের

    বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, ভারত ও জাপানের মধ্যে বিশেষ কৌশলগত এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারীত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

    Published on: Jan 17, 2026 10:32 PM IST
    By Sahara Islam
    'আজকের অনিশ্চিত বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' ১৮তম ভারত-জাপান কৌশলগত সংলাপে উদ্বোধনী বক্তব্যে এমনটাই দাবি করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। শুক্রবার নয়া দিল্লিতে জাপানের বিদেশমন্ত্রী তোশিমিতশু মোতেগির সঙ্গে বৈঠক করেন বিদেশমন্ত্রী। সেখানেই বিগত দুই দশকে ভারত ও জাপানের সম্পর্ক, অর্থনীতি থেকে কৌশলগত অংশীদারিত্বের কথা তুলে ধরেছেন জয়শঙ্কর। পাশাপাশি, এআই এবং বিরল খনিজে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সম্মত হয়েছে দুই দেশ। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে জাপান।

    জাপানের সঙ্গে বৈঠকে 'অর্থনৈতিক নিরাপত্তা'য় জোর জয়শঙ্করের (AP)
    বৈঠকে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, ভারত ও জাপানের মধ্যে বিশেষ কৌশলগত এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারীত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নয়া দিল্লিতে অষ্টাদশ ভারত-জাপান কৌশলগত আলোচনায় সে দেশের বিদেশমন্ত্রী তোশিমিতশু মোতেগির সঙ্গে আলোচনার পর জয়শঙ্কর বলেন, বিশ্বকে নতুন রূপ প্রদান করার এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বিপদের শঙ্কা হ্রাস করার বিপুল সম্ভবনা এই দুই দেশের রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদেশমন্ত্রী বলেন, দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, সামূদ্রিক নিরাপত্তা, সরবরাহ শৃঙ্খলে সুস্থিতি, বিরল খনিজ, প্রযুক্তি, মা্নুষে মানুষে সংযোগ এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে কথা হয়েছে। দু'দেশের অভিন্ন স্বার্থ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করেই এই আলোচনা হয় বলেও তিনি জানান। ভারত প্রসান্ত মহাসাগরীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা বিষয়েও দুই নেতা কথা বলেন।

    এস জয়শঙ্কর বলেন, 'বর্তমানে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি আমাদের উভয় দেশই এটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়, এবং কীভাবে আমাদের নিজস্ব অর্থনীতি সর্বোপরি আন্তর্জাতিক অর্থনীতিকে ঝুঁকিমুক্ত করা যায়, উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি আরও বলেন, ভারত ও জাপান রাষ্ট্রসংঘ, জি ৪ এবং জি ২০-র মতো বৈশ্বিক ফোরামে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। তাঁর কথায়, 'নেতৃস্থানীয় গণতন্ত্র এবং প্রধান অর্থনীতি হিসাবে, ভারত ও জাপানের কেবল সুযোগই নয় বরং বিশ্ব ব্যবস্থা গঠনে সহায়তা করার কর্তব্যও রয়েছে।' অন্যদিকে জাপান কোয়াডের তাৎপর্য তুলে ধরে তার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র তোশিহিরো কিতামুরা বলেন, 'এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে, আমরা বিশ্বাস করি যে কোয়াড এই ধরনের সহযোগিতা সহজতর করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো।' কূটনৈতিক সূত্রের মতে, কোয়াড শীর্ষ সম্মেলন নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও, বিদেশমন্ত্রীদের একটি প্রাথমিক বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে।

